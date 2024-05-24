https://ria.ru/20240524/moskva-1947183758.html

Дорога домой. Как в Москве ищут семьи для бездомных животных

Дорога домой. Как в Москве ищут семьи для бездомных животных - РИА Новости, 24.05.2024

Дорога домой. Как в Москве ищут семьи для бездомных животных

Желая завести домашнее животное, москвичи все чаще отдают предпочтение не породистым собакам и выставочным кошкам, а самым обыкновенным беспризорникам из... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:00

2024-05-24T09:00

2024-05-24T09:00

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Желая завести домашнее животное, москвичи все чаще отдают предпочтение не породистым собакам и выставочным кошкам, а самым обыкновенным беспризорникам из городских приютов. Там под присмотром специалистов и волонтеров питомцы обретают новый кров над головой. Как столица решает проблему бездомных зверей и какой путь предстоит проделать человеку, желающему дать дом четвероногому с "уличным" прошлым, выяснил корреспондент РИА Новости. Дружба с человекомТочное число бездомных животных в Москве подсчитать сложно, но это не значит, что в столице о них не заботятся. В городе работают 13 муниципальных приютов для животных, два из которых управляются государственным бюджетным учреждением "Доринвест". Их специалисты помогают дворнягам обрести дом, а затем и хозяев.Сначала специально обученные ловцы производят гуманный отлов бездомных животных по заявке местных жителей в управу района. Потом ветеринарный врач помещает их в карантин на 30 дней, где кошек и собак обрабатывают от экто- и эндопаразитов (блох, клещей, глистов и так далее), вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Если животное поступает в приют нездоровым, то у него обязательно возьмут все необходимые анализы и проведут исследования, а затем поставят диагноз и постараются вылечить."Далее, если это собака, то она высаживается в вольер, а если кошка, то в кошатник, где о них заботятся работники приюта по уходу за животными. Там питомцы адаптируются с помощью специалистов по социализации и волонтеров, к каждому ищется индивидуальный подход: собачки разгуливаются, кошечки разглаживаются", – рассказывает ветеринарный врач приюта "Зоорассвет" Валерия Шургалина.По ее словам, волонтеры не просто общаются с хвостатыми подопечными, а занимаются ими: собак приучают ходить на поводке, правильно вести себя в городе и в транспорте, а кошки получают навыки взаимодействиям с человеком, миской и лотком. Когда подопечного признают готовым к жизни в семье, животное вносится в специальный каталог по пристройству на официальном сайте учреждения и на волонтерских страницах в соцсетях.Стоит понимать, что путь "усыновления" того или иного животного небыстрый и может растянуться. Это обусловлено мерами безопасности и необходимостью присмотреться к человеку, решившему взять на попечение собаку или кошку. Потенциальному владельцу может понадобиться прийти в приют не один и не два раза. Так, если вам приглянулась какая-нибудь собака, то вам предложат прийти снова, чтобы подружиться с животным и сводить его на прогулку. После того, как человек окончательно утверждается в своем решении, то приют заполняет договор акта передачи животного в добрые руки, и на основании этого документа можно стать обладателем питомца.Личный номерВместе с животным человеку передается карточка учета, номер чипа, все ветеринарные наблюдения и рекомендации, в том числе советы по тому, как содержать животное. Это необходимо для дальнейшего наблюдения, вакцинации и других профилактических мероприятий.Сотрудники приюта следят за судьбой всех питомцев, которых забрали. В договоре указаны все данные человека и информация о том, где животное будет содержаться, а новому владельцу необходимо присылать фотоотчеты о жизни подопечного. Кстати, если вы не уверены, нужен вам питомец или нет на самом деле, стоит запомнить, что людям, отказавшимся от пристроенного животного, нового четвероного уже не дадут, независимо от причин отказа.На начало 2024 год в 13 муниципальных московских приютах для бесхозяйных животных на государственном обеспечении содержалось 1392 кошки и 14 140 собак. А по итогам 2023 года из этих приютов в добрые руки забрали 2 610 собак и 637 кошек

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, бездомные животные, собаки, кошки