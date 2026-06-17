Налоговая заблокировала счета трех компаний сына Эльмана Пашаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Эльвину Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанное с исчезновением владельца квартиры в Москве.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Пашаеву-младшему, по словам адвоката, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, уголовное дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве . Как в свою очередь рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Пашаев-младший как юрист сопровождал сделку по продаже квартиры после безвестного исчезновения ее владельца.

Как следует из данных, Эльвин Пашаев является гендиректором в "Международной юридической компании "Эльман Групп", учредил которую его отец. Кроме того, Пашаев-младший значится председателем в московской общественной организации "Защита предпринимательства и противодействие коррупции" и владеет 33% компании по производству хлеба.

Вместе с тем счета двух компаний и организации заблокировала налоговая, в том числе из-за непредставления налогоплательщиком налоговой декларации, а также из-за образовавшейся задолженности. Согласно данным, отрицательное сальдо компаний и общественной организации превышает 55,6 тысячи рублей.

Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, организация "Защита предпринимательства и противодействие коррупции" задолжала 800 рублей "страховых взносов" с исполнительским сборов в 10 тысяч рублей.