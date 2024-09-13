"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве
Префектура СВАО ответила на претензии зоозащитников
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет больше бездомных собак и кошек. О том, как развивается ситуация и что говорят власти, — в материале РИА Новости.
"Всем не хватит места"
Приюты "Красная сосна" и "Искра" в СВАО работают уже более 16 лет. Там сейчас 550 собак и кошек, привезенных службой отлова. Животные, как правило, надолго не задерживаются — на них много заявок.
В начале августа, уверяют зоозащитники, руководство сообщило сотрудникам и волонтерам: приюты закроют, это требование ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". Именно в его ведении находятся питомники.
Животных предложили перевести в другой муниципальный приют округа — "Дубовая роща".
«
"Но он уже переполнен. Сейчас там около тысячи животных. Большинству собак не хватит места, и мы боимся, что их просто убьют", — рассказывает волонтер приюта "Красная сосна" Мария Варфоломеева.
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра"
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра"
По словам зоозащитницы, после распоряжения новые вакансии закрыли, а сотрудникам стали сокращать зарплаты. "Нам сказали, что основная цель — урезать бюджет, — продолжает она. — И многие, видя к чему все идет, начали увольняться сами, в том числе ветеринарные врачи и рабочие, которые чистили вольеры".
В сентябре волонтеры опубликовали ролик — на кадрах видно, что в вольерах не убрано, а ведра для воды и корма пустые. Сотрудников не хватает: зоозащитники утверждают, что в "Красной сосне" на 250 собак — всего двое рабочих, а ветеринаров вовсе нет.
Это противоречит нормативным актам. По приказу правительства столицы, на каждые 50 питомцев рекомендуется иметь ветеринарного врача, не менее двух специалистов по уходу за животными и одного — по социализации.
"Безосновательные слухи"
Проблемы, по словам зоозащитников, начались со сменой руководства ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". В августе 2024-го место занял Рустам Якубов — бывший гендиректор национального парка "Лосиный остров". К слову, три года назад у волонтеров тоже были к нему претензии.
Вступив в новую должность, он, по словам Марии, ни разу не посетил приюты, с персоналом не общается. Хотя предыдущий руководитель, уверяет она, всегда был в контакте с работниками питомников.
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра"
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра"
Лишь когда историю предали огласке, Якубов вышел на связь. "Все это не более чем безосновательные слухи, — заявил он. — Напротив, мы последовательно развиваем наши приюты. В "Искре" и "Красной сосне" совместно с мастерами приютов определили первоочередные меры по ремонту вольеров и разработали дорожную карту по улучшению качества содержания наших питомцев. Ранее проведена большая реконструкция приюта "Дубовая роща". С января там работает современный ветблок, сделано уже более 200 операций".
В префектуре Северо-Восточного административного округа РИА Новости сообщили, что информация о закрытии приютов и сокращении сотрудников "не соответствует действительности".
"Изоляция"
Зоозащитники опасаются повторения истории с Кожуховским муниципальным приютом Москвы. В 2021-м землю, где он располагался, отдали под застройку индустриального парка.
Сам питомник перенесли на участок в 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе, недалеко от полигона твердых бытовых отходов "Малинки". Волонтеры тогда не смогли добиться отмены решения.
© Фото предоставлено волонтером ЯрославомСобаки приюта в Малинках тонут в вольерах с водой из-за отстуствия крыши
© Фото предоставлено волонтером Ярославом
Собаки приюта в Малинках тонут в вольерах с водой из-за отстуствия крыши
Приют окончательно переехал в марте 2023 года. С тех пор количество волонтеров сократилось вдвое. "Штатные сотрудники тоже постепенно стали увольняться из-за неудобного расположения: на общественном транспорте сюда добираться сложно. Хотя раньше, до переноса приюта, сюда вообще не ходили автобусы", — объясняет зоозащитник Ярослав Каменный.
Однако посетителей все равно мало, из-за чего собак сложнее пристроить.
«
"В Кожухово питомцы не задерживались более чем на два месяца. Здесь же многие уже больше года, — говорит волонтер. — Людям нужен личный контакт с животными, чтобы захотеть забрать кого-то домой".
"Страх оказаться забытыми"
Волонтеры "Искры" и "Красной сосны" боятся такой же участи для своих питомцев. По их мнению, закрытие приютов скажется и на обстановке в городе — на улицах будет много бездомных собак, они начнут бросаться на прохожих. Хотя в Москве такой проблемы нет уже много лет благодаря комплексному подходу столичных властей.
Зоозащитники подчеркивают: доступность приютов важна для воспитания гуманности в людях. "Сейчас мы процветаем благодаря гостям. В приюты приезжают школьники, студенты, семьи. Привозят питомцам подарки, помогают с выгулом и социализацией, — рассказывает Мария Варфоломеева. — Животные участвуют в выездных лекциях в школах и хосписах".
Сейчас подопечных двух приютов в СВАО активно пристраивают. Волонтеры пока не знают, как будет развиваться ситуация, однако надеются на благополучный исход.
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра" на прогулке с волонтерами
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра" на прогулке с волонтерами