https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката

Пашаев Эльман: биография, образование, карьера

Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката

Пашаев Эльман - российский адвокат, получивший известность в 2020 году, как защитник актера Михаила Ефремова по делу о резонансном ДТП, повлекшем смерть... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:07

2024-09-18T12:07

2024-09-18T12:07

россия

эльман пашаев

михаил ефремов

елена блиновская

биографии

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пашаев Эльман - российский адвокат, получивший известность в 2020 году, как защитник актера Михаила Ефремова по делу о резонансном ДТП, повлекшем смерть человека. 17 сентября 2024 года его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Биография и карьера юриста, подробности его участия в делах Ефремова и Блиновских, - в материале РИА НовостиОбразованиеПашаев Эльман родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая (Республика Армения), в 15-ти летнем возрасте осиротел - его родители и братья погибли в автокатастрофе. Получив среднее образование, будущий юрист ушел в армию, потом работал журналистом и сотрудником МВД в Республике Азербайджан, в 1997 году переехал на постоянное место жительства в Москву, где получил высшее образование: окончил Первый Московский юридический институт (ПМЮИ) по специальности юриспруденция, потом Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, став специалистом по вопросам кадровой политики.КарьераПрактиковать в сфере юриспруденции Пашаев начал в 2000 году, через четыре года был принят в московскую коллегию адвокатов “Эгида”, а в 2009 основал собственную компанию “Правовой центр "Минара", которая впоследствии была переименована в “Эльман Групп”. В разное время его клиентами числились певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан иностранным агентом), спортсменка Дарья Радулова, актер Михаил Ефремов и другие.В 2018 году юрист был задержан по подозрению в вымогательстве и приговорен судом к одному году условно по статье “самоуправство”.К 2020 году в производстве уже было несколько дел о мошенничестве, потерпевшие обвиняли адвоката в том, что он брал у них крупные суммы денег за свои услуги, но обещанного не выполнял. В 2022 году юрист в который раз был лишен статуса адвоката.На данный момент Эльман Пашаев называет себя президентом собственного благотворительного фонда, главным редактором “Пашаев ТВ” и правозащитником.Дело Михаила ЕфремоваШирокую известность Пашаев получил в 2020 году, когда стал адвокатом актера Михаила Ефремова, виновника смертельного ДТП в Москве на Смоленской площади. Юрист вел себя провокационно, активно пиарился, давал скандальные интервью СМИ и разглашал сведения, являющиеся адвокатской тайной. Он просил подзащитного то признать вину, то отказаться от своих слов. Называл в качестве причин аварии энергетические дыры, работу хакеров, перехвативших управление автомобилем. Позже Михаил Ефремов признался, что адвокат предлагал ему подкупить свидетелей, которые подтвердят, что на момент ДТП актера не было за рулем, и оказывал на него давление.8 сентября 2020 года Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Федеральная палата адвокатов признала поведение Пашаева недопустимым, нарушающим профессиональную этику, и лишила его статуса адвоката.Участие в СВОВ 2023 году Эльман Пашаев заявил, что подписал контракт с Министерством обороны и ушел добровольцем в зону СВО. СМИ сообщали, что он служит вместе с Алексеем Блиновским - мужем скандальной “королевы марафонов” Елены Блиновской.В апреле 2024 года стало известно, что экс-адвокат получил ранение и контузию в районе города Угледара в Донецкой народной республике.Дело БлиновскихИз открытых источников известно, что Пашаев и семейная пара блогеров дружили и до встречи на СВО. 17 сентября 2024 года юрист был задержан и обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бывший адвокат получил от Алексея Блиновского более 45 млн рублей. Он убедил мужа “королевы марафонов”, которая с января 2024 года находится в следственном изоляторе, что сможет освободить их от уголовного преследования (Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов и легализации преступных доходов, а ее мужу Алексею - в пособничестве).Однако уголовное дело так и не было закрыто, а Эльману Пашаеву теперь грозит 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973118898.html

https://ria.ru/20240912/blinovskaya--1972304050.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эльман пашаев, михаил ефремов, елена блиновская, биографии