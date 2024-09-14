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Столтенберг сделал заявление о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 14.09.2024 (обновлено: 17:14 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972697618.html
Столтенберг сделал заявление о концовке конфликта на Украине
Столтенберг сделал заявление о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Столтенберг сделал заявление о концовке конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:45
2024-09-14T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией", — заявил он. При этом Столтенберг утверждает, что он должен основываться на "силе Украины". После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972679645.html
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг сделал заявление о концовке конфликта на Украине

Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией", — заявил он.
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При этом Столтенберг утверждает, что он должен основываться на "силе Украины".

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

В МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
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