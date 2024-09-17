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"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме - РИА Новости, 17.09.2024
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20:21 17.09.2024
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"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме
"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме - РИА Новости, 17.09.2024
"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме
"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов, руководителем фракции избрали Александра Семенникова, сообщил в своем РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:21
2024-09-17T20:21
политика
москва
александр семенников
алексей шапошников
сергей собянин
единая россия
московская городская дума
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов, руководителем фракции избрали Александра Семенникова, сообщил в своем Telegram-канале председатель столичного парламента VII созыва, избранный депутат VIII созыва Алексей Шапошников. "На организационном собрании депутатов МГД, выдвинутых МГРО "Единая Россия", приняли решение о создании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме VIII созыва. В нашу фракцию вошли 38 депутатов. Руководителем фракции единогласно избрали Александра Семенникова", - написал Шапошников. Он отметил, что кандидатура Семенникова была ранее поддержана на заседании президиума генерального совета партии "Единая Россия". Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой России - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев. Первое заседание Московской городской думы восьмого созыва состоится 18 сентября 2024 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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политика, москва, александр семенников, алексей шапошников, сергей собянин, единая россия, московская городская дума, кпрф
Политика, Москва, Александр Семенников, Алексей Шапошников, Сергей Собянин, Единая Россия, Московская городская дума, КПРФ
"Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме

ЕР создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папка с символикой партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" создала фракцию партии в Мосгордуме VIII созыва, в нее вошли 38 депутатов, руководителем фракции избрали Александра Семенникова, сообщил в своем Telegram-канале председатель столичного парламента VII созыва, избранный депутат VIII созыва Алексей Шапошников.
«
"На организационном собрании депутатов МГД, выдвинутых МГРО "Единая Россия", приняли решение о создании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме VIII созыва. В нашу фракцию вошли 38 депутатов. Руководителем фракции единогласно избрали Александра Семенникова", - написал Шапошников.
Он отметил, что кандидатура Семенникова была ранее поддержана на заседании президиума генерального совета партии "Единая Россия".
Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой России - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев. Первое заседание Московской городской думы восьмого созыва состоится 18 сентября 2024 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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ПолитикаМоскваАлександр СеменниковАлексей ШапошниковСергей СобянинЕдиная РоссияМосковская городская думаКПРФ
 
 
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