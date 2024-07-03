https://ria.ru/20240703/ryabkov-1957102953.html

США толкают Украину к провокациям, заявил Рябков

США толкают Украину к провокациям, заявил Рябков - РИА Новости, 03.07.2024

США толкают Украину к провокациям, заявил Рябков

США толкают Украину к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:24

2024-07-03T14:24

2024-07-03T14:24

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киев

сша

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США толкают Украину к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это отражение политики подначивания Киева и выдачи Киеву полной индульгенции на любые преступления, любые провокации, которые чреваты тяжелейшими последствиями, с точки зрения нарастания угроз более широко конфликта", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлениям Пентагона, который считает допустимым применение американского оружия для ударов по Крыму. Рябков отметил, что Пентагон всегда себя позиционировал как ответственное ведомство. "Вот эта ответственность сейчас выродилась в то, что именно это ведомство толкает политическое руководство своей страны к действиям, которые сложно прогнозируемы по характеру того, что может произойти после них", - добавил он.

https://ria.ru/20240627/diplomatiya-1955850723.html

https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, сша, украина, сергей рябков, министерство обороны сша