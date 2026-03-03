Рейтинг@Mail.ru
Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/blinovskaja-2078100246.html
Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева
Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 03.03.2026
Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева
Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея допросили в Донецком гарнизонном военном суде в рамках рассмотрения дела о мошенничестве экс-адвоката Эльмана РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:33:00+03:00
2026-03-03T09:33:00+03:00
происшествия
донецк
петрозаводск
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
https://ria.ru/20260226/blinovskaya-2076807618.html
https://ria.ru/20260218/blinovskaya-2075266461.html
донецк
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, петрозаводск, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Донецк, Петрозаводск, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Мужа Блиновской допросили в суде по делу экс-адвоката Пашаева

РИА Новости: мужа Блиновской допросили по делу о мошенничестве Пашаева

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея допросили в Донецком гарнизонном военном суде в рамках рассмотрения дела о мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом процесса.
Ранее в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело против Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на такое мошенничество.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Блиновская вернула компанию "Сады Адыгеи"
26 февраля, 09:44
"Алексей Блиновский лично был допрошен в суде в Донецке по делу в отношении Эльмана Пашаева", - рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за оказание содействия в освобождении его и его супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов.
Кроме того, считают следователи, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Из указанной суммы Пашаев получил 10,5 миллиона рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
18 февраля, 17:25
 
ПроисшествияДонецкПетрозаводскЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей Блиновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала