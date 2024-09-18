https://ria.ru/20240918/forum-1973443649.html

На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья

На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья - РИА Новости, 18.09.2024

На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья

Технологии сохранения здоровья и роль женщин в их развитии стали темой обсуждения для представителей проекта "Женщины за здоровое общество" и других участников... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:06

2024-09-18T16:06

2024-09-18T18:11

общество

россия

азербайджан

бахрейн

совет федерации рф

евразийский женский форум

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Технологии сохранения здоровья и роль женщин в их развитии стали темой обсуждения для представителей проекта "Женщины за здоровое общество" и других участников четвертого Евразийского женского форума, сообщили в оргкомитете форума. По информации организаторов, одним из ключевых проектов Евразийского женского форума является общественное движение "Женщины за здоровое общество", и в рамках проходящего сейчас четвертого форума с участием представителей движения была организована флагманская гостиная здоровья "Секреты здоровьесбережения", которая объединила представителей сообщества и партнеров проекта. "Мероприятие было посвящено развитию передовых здоровьесберегающих технологий, успешных организационных моделей и перспективных социальных проектов, направленных на укрепление общественного здоровья и повышение качества жизни людей, реализуемых женщинами – лидерами отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что общественное движение "Женщины за здоровое общество" – одна из наиболее авторитетных площадок в России, объединяющая женщин с активной социальной позицией, транслирующих ценности здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью и благополучию семьи. Проект вошел в план мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы в продолжение развития идей и ценностей проекта Совета Евразийского женского форума "Здоровье женщин – благополучие нации". Модератором сессии выступила руководитель проекта "Женщины за здоровое общество", первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова, которая отметила важную роль женщин в сфере поддержания и укрепления общественного здоровья. "Женщины активно разрабатывают и внедряют технологии, инновации в здравоохранении – это видно исходя из количества женщин, которые возглавляют группы исследователей в лабораториях при научных институтах и медицинских, фармацевтических компаниях", - сказала Столкова. Также в работе сессии приняли участие замглавы Минздрава России Евгения Котова, основатель антивозрастного центра See Breeze Anti-Aging Center Азербайджана Хаджар Джафарова, директор департамента регулирования медицинских учреждений Национального органа регулирования здравоохранения Бахрейна Хеса Сабах Аль Досери и другие. Участники дискуссии обсудили, в том числе, аккумулирование успешных социальных практик и инновационных проектов для достижения синергии в сфере развития здравоохранения, роль женщины в развитии передовых сохраняющих здоровье технологий, объединение женщин из разных стран в стремлении заниматься внедрением новаторских инициатив и решений в сфере развития здравоохранения и укрепления общественного здоровья и другие актуальные вопросы. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240712/sovfedja-1959314411.html

https://ria.ru/20240723/ezhf-1961481589.html

https://ria.ru/20240401/karelova-1936654614.html

россия

азербайджан

бахрейн

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общество, россия, азербайджан, бахрейн, совет федерации рф, евразийский женский форум