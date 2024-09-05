https://ria.ru/20240905/krym-1799612548.html

Температура морской воды в Крыму-2024: прогноз по месяцам

Температура воды в Крыму 2024: сейчас, сегодня, на неделю, онлайн на карте

Температура морской воды в Крыму-2024: прогноз по месяцам

В разгар лета многие отправляются на теплое побережье Черного моря. Какая температура воды в Крыму сейчас, сегодня, онлайн карта и прогноз на неделю, на лето и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:02

2024-09-05T15:02

2024-09-05T15:02

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В разгар лета многие отправляются на теплое побережье Черного моря. Какая температура воды в Крыму сейчас, сегодня, онлайн карта и прогноз на неделю, на лето и другие месяцы 2024 года, — в материале РИА Новости.Температура воды в КрымуЗначения температуры воды в Крыму обычно колеблются от комфортной теплой до прохладной. Все зависит от времени года и погодных условий.Актуальная температура воды в Крыму сегодняЗа изменением температуры воды на популярных крымских курортах можно следить в реальном времени. Например, в Феодосии сейчас море прогрелось до следующих значений:Прогноз температуры воды на неделюВ среднем, на второй неделе июня вода в Черном море у побережья Крыма должна прогреться с +20.6 до +23.0.Средняя температура по месяцамЧтобы заранее правильно спланировать отпуск, стоит знать среднюю температуру воды в Черном море в Крыму по месяцам.МайВ мае вода прогревается еще недостаточно сильно и считается прохладной для купания. В начале месяца температура воды не превышает +13°С, а в конце достигает только +20°С.ИюньМорская вода Крыму в начале июня еще прохладная и не прогревается выше +20°С. Во второй половине месяца она немного теплее — около +22°С. Медики не рекомендуют купаться в море с такой температурой длительное время.ИюльВ июле температура воды в море не опускается ниже +21°С за исключением дождливых дней, а к концу нагревается до +25°С. В этом месяце комфортно купаться в море.АвгустВ августе крымское побережье прогревается еще лучше и температура воды достигает в среднем +22°С. Самая низкая может составлять +21°С, самое высокое значение — +26°С. Именно в последний месяц лета рекомендуется отправляться в отпуск с детьми, чтобы они могли купаться в воде комфортной температуры.СентябрьВ сентябре температура воды в Крыму держится на высокой отметке, но солнце уже не так сильно прогревает воздух, поэтому этот период считается “бархатным сезоном”. В начале месяца температура моря +24°С, а к концу опускается до +18°С.ОктябрьВ октябре купальный сезон завершается, отдыхающих на побережье становится все меньше. Самая высокая температура воды в октябре — +18°С, но может опускаться до +14°С.Карта температуры воды в КрымуКогда в Крыму самое теплое мореСильнее всего вода прогревается в августе — ее температура достигает от +24°С до +27°С при том, что температура воздуха показывает отметку гораздо выше — +35°С. Именно в этом месяце купание самое комфортное для тех, кто не любит прохладную воду. Море как парное молоко — за ночь не успевает остыть и утром снова прогревается под палящими лучами солнца.В июле-августе наблюдается пик сезона, когда наплыв отдыхающих самый высокий.Что влияет на температуру водыНередко в середине лета сотрудники МЧС предупреждают об ограниченной возможности плавания, особенно для организованных детских групп по причине низкой температуры воды. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая пояснила: “Температура воды в Черном море сильно зависит от погодных условий. Например, при штормах и холодных течениях море заметно становится холоднее. Температура воды может опускаться до +13°С. Такое значение бывает даже в середине лета. Так что, температура воды в Черном море и в Крыму в частности — явление непредсказуемое. Поэтому синоптики с осторожностью делают прогнозы, так как их точность может сильно колебаться”.Иной раз в разгар сезона вода может быть холодной. На это есть несколько причин:

https://ria.ru/20240803/azovskoe-1949722933.html

https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html

https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, республика крым, черное море, отдых на море, туризм, новости - туризм, общество