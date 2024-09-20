Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море

Бархатный сезон на море: спрос на отдых в Крыму увеличился
В бархатный сезон гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают работать. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов, рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритете — оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм.
В бархатный сезон гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают работать. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов, рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритете — оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм.
Чаще всего в этот период отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, представители старшего поколения, а также молодежь и пары без детей, отмечает национальный туроператор "Алеан".
Чаще всего в этот период отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, представители старшего поколения, а также молодежь и пары без детей, отмечает национальный туроператор "Алеан".
Средний чек за девять дней в бархатный сезон — 70 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Отправившись на отдых в сентябре и октябре, можно сэкономить 15-30 процентов.
Средний чек за девять дней в бархатный сезон — 70 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Отправившись на отдых в сентябре и октябре, можно сэкономить 15-30 процентов.
В сентябре температура воды в Черном море у побережья Крыма — 24 градуса.
В сентябре температура воды в Черном море у побережья Крыма — 24 градуса.
В октябре купание менее комфортное: 18 градусов, а в некоторых районах — 14.
В октябре купание менее комфортное: 18 градусов, а в некоторых районах — 14.
За восемь месяцев этого года в Крыму побывали 4,6 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил Сергей Аксенов.
За восемь месяцев этого года в Крыму побывали 4,6 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил Сергей Аксенов.
Две трети — 64% — приезжают на автомобилях и автобусах, уточнил руководитель региона. Четверть пользуются железнодорожным транспортом, а 11% едут через исторические регионы России, информирует сайт правительства республики.
Две трети — 64% — приезжают на автомобилях и автобусах, уточнил руководитель региона. Четверть пользуются железнодорожным транспортом, а 11% едут через исторические регионы России, информирует сайт правительства республики.
По данным АТОР, осенью неделя на полуострове в отеле "все включено" обойдется на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.
По данным АТОР, осенью неделя на полуострове в отеле "все включено" обойдется на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.
Самые востребованные курорты — Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, добавляют в АТОР. Максимальный спрос на отели категории три и четыре звезды.
Самые востребованные курорты — Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, добавляют в АТОР. Максимальный спрос на отели категории три и четыре звезды.