Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева

По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за оказание содействия в освобождении его и его супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов.