https://ria.ru/20240913/priyuty-1972312243.html

"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве

"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве - РИА Новости, 13.09.2024

"Станет сложнее". О чем предупредили в Москве

Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:02

общество

москва

зоозащита

животные

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Столичные волонтеры опасаются, что на северо-востоке города закроют два муниципальных приюта. Из-за этого животных будет труднее пристроить, а на улицах станет больше бездомных собак и кошек. О том, как развивается ситуация и что говорят власти, — в материале РИА Новости."Всем не хватит места"Приюты "Красная сосна" и "Искра" в СВАО работают уже более 16 лет. Там сейчас 550 собак и кошек, привезенных службой отлова. Животные, как правило, надолго не задерживаются — на них много заявок.В начале августа, уверяют зоозащитники, руководство сообщило сотрудникам и волонтерам: приюты закроют, это требование ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". Именно в его ведении находятся питомники.Животных предложили перевести в другой муниципальный приют округа — "Дубовая роща"."Но он уже переполнен. Сейчас там около тысячи животных. Большинству собак не хватит места, и мы боимся, что их просто убьют", — рассказывает волонтер приюта "Красная сосна" Мария Варфоломеева.По словам зоозащитницы, после распоряжения новые вакансии закрыли, а сотрудникам стали сокращать зарплаты. "Нам сказали, что основная цель — урезать бюджет, — продолжает она. — И многие, видя к чему все идет, начали увольняться сами, в том числе ветеринарные врачи и рабочие, которые чистили вольеры".В сентябре волонтеры опубликовали ролик — на кадрах видно, что в вольерах не убрано, а ведра для воды и корма пустые. Сотрудников не хватает: зоозащитники утверждают, что в "Красной сосне" на 250 собак — всего двое рабочих, а ветеринаров вовсе нет.Это противоречит нормативным актам. По приказу правительства столицы, на каждые 50 питомцев рекомендуется иметь ветеринарного врача, не менее двух специалистов по уходу за животными и одного — по социализации."Безосновательные слухи"Проблемы, по словам зоозащитников, начались со сменой руководства ГБУ "Автомобильные дороги СВАО". В августе 2024-го место занял Рустам Якубов — бывший гендиректор национального парка "Лосиный остров". К слову, три года назад у волонтеров тоже были к нему претензии.Вступив в новую должность, он, по словам Марии, ни разу не посетил приюты, с персоналом не общается. Хотя предыдущий руководитель, уверяет она, всегда был в контакте с работниками питомников.Лишь когда историю предали огласке, Якубов вышел на связь. "Все это не более чем безосновательные слухи, — заявил он. — Напротив, мы последовательно развиваем наши приюты. В "Искре" и "Красной сосне" совместно с мастерами приютов определили первоочередные меры по ремонту вольеров и разработали дорожную карту по улучшению качества содержания наших питомцев. Ранее проведена большая реконструкция приюта "Дубовая роща". С января там работает современный ветблок, сделано уже более 200 операций".В префектуре Северо-Восточного административного округа РИА Новости сообщили, что информация о закрытии приютов и сокращении сотрудников "не соответствует действительности"."Изоляция"Зоозащитники опасаются повторения истории с Кожуховским муниципальным приютом Москвы. В 2021-м землю, где он располагался, отдали под застройку индустриального парка.Сам питомник перенесли на участок в 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе, недалеко от полигона твердых бытовых отходов "Малинки". Волонтеры тогда не смогли добиться отмены решения.Приют окончательно переехал в марте 2023 года. С тех пор количество волонтеров сократилось вдвое. "Штатные сотрудники тоже постепенно стали увольняться из-за неудобного расположения: на общественном транспорте сюда добираться сложно. Хотя раньше, до переноса приюта, сюда вообще не ходили автобусы", — объясняет зоозащитник Ярослав Каменный.Однако посетителей все равно мало, из-за чего собак сложнее пристроить."В Кожухово питомцы не задерживались более чем на два месяца. Здесь же многие уже больше года, — говорит волонтер. — Людям нужен личный контакт с животными, чтобы захотеть забрать кого-то домой"."Страх оказаться забытыми"Волонтеры "Искры" и "Красной сосны" боятся такой же участи для своих питомцев. По их мнению, закрытие приютов скажется и на обстановке в городе — на улицах будет много бездомных собак, они начнут бросаться на прохожих. Хотя в Москве такой проблемы нет уже много лет благодаря комплексному подходу столичных властей.Зоозащитники подчеркивают: доступность приютов важна для воспитания гуманности в людях. "Сейчас мы процветаем благодаря гостям. В приюты приезжают школьники, студенты, семьи. Привозят питомцам подарки, помогают с выгулом и социализацией, — рассказывает Мария Варфоломеева. — Животные участвуют в выездных лекциях в школах и хосписах".Сейчас подопечных двух приютов в СВАО активно пристраивают. Волонтеры пока не знают, как будет развиваться ситуация, однако надеются на благополучный исход.

https://ria.ru/20240718/sobaki-1960260058.html

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общество, москва, зоозащита, животные