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Сына скандально известного экс-адвоката Пашаева обвинили в убийстве - РИА Новости, 15.06.2026
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14:21 15.06.2026 (обновлено: 15:29 15.06.2026)
Сына скандально известного экс-адвоката Пашаева обвинили в убийстве

Сына экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвина обвинили в убийстве

© Фото : @pashaev.elmanЭльман и Эльвин Пашаевы
Эльман и Эльвин Пашаевы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : @pashaev.elman
Эльман и Эльвин Пашаевы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина обвинили в убийстве и попытке мошенничества, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Пашаев-младший "обвиняется органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере"), в одно производство с которым соединено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство") в отношении неустановленного лица".
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Вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.
Получить комментарий адвоката обвиняемого агентству пока не удалось.
По информации СМИ, дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве, которую незадолго до ареста оформил на себя Пашаев-старший.
Скандально известного адвоката Эльмана Пашаева арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он получил от Алексея Блиновского, супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской, 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в их освобождении от уголовной ответственности.
Кроме того, Пашаев обещал жителю Петрозаводска помочь поступить на военную службу и избежать наказания за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. На этом, утверждает следствие, экс-адвокат похитил 15 миллионов рублей.
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