https://ria.ru/20240916/briks-1972921897.html

В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС

В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.09.2024

В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС

Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:24

2024-09-16T12:24

2024-09-16T12:33

россия

турция

казань

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

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саммит брикс

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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли переговоры двух лидеров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. Кремль рассчитывает на контакты Путина и Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), как известно, находится на постоянной связи с российским коллегой, господином (Владимиром) Путиным, они возможны и в ближайшем будущем. Но какой-либо конкретики по названному вами мероприятию пока нет", - сказали корреспонденту агентства в канцелярии по телефону. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. По его словам, Эрдоган принял приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html

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