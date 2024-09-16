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В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.09.2024
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12:24 16.09.2024 (обновлено: 12:33 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/briks-1972921897.html
В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС
В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 16.09.2024
В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС
Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:24
2024-09-16T12:33
россия
турция
казань
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
брикс
саммит брикс
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли переговоры двух лидеров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. Кремль рассчитывает на контакты Путина и Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), как известно, находится на постоянной связи с российским коллегой, господином (Владимиром) Путиным, они возможны и в ближайшем будущем. Но какой-либо конкретики по названному вами мероприятию пока нет", - сказали корреспонденту агентства в канцелярии по телефону. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. По его словам, Эрдоган принял приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html
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россия, турция, казань, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, в мире
Россия, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС

Анкара: конкретики о переговорах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли переговоры двух лидеров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства.
Кремль рассчитывает на контакты Путина и Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), как известно, находится на постоянной связи с российским коллегой, господином (Владимиром) Путиным, они возможны и в ближайшем будущем. Но какой-либо конкретики по названному вами мероприятию пока нет", - сказали корреспонденту агентства в канцелярии по телефону.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. По его словам, Эрдоган принял приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКССаммит БРИКСВ мире
 
 
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