https://ria.ru/20240806/puteshestviya-1964215399.html
Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон
Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон - РИА Новости, 06.08.2024
Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон
Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на осень, за год спрос вырос на 22 процента, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:31
2024-08-06T05:31
2024-08-06T05:31
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на осень, за год спрос вырос на 22 процента, сообщает национальный туроператор "Алеан".Отправившись на отдых в сентябре и октябре, путешественники могут сэкономить от 15 до 30 процентов стоимости летнего тура, отметили в компании. В конце сентября разница в цене еще увеличивается.Бронировать путевки на бархатный сезон отдыхающие начали еще в прошлом году. Средняя глубина продаж — 118 дней, в прошлом году она была всего 92 дня. Средняя продолжительность отдыха — девять суток.Активнее всего россияне бронируют отели в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и в Крыму.Причем интерес к отдыху осенью в Анапе вырос за год на 45 процентов. Прирост бронирований по Сочи составляет 15 процентов, по Геленджику — четыре процента, в Туапсе — сохраняется на уровне прошлого года. Спрос на каникулы в Крыму удвоился.Чаще всего в бархатный сезон отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, туристы старшего возраста, а также молодежь и пары без детей.Средний чек за девять дней проживания в гостинице Сочи — 83 тысячи рублей, Анапе — 80 тысяч, Геленджике — 93 тысячи, в Крыму — 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240806/azov-1958831113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, республика крым, туристы, отели, гостиницы, осень
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Геленджик, Республика Крым, туристы, Отели, Гостиницы, Осень
Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон
Эксперты: спрос на отдых на Черном море в бархатный сезон вырос на 22 процента
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на осень, за год спрос вырос на 22 процента, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Отправившись на отдых в сентябре и октябре, путешественники могут сэкономить от 15 до 30 процентов стоимости летнего тура, отметили в компании. В конце сентября разница в цене еще увеличивается.
Бронировать путевки на бархатный сезон отдыхающие начали еще в прошлом году. Средняя глубина продаж — 118 дней, в прошлом году она была всего 92 дня. Средняя продолжительность отдыха — девять суток.
Активнее всего россияне бронируют отели в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и в Крыму.
Причем интерес к отдыху осенью в Анапе вырос за год на 45 процентов. Прирост бронирований по Сочи составляет 15 процентов, по Геленджику — четыре процента, в Туапсе — сохраняется на уровне прошлого года. Спрос на каникулы в Крыму удвоился.
Чаще всего в бархатный сезон отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, туристы старшего возраста, а также молодежь и пары без детей.
Средний чек за девять дней проживания в гостинице Сочи — 83 тысячи рублей, Анапе — 80 тысяч, Геленджике — 93 тысячи, в Крыму — 70 тысяч рублей.