Адвокат опроверг сообщения об обвинении сына Эльмана Пашаева в убийстве

"Распространяемая в СМИ информация о том, что Пашаев Эльвин Эльманович обвиняется в совершении убийства, не соответствует действительности, поскольку Пашаеву Э.Э. предъявлено обвинение только в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), виновность в котором мой доверитель не признает. Что касается эпизода с убийством, то указанное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту безвестного исчезновения мужчины задолго до инкриминируемых Пашаеву Э.Э. событий", - рассказал адвокат.