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Температура воды в Крыму 2024: сейчас, сегодня, на неделю, онлайн на карте
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15:02 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/krym-1799612548.html
Температура морской воды в Крыму-2024: прогноз по месяцам
Температура воды в Крыму 2024: сейчас, сегодня, на неделю, онлайн на карте
Температура морской воды в Крыму-2024: прогноз по месяцам
В разгар лета многие отправляются на теплое побережье Черного моря. Какая температура воды в Крыму сейчас, сегодня, онлайн карта и прогноз на неделю, на лето и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:02
2024-09-05T15:02
россия
республика крым
черное море
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В разгар лета многие отправляются на теплое побережье Черного моря. Какая температура воды в Крыму сейчас, сегодня, онлайн карта и прогноз на неделю, на лето и другие месяцы 2024 года, — в материале РИА Новости.Температура воды в КрымуЗначения температуры воды в Крыму обычно колеблются от комфортной теплой до прохладной. Все зависит от времени года и погодных условий.Актуальная температура воды в Крыму сегодняЗа изменением температуры воды на популярных крымских курортах можно следить в реальном времени. Например, в Феодосии сейчас море прогрелось до следующих значений:Прогноз температуры воды на неделюВ среднем, на второй неделе июня вода в Черном море у побережья Крыма должна прогреться с +20.6 до +23.0.Средняя температура по месяцамЧтобы заранее правильно спланировать отпуск, стоит знать среднюю температуру воды в Черном море в Крыму по месяцам.МайВ мае вода прогревается еще недостаточно сильно и считается прохладной для купания. В начале месяца температура воды не превышает +13°С, а в конце достигает только +20°С.ИюньМорская вода Крыму в начале июня еще прохладная и не прогревается выше +20°С. Во второй половине месяца она немного теплее — около +22°С. Медики не рекомендуют купаться в море с такой температурой длительное время.ИюльВ июле температура воды в море не опускается ниже +21°С за исключением дождливых дней, а к концу нагревается до +25°С. В этом месяце комфортно купаться в море.АвгустВ августе крымское побережье прогревается еще лучше и температура воды достигает в среднем +22°С. Самая низкая может составлять +21°С, самое высокое значение — +26°С. Именно в последний месяц лета рекомендуется отправляться в отпуск с детьми, чтобы они могли купаться в воде комфортной температуры.СентябрьВ сентябре температура воды в Крыму держится на высокой отметке, но солнце уже не так сильно прогревает воздух, поэтому этот период считается “бархатным сезоном”. В начале месяца температура моря +24°С, а к концу опускается до +18°С.ОктябрьВ октябре купальный сезон завершается, отдыхающих на побережье становится все меньше. Самая высокая температура воды в октябре — +18°С, но может опускаться до +14°С.Карта температуры воды в КрымуКогда в Крыму самое теплое мореСильнее всего вода прогревается в августе — ее температура достигает от +24°С до +27°С при том, что температура воздуха показывает отметку гораздо выше — +35°С. Именно в этом месяце купание самое комфортное для тех, кто не любит прохладную воду. Море как парное молоко — за ночь не успевает остыть и утром снова прогревается под палящими лучами солнца.В июле-августе наблюдается пик сезона, когда наплыв отдыхающих самый высокий.Что влияет на температуру водыНередко в середине лета сотрудники МЧС предупреждают об ограниченной возможности плавания, особенно для организованных детских групп по причине низкой температуры воды. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая пояснила: “Температура воды в Черном море сильно зависит от погодных условий. Например, при штормах и холодных течениях море заметно становится холоднее. Температура воды может опускаться до +13°С. Такое значение бывает даже в середине лета. Так что, температура воды в Черном море и в Крыму в частности — явление непредсказуемое. Поэтому синоптики с осторожностью делают прогнозы, так как их точность может сильно колебаться”.Иной раз в разгар сезона вода может быть холодной. На это есть несколько причин:
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Температура морской воды в Крыму-2024: прогноз по месяцам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТемпература воды в Крыму
Температура воды в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Оглавление
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В разгар лета многие отправляются на теплое побережье Черного моря. Какая температура воды в Крыму сейчас, сегодня, онлайн карта и прогноз на неделю, на лето и другие месяцы 2024 года, — в материале РИА Новости.

Температура воды в Крыму

Значения температуры воды в Крыму обычно колеблются от комфортной теплой до прохладной. Все зависит от времени года и погодных условий.

Актуальная температура воды в Крыму сегодня

За изменением температуры воды на популярных крымских курортах можно следить в реальном времени. Например, в Феодосии сейчас море прогрелось до следующих значений:

Прогноз температуры воды на неделю

В среднем, на второй неделе июня вода в Черном море у побережья Крыма должна прогреться с +20.6 до +23.0.

Средняя температура по месяцам

Чтобы заранее правильно спланировать отпуск, стоит знать среднюю температуру воды в Черном море в Крыму по месяцам.

Май

В мае вода прогревается еще недостаточно сильно и считается прохладной для купания. В начале месяца температура воды не превышает +13°С, а в конце достигает только +20°С.
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Июнь

Морская вода Крыму в начале июня еще прохладная и не прогревается выше +20°С. Во второй половине месяца она немного теплее — около +22°С. Медики не рекомендуют купаться в море с такой температурой длительное время.

Июль

В июле температура воды в море не опускается ниже +21°С за исключением дождливых дней, а к концу нагревается до +25°С. В этом месяце комфортно купаться в море.

Август

В августе крымское побережье прогревается еще лучше и температура воды достигает в среднем +22°С. Самая низкая может составлять +21°С, самое высокое значение — +26°С. Именно в последний месяц лета рекомендуется отправляться в отпуск с детьми, чтобы они могли купаться в воде комфортной температуры.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Судаке
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие загорают на пляже в Судаке

Сентябрь

В сентябре температура воды в Крыму держится на высокой отметке, но солнце уже не так сильно прогревает воздух, поэтому этот период считается “бархатным сезоном”. В начале месяца температура моря +24°С, а к концу опускается до +18°С.

Октябрь

В октябре купальный сезон завершается, отдыхающих на побережье становится все меньше. Самая высокая температура воды в октябре — +18°С, но может опускаться до +14°С.
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Карта температуры воды в Крыму

Когда в Крыму самое теплое море

Сильнее всего вода прогревается в августе — ее температура достигает от +24°С до +27°С при том, что температура воздуха показывает отметку гораздо выше — +35°С. Именно в этом месяце купание самое комфортное для тех, кто не любит прохладную воду. Море как парное молоко — за ночь не успевает остыть и утром снова прогревается под палящими лучами солнца.
В июле-августе наблюдается пик сезона, когда наплыв отдыхающих самый высокий.

Что влияет на температуру воды

Нередко в середине лета сотрудники МЧС предупреждают об ограниченной возможности плавания, особенно для организованных детских групп по причине низкой температуры воды.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на набережную в Симеизе, Крым
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая пояснила: “Температура воды в Черном море сильно зависит от погодных условий. Например, при штормах и холодных течениях море заметно становится холоднее. Температура воды может опускаться до +13°С. Такое значение бывает даже в середине лета. Так что, температура воды в Черном море и в Крыму в частности — явление непредсказуемое. Поэтому синоптики с осторожностью делают прогнозы, так как их точность может сильно колебаться”.
Иной раз в разгар сезона вода может быть холодной. На это есть несколько причин:
  1. 1.
    Прибрежный апвеллинг — подъем глубинных вод на поверхность. Такое явление представляет собой перемешивание воды: теплая вода опускается вниз, а глубинные холодные потоки поднимаются ближе к поверхности. Причиной тому может быть движение воздуха, который перемещается под определенным углом. Теплая вода отходит от прогретых берегов ближе к центру моря.
  2. 2.
    Также на похолодание воды влияет экология, в том числе частое цветение поверхности. Растения впитывают кислород, следствием чего становится гибель морских животных, микроорганизмов, очищающих воду, становится меньше. Этот факт влияет и на температуру моря.
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