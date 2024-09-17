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"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме

"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме - РИА Новости, 17.09.2024

"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме

"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов, руководителем фракции избрали Александра Семенникова, сообщил в своем РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:21

2024-09-17T20:21

2024-09-17T20:21

политика

москва

александр семенников

алексей шапошников

сергей собянин

единая россия

московская городская дума

кпрф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов, руководителем фракции избрали Александра Семенникова, сообщил в своем Telegram-канале председатель столичного парламента VII созыва, избранный депутат VIII созыва Алексей Шапошников. "На организационном собрании депутатов МГД, выдвинутых МГРО "Единая Россия", приняли решение о создании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме VIII созыва. В нашу фракцию вошли 38 депутатов. Руководителем фракции единогласно избрали Александра Семенникова", - написал Шапошников. Он отметил, что кандидатура Семенникова была ранее поддержана на заседании президиума генерального совета партии "Единая Россия". Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой России - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев. Первое заседание Московской городской думы восьмого созыва состоится 18 сентября 2024 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20240911/mosgorduma-1971965340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, александр семенников, алексей шапошников, сергей собянин, единая россия, московская городская дума, кпрф