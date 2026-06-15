Сына скандально известного экс-адвоката Пашаева обвинили в убийстве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина обвинили в убийстве и попытке мошенничества, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Пашаев-младший "обвиняется органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере"), в одно производство с которым соединено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство") в отношении неустановленного лица".

Вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.

Получить комментарий адвоката обвиняемого агентству пока не удалось.

По информации СМИ, дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве , которую незадолго до ареста оформил на себя Пашаев-старший.

Скандально известного адвоката Эльмана Пашаева арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он получил от Алексея Блиновского , супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской , 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в их освобождении от уголовной ответственности.