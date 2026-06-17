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Налоговая заблокировала счета трех компаний сына Эльмана Пашаева - РИА Новости, 17.06.2026
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08:12 17.06.2026
Налоговая заблокировала счета трех компаний сына Эльмана Пашаева

Налоговая заблокировала счета компаний сына Пашаева, обвиняемого в мошенничестве

© Фото : @pashaev.elmanЭльман и Эльвин Пашаевы
Эльман и Эльвин Пашаевы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : @pashaev.elman
Эльман и Эльвин Пашаевы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
  • Эльвину Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанное с исчезновением владельца квартиры в Москве.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Пашаеву-младшему, по словам адвоката, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, уголовное дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве. Как в свою очередь рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Пашаев-младший как юрист сопровождал сделку по продаже квартиры после безвестного исчезновения ее владельца.
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Как следует из данных, Эльвин Пашаев является гендиректором в "Международной юридической компании "Эльман Групп", учредил которую его отец. Кроме того, Пашаев-младший значится председателем в московской общественной организации "Защита предпринимательства и противодействие коррупции" и владеет 33% компании по производству хлеба.
Вместе с тем счета двух компаний и организации заблокировала налоговая, в том числе из-за непредставления налогоплательщиком налоговой декларации, а также из-за образовавшейся задолженности. Согласно данным, отрицательное сальдо компаний и общественной организации превышает 55,6 тысячи рублей.
Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, организация "Защита предпринимательства и противодействие коррупции" задолжала 800 рублей "страховых взносов" с исполнительским сборов в 10 тысяч рублей.
Более того, как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в 2024 году на юридическую компанию "Эльман групп" подал в суд ее клиент - с нее постановили взыскать долг, проценты за пользование чужими деньгами и штраф. Суд выдал исполнительный лист, предметом исполнения которого значится "госпошлина". По нему в апреле 2025 года приставы завели производство, но уже в июле оно было прекращено из-за отсутствия возможности найти должника или его активы.
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