https://ria.ru/20240918/forum-1973443649.html
На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья
На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья - РИА Новости, 18.09.2024
На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья
Технологии сохранения здоровья и роль женщин в их развитии стали темой обсуждения для представителей проекта "Женщины за здоровое общество" и других участников... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:06
2024-09-18T16:06
2024-09-18T18:11
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Технологии сохранения здоровья и роль женщин в их развитии стали темой обсуждения для представителей проекта "Женщины за здоровое общество" и других участников четвертого Евразийского женского форума, сообщили в оргкомитете форума. По информации организаторов, одним из ключевых проектов Евразийского женского форума является общественное движение "Женщины за здоровое общество", и в рамках проходящего сейчас четвертого форума с участием представителей движения была организована флагманская гостиная здоровья "Секреты здоровьесбережения", которая объединила представителей сообщества и партнеров проекта. "Мероприятие было посвящено развитию передовых здоровьесберегающих технологий, успешных организационных моделей и перспективных социальных проектов, направленных на укрепление общественного здоровья и повышение качества жизни людей, реализуемых женщинами – лидерами отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что общественное движение "Женщины за здоровое общество" – одна из наиболее авторитетных площадок в России, объединяющая женщин с активной социальной позицией, транслирующих ценности здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью и благополучию семьи. Проект вошел в план мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы в продолжение развития идей и ценностей проекта Совета Евразийского женского форума "Здоровье женщин – благополучие нации". Модератором сессии выступила руководитель проекта "Женщины за здоровое общество", первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова, которая отметила важную роль женщин в сфере поддержания и укрепления общественного здоровья. "Женщины активно разрабатывают и внедряют технологии, инновации в здравоохранении – это видно исходя из количества женщин, которые возглавляют группы исследователей в лабораториях при научных институтах и медицинских, фармацевтических компаниях", - сказала Столкова. Также в работе сессии приняли участие замглавы Минздрава России Евгения Котова, основатель антивозрастного центра See Breeze Anti-Aging Center Азербайджана Хаджар Джафарова, директор департамента регулирования медицинских учреждений Национального органа регулирования здравоохранения Бахрейна Хеса Сабах Аль Досери и другие. Участники дискуссии обсудили, в том числе, аккумулирование успешных социальных практик и инновационных проектов для достижения синергии в сфере развития здравоохранения, роль женщины в развитии передовых сохраняющих здоровье технологий, объединение женщин из разных стран в стремлении заниматься внедрением новаторских инициатив и решений в сфере развития здравоохранения и укрепления общественного здоровья и другие актуальные вопросы. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240712/sovfedja-1959314411.html
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общество, россия, азербайджан, бахрейн, совет федерации рф, евразийский женский форум
Общество, Россия, Азербайджан, Бахрейн, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум
На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья
На Евразийском женском форуме обсудили проект "Женщины за здоровое общество"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Технологии сохранения здоровья и роль женщин в их развитии стали темой обсуждения для представителей проекта "Женщины за здоровое общество" и других участников четвертого Евразийского женского форума, сообщили в оргкомитете
форума.
По информации организаторов, одним из ключевых проектов Евразийского женского форума является общественное движение "Женщины за здоровое общество", и в рамках проходящего сейчас четвертого форума с участием представителей движения была организована флагманская гостиная здоровья "Секреты здоровьесбережения", которая объединила представителей сообщества и партнеров проекта.
"Мероприятие было посвящено развитию передовых здоровьесберегающих технологий, успешных организационных моделей и перспективных социальных проектов, направленных на укрепление общественного здоровья и повышение качества жизни людей, реализуемых женщинами – лидерами отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественное движение "Женщины за здоровое общество" – одна из наиболее авторитетных площадок в России
, объединяющая женщин с активной социальной позицией, транслирующих ценности здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью и благополучию семьи. Проект вошел в план мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы в продолжение развития идей и ценностей проекта Совета Евразийского женского форума "Здоровье женщин – благополучие нации".
Модератором сессии выступила руководитель проекта "Женщины за здоровое общество", первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова, которая отметила важную роль женщин в сфере поддержания и укрепления общественного здоровья.
"Женщины активно разрабатывают и внедряют технологии, инновации в здравоохранении – это видно исходя из количества женщин, которые возглавляют группы исследователей в лабораториях при научных институтах и медицинских, фармацевтических компаниях", - сказала Столкова.
Также в работе сессии приняли участие замглавы Минздрава России Евгения Котова, основатель антивозрастного центра See Breeze Anti-Aging Center Азербайджана
Хаджар Джафарова, директор департамента регулирования медицинских учреждений Национального органа регулирования здравоохранения Бахрейна
Хеса Сабах Аль Досери и другие. Участники дискуссии обсудили, в том числе, аккумулирование успешных социальных практик и инновационных проектов для достижения синергии в сфере развития здравоохранения, роль женщины в развитии передовых сохраняющих здоровье технологий, объединение женщин из разных стран в стремлении заниматься внедрением новаторских инициатив и решений в сфере развития здравоохранения и укрепления общественного здоровья и другие актуальные вопросы.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге
18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации
и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.