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Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море

Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море - РИА Новости, 20.09.2024

Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море

Днем — 22-25 градусов, ночью — около 20, вода — 24. Идеально для тех, кто не любит жару и толпы туристов. К тому же цены на треть ниже летних, а спрос по... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:05

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Днем — 22-25 градусов, ночью — около 20, вода — 24. Идеально для тех, кто не любит жару и толпы туристов. К тому же цены на треть ниже летних, а спрос по сравнению с прошлым годом увеличился. Крымские каникулы в начале осени — в фотоленте РИА Новости.

черное море

россия

краснодарский край

республика крым

ялта

судак

евпатория

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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