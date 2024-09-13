Рейтинг@Mail.ru
"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.09.2024 (обновлено: 08:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/priyuty-1972312243.html
"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве
"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве - РИА Новости, 13.09.2024
"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве
Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:00
2024-09-13T08:02
общество
москва
зоозащита
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150246/58/1502465883_0:262:3077:1993_1920x0_80_0_0_801354675a43af022562f2b9817d2760.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет больше бездомных собак и кошек. О том, как развивается ситуация и что говорят власти, — в материале РИА Новости."Всем не хватит места"Приюты "Красная сосна" и "Искра" в СВАО работают уже более 16 лет. Там сейчас 550 собак и кошек, привезенных службой отлова. Животные, как правило, надолго не задерживаются — на них много заявок.В начале августа, уверяют зоозащитники, руководство сообщило сотрудникам и волонтерам: приюты закроют, это требование ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". Именно в его ведении находятся питомники.Животных предложили перевести в другой муниципальный приют округа — "Дубовая роща".&quot;Но он уже переполнен. Сейчас там около тысячи животных. Большинству собак не хватит места, и мы боимся, что их просто убьют&quot;, — рассказывает волонтер приюта &quot;Красная сосна&quot; Мария Варфоломеева.По словам зоозащитницы, после распоряжения новые вакансии закрыли, а сотрудникам стали сокращать зарплаты. "Нам сказали, что основная цель — урезать бюджет, — продолжает она. — И многие, видя к чему все идет, начали увольняться сами, в том числе ветеринарные врачи и рабочие, которые чистили вольеры".В сентябре волонтеры опубликовали ролик — на кадрах видно, что в вольерах не убрано, а ведра для воды и корма пустые. Сотрудников не хватает: зоозащитники утверждают, что в "Красной сосне" на 250 собак — всего двое рабочих, а ветеринаров вовсе нет.Это противоречит нормативным актам. По приказу правительства столицы, на каждые 50 питомцев рекомендуется иметь ветеринарного врача, не менее двух специалистов по уходу за животными и одного — по социализации."Безосновательные слухи"Проблемы, по словам зоозащитников, начались со сменой руководства ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". В августе 2024-го место занял Рустам Якубов — бывший гендиректор национального парка "Лосиный остров". К слову, три года назад у волонтеров тоже были к нему претензии.Вступив в новую должность, он, по словам Марии, ни разу не посетил приюты, с персоналом не общается. Хотя предыдущий руководитель, уверяет она, всегда был в контакте с работниками питомников.Лишь когда историю предали огласке, Якубов вышел на связь. "Все это не более чем безосновательные слухи, — заявил он. — Напротив, мы последовательно развиваем наши приюты. В "Искре" и "Красной сосне" совместно с мастерами приютов определили первоочередные меры по ремонту вольеров и разработали дорожную карту по улучшению качества содержания наших питомцев. Ранее проведена большая реконструкция приюта "Дубовая роща". С января там работает современный ветблок, сделано уже более 200 операций".В префектуре Северо-Восточного административного округа РИА Новости сообщили, что информация о закрытии приютов и сокращении сотрудников "не соответствует действительности"."Изоляция"Зоозащитники опасаются повторения истории с Кожуховским муниципальным приютом Москвы. В 2021-м землю, где он располагался, отдали под застройку индустриального парка.Сам питомник перенесли на участок в 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе, недалеко от полигона твердых бытовых отходов "Малинки". Волонтеры тогда не смогли добиться отмены решения.Приют окончательно переехал в марте 2023 года. С тех пор количество волонтеров сократилось вдвое. "Штатные сотрудники тоже постепенно стали увольняться из-за неудобного расположения: на общественном транспорте сюда добираться сложно. Хотя раньше, до переноса приюта, сюда вообще не ходили автобусы", — объясняет зоозащитник Ярослав Каменный.Однако посетителей все равно мало, из-за чего собак сложнее пристроить.&quot;В Кожухово питомцы не задерживались более чем на два месяца. Здесь же многие уже больше года, — говорит волонтер. — Людям нужен личный контакт с животными, чтобы захотеть забрать кого-то домой&quot;."Страх оказаться забытыми"Волонтеры "Искры" и "Красной сосны" боятся такой же участи для своих питомцев. По их мнению, закрытие приютов скажется и на обстановке в городе — на улицах будет много бездомных собак, они начнут бросаться на прохожих. Хотя в Москве такой проблемы нет уже много лет благодаря комплексному подходу столичных властей.Зоозащитники подчеркивают: доступность приютов важна для воспитания гуманности в людях. "Сейчас мы процветаем благодаря гостям. В приюты приезжают школьники, студенты, семьи. Привозят питомцам подарки, помогают с выгулом и социализацией, — рассказывает Мария Варфоломеева. — Животные участвуют в выездных лекциях в школах и хосписах".Сейчас подопечных двух приютов в СВАО активно пристраивают. Волонтеры пока не знают, как будет развиваться ситуация, однако надеются на благополучный исход.
https://ria.ru/20240718/sobaki-1960260058.html
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150246/58/1502465883_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_7e91f77e91c255ca378615118e82c0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, зоозащита, животные
Общество, Москва, зоозащита, Животные
"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве

Префектура СВАО ответила на претензии зоозащитников

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет больше бездомных собак и кошек. О том, как развивается ситуация и что говорят власти, — в материале РИА Новости.

"Всем не хватит места"

Приюты "Красная сосна" и "Искра" в СВАО работают уже более 16 лет. Там сейчас 550 собак и кошек, привезенных службой отлова. Животные, как правило, надолго не задерживаются — на них много заявок.
В начале августа, уверяют зоозащитники, руководство сообщило сотрудникам и волонтерам: приюты закроют, это требование ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". Именно в его ведении находятся питомники.
Животных предложили перевести в другой муниципальный приют округа — "Дубовая роща".
«

"Но он уже переполнен. Сейчас там около тысячи животных. Большинству собак не хватит места, и мы боимся, что их просто убьют", — рассказывает волонтер приюта "Красная сосна" Мария Варфоломеева.

© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра"
Собаки приюта Искра - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра"
По словам зоозащитницы, после распоряжения новые вакансии закрыли, а сотрудникам стали сокращать зарплаты. "Нам сказали, что основная цель — урезать бюджет, — продолжает она. — И многие, видя к чему все идет, начали увольняться сами, в том числе ветеринарные врачи и рабочие, которые чистили вольеры".
В сентябре волонтеры опубликовали ролик — на кадрах видно, что в вольерах не убрано, а ведра для воды и корма пустые. Сотрудников не хватает: зоозащитники утверждают, что в "Красной сосне" на 250 собак — всего двое рабочих, а ветеринаров вовсе нет.
Это противоречит нормативным актам. По приказу правительства столицы, на каждые 50 питомцев рекомендуется иметь ветеринарного врача, не менее двух специалистов по уходу за животными и одного — по социализации.

"Безосновательные слухи"

Проблемы, по словам зоозащитников, начались со сменой руководства ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". В августе 2024-го место занял Рустам Якубов — бывший гендиректор национального парка "Лосиный остров". К слову, три года назад у волонтеров тоже были к нему претензии.
Вступив в новую должность, он, по словам Марии, ни разу не посетил приюты, с персоналом не общается. Хотя предыдущий руководитель, уверяет она, всегда был в контакте с работниками питомников.
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра"
Собаки приюта Искра - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра"
Лишь когда историю предали огласке, Якубов вышел на связь. "Все это не более чем безосновательные слухи, — заявил он. — Напротив, мы последовательно развиваем наши приюты. В "Искре" и "Красной сосне" совместно с мастерами приютов определили первоочередные меры по ремонту вольеров и разработали дорожную карту по улучшению качества содержания наших питомцев. Ранее проведена большая реконструкция приюта "Дубовая роща". С января там работает современный ветблок, сделано уже более 200 операций".
В префектуре Северо-Восточного административного округа РИА Новости сообщили, что информация о закрытии приютов и сокращении сотрудников "не соответствует действительности".
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Чиновники в ответ лишь смеются". Что произошло в Астраханской области
18 июля, 08:00

"Изоляция"

Зоозащитники опасаются повторения истории с Кожуховским муниципальным приютом Москвы. В 2021-м землю, где он располагался, отдали под застройку индустриального парка.
Сам питомник перенесли на участок в 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе, недалеко от полигона твердых бытовых отходов "Малинки". Волонтеры тогда не смогли добиться отмены решения.
© Фото предоставлено волонтером ЯрославомСобаки приюта в Малинках тонут в вольерах с водой из-за отстуствия крыши
Собаки приюта в Малинках тонут в вольерах с водой из-за отстуствия крыши - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото предоставлено волонтером Ярославом
Собаки приюта в Малинках тонут в вольерах с водой из-за отстуствия крыши
Приют окончательно переехал в марте 2023 года. С тех пор количество волонтеров сократилось вдвое. "Штатные сотрудники тоже постепенно стали увольняться из-за неудобного расположения: на общественном транспорте сюда добираться сложно. Хотя раньше, до переноса приюта, сюда вообще не ходили автобусы", — объясняет зоозащитник Ярослав Каменный.
Однако посетителей все равно мало, из-за чего собак сложнее пристроить.
«

"В Кожухово питомцы не задерживались более чем на два месяца. Здесь же многие уже больше года, — говорит волонтер. — Людям нужен личный контакт с животными, чтобы захотеть забрать кого-то домой".

"Страх оказаться забытыми"

Волонтеры "Искры" и "Красной сосны" боятся такой же участи для своих питомцев. По их мнению, закрытие приютов скажется и на обстановке в городе — на улицах будет много бездомных собак, они начнут бросаться на прохожих. Хотя в Москве такой проблемы нет уже много лет благодаря комплексному подходу столичных властей.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"На это закрыли глаза". Как наживаются на самых беспомощных жителях России
2 июня 2023, 08:00
Зоозащитники подчеркивают: доступность приютов важна для воспитания гуманности в людях. "Сейчас мы процветаем благодаря гостям. В приюты приезжают школьники, студенты, семьи. Привозят питомцам подарки, помогают с выгулом и социализацией, — рассказывает Мария Варфоломеева. — Животные участвуют в выездных лекциях в школах и хосписах".
Сейчас подопечных двух приютов в СВАО активно пристраивают. Волонтеры пока не знают, как будет развиваться ситуация, однако надеются на благополучный исход.
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"Собаки приюта "Искра" на прогулке с волонтерами
Собаки приюта Искра на прогулке с волонтерами - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото из социальных сетей приюта "Искра"
Собаки приюта "Искра" на прогулке с волонтерами
 
ОбществоМосквазоозащитаЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала