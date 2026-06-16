Адвокат опроверг сообщения об обвинении сына Эльмана Пашаева в убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эльвину Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но не в убийстве.
- Уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту безвестного исчезновения мужчины задолго до событий, инкриминируемых Пашаеву.
- Эльвин Пашаев сопровождал сделку по квартире как юрист, вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович, все трое арестованы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сыну экс-адвоката Эльмана Пашаева предъявлено обвинение лишь в мошенничестве, но не в убийстве, заявил РИА Новости защитник Эльвина Пашаева Дилан Раджави.
Как следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости, Пашаев-младший "обвиняется органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере"), в одно производство с которым соединено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство") в отношении неустановленного лица".
"Распространяемая в СМИ информация о том, что Пашаев Эльвин Эльманович обвиняется в совершении убийства, не соответствует действительности, поскольку Пашаеву Э.Э. предъявлено обвинение только в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), виновность в котором мой доверитель не признает. Что касается эпизода с убийством, то указанное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту безвестного исчезновения мужчины задолго до инкриминируемых Пашаеву Э.Э. событий", - рассказал адвокат.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, Эльвин Пашаев сопровождал сделку по квартире как юрист.
Вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.
Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката
25 марта 2025, 19:02