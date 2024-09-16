В Анкаре ответили на вопрос о контактах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС
Анкара: конкретики о переговорах Путина и Эрдогана на саммите БРИКС пока нет
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время возможны, но пока нет информации о том, состоятся ли переговоры двух лидеров на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства.
Кремль рассчитывает на контакты Путина и Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), как известно, находится на постоянной связи с российским коллегой, господином (Владимиром) Путиным, они возможны и в ближайшем будущем. Но какой-либо конкретики по названному вами мероприятию пока нет", - сказали корреспонденту агентства в канцелярии по телефону.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. По его словам, Эрдоган принял приглашение принять участие в предстоящем саммите БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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