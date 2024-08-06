https://ria.ru/20240806/puteshestviya-1964215399.html

Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон

Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперты отмечают рост спроса на отдых на Черном море в бархатный сезон

Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на осень, за год спрос вырос на 22 процента, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:31

2024-08-06T05:31

2024-08-06T05:31

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республика крым

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне активно бронируют отели Краснодарского края и Крыма на осень, за год спрос вырос на 22 процента, сообщает национальный туроператор "Алеан".Отправившись на отдых в сентябре и октябре, путешественники могут сэкономить от 15 до 30 процентов стоимости летнего тура, отметили в компании. В конце сентября разница в цене еще увеличивается.Бронировать путевки на бархатный сезон отдыхающие начали еще в прошлом году. Средняя глубина продаж — 118 дней, в прошлом году она была всего 92 дня. Средняя продолжительность отдыха — девять суток.Активнее всего россияне бронируют отели в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и в Крыму.Причем интерес к отдыху осенью в Анапе вырос за год на 45 процентов. Прирост бронирований по Сочи составляет 15 процентов, по Геленджику — четыре процента, в Туапсе — сохраняется на уровне прошлого года. Спрос на каникулы в Крыму удвоился.Чаще всего в бархатный сезон отпуск на побережье проводят семьи с детьми-дошкольниками, туристы старшего возраста, а также молодежь и пары без детей.Средний чек за девять дней проживания в гостинице Сочи — 83 тысячи рублей, Анапе — 80 тысяч, Геленджике — 93 тысячи, в Крыму — 70 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240806/azov-1958831113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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