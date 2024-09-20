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Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море - РИА Новости, 20.09.2024
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Туризм
 
08:00 20.09.2024 (обновлено: 08:05 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/krym-1973448533.html
Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море
Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море - РИА Новости, 20.09.2024
Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море
Днем — 22-25 градусов, ночью — около 20, вода — 24. Идеально для тех, кто не любит жару и толпы туристов. К тому же цены на треть ниже летних, а спрос по... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:00
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фото
туризм
фото - туризм
куда поехать
черное море
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Днем — 22-25 градусов, ночью — около 20, вода — 24. Идеально для тех, кто не любит жару и толпы туристов. К тому же цены на треть ниже летних, а спрос по сравнению с прошлым годом увеличился. Крымские каникулы в начале осени — в фотоленте РИА Новости.
черное море
россия
краснодарский край
республика крым
ялта
судак
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Фото, Туризм, Фото - Туризм, куда поехать, Черное море, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отдых на море, Республика Крым, Ялта, Судак, Евпатория, Алушта, Осень
Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море

Бархатный сезон на море: спрос на отдых в Крыму увеличился

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Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Днем — 22-25 градусов, ночью — около 20, вода — 24. Идеально для тех, кто не любит жару и толпы туристов. К тому же цены на треть ниже летних, а спрос по сравнению с прошлым годом увеличился. Крымские каникулы в начале осени — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В бархатный сезон гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают работать. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов, рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритете — оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм.

Люди отдыхают на набережной в Ялте

В бархатный сезон гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают работать. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов, рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритете — оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Чаще всего в этот период отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, представители старшего поколения, а также молодежь и пары без детей, отмечает национальный туроператор "Алеан".

Люди отдыхают на пляже в Ялте

Чаще всего в этот период отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, представители старшего поколения, а также молодежь и пары без детей, отмечает национальный туроператор "Алеан".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Средний чек за девять дней в бархатный сезон — 70 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Отправившись на отдых в сентябре и октябре, можно сэкономить 15-30 процентов.

Люди отдыхают на пляже в Ялте

Средний чек за девять дней в бархатный сезон — 70 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Отправившись на отдых в сентябре и октябре, можно сэкономить 15-30 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В сентябре температура воды в Черном море у побережья Крыма — 24 градуса.

Мальчик прыгает в море в Ялте

В сентябре температура воды в Черном море у побережья Крыма — 24 градуса.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В октябре купание менее комфортное: 18 градусов, а в некоторых районах — 14.

Мужчина загорает на сап-борде недалеко от пляжа в Ялте

В октябре купание менее комфортное: 18 градусов, а в некоторых районах — 14.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

За восемь месяцев этого года в Крыму побывали 4,6 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил Сергей Аксенов.

Девушка на набережной в Ялте

За восемь месяцев этого года в Крыму побывали 4,6 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил Сергей Аксенов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Две трети — 64% — приезжают на автомобилях и автобусах, уточнил руководитель региона. Четверть пользуются железнодорожным транспортом, а 11% едут через исторические регионы России, информирует сайт правительства республики.

Люди отдыхают на набережной в Ялте

Две трети — 64% — приезжают на автомобилях и автобусах, уточнил руководитель региона. Четверть пользуются железнодорожным транспортом, а 11% едут через исторические регионы России, информирует сайт правительства республики.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По данным АТОР, осенью неделя на полуострове в отеле "все включено" обойдется на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

Люди купаются в море в Ялте

По данным АТОР, осенью неделя на полуострове в отеле "все включено" обойдется на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самые востребованные курорты — Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, добавляют в АТОР. Максимальный спрос на отели категории три и четыре звезды.

Рыбаки на набережной в Ялте

Самые востребованные курорты — Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, добавляют в АТОР. Максимальный спрос на отели категории три и четыре звезды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТуризмФотоФото - Туризмкуда поехатьЧерное мореРоссияКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Ассоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииОтдых на мореРеспублика КрымЯлтаСудакЕвпаторияАлуштаОсень
 
 
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