Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея допросили в Донецком гарнизонном военном суде в рамках рассмотрения дела о мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом процесса.
Ранее в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело против Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на такое мошенничество.
"Алексей Блиновский лично был допрошен в суде в Донецке по делу в отношении Эльмана Пашаева", - рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за оказание содействия в освобождении его и его супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов.
Кроме того, считают следователи, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Из указанной суммы Пашаев получил 10,5 миллиона рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.
