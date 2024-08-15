https://ria.ru/20240815/krym-1966399101.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон - РИА Новости, 15.08.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
Крым – самое востребованное направление среди черноморских для отдыха в бархатный сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:56
2024-08-15T14:56
2024-08-15T14:56
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краснодарский край
ялта
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Крым – самое востребованное направление среди черноморских для отдыха в бархатный сезон, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации подсчитали, что осенью неделя каникул на полуострове в отеле на "все включено" обойдется на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.Туроператоры говорят, что интерес к каникулам в Крыму растет за счет относительно невысоких цен. Причем от 60 до 95 процентов путешественников оплачивают санатории и гостиницы, предлагающие полный пансион или систему "все включено".Самые востребованные курорты – Ялта, Алушта, Судак и Евпатория. Наиболее высок спрос на отели категории три и четыре звезды. Обычно россияне едут на полуостров на десять дней. Средний чек на поездки в первой половине осени – 98 тысяч рублей, сообщили в Let`s Fly.В сентябре гостиницы снизят цены примерно на десять процентов по сравнению с летними, в октябре стоимость отдыха уменьшится еще, отметили в "Алеан".Недельный отпуск в отелях на полном пансионе во второй половине сентября на двоих без учета дороги обойдется в сумму от 40 тысяч рублей в "трешках", от 75 тысяч – в "четверках" и от 120 тысяч – в "пятерках". Есть более бюджетные варианты, например, в санаториях – от 20 тысяч рублей.Власти Крыма утверждают, что спрос на поездки в регион восстанавливается и за первые семь месяцев превысил прошлогодние показатели на 19 процентов. На курортах полуострова отдохнули 3,3 миллиона россиян.
https://ria.ru/20240815/puteshestviya-1963761094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, ялта, алушта, ассоциация туроператоров россии (атор), республика крым, осень, судак, сочи, евпатория
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Ялта, Алушта, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Республика Крым, Осень, Судак, Сочи, Евпатория
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
В АТОР рассказали, что осенью отдых в Крыму будет на треть дешевле, чем в Сочи