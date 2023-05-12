https://ria.ru/20230512/zakon-1871136479.html

"Это отбросит нас в прошлое". Против чего выступили регионы

"Это отбросит нас в прошлое". Против чего выступили регионы - РИА Новости, 12.05.2023

"Это отбросит нас в прошлое". Против чего выступили регионы

Российские регионы могут получить право самостоятельно решать судьбу бездомных животных. Соответствующие поправки рассматривает Госдума. Цель, по словам... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:09

общество

бездомные животные

домашние животные

животные

якутск

оренбург

москва

сардана авксентьева

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. Российские регионы могут получить право самостоятельно решать судьбу бездомных животных. Соответствующие поправки рассматривает Госдума. Цель, по словам законотворцев, — обезопасить людей от бродячих стай. Однако критики считают, что проблему это не решит, а нововведения лишь легализуют безнаказанный отстрел собак. РИА Новости разбиралось в ситуации.Громкая трагедияНовеллу внесли еще в середине апреля. Предлагают поправки в закон № 498 ("Об ответственном обращении с животными"). Среди инициаторов — глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин и замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева.Авторы указывают, что мера обезопасит животных от жестокого обращения. А людей — от нападений бродячих собак.Один из последних громких случаев произошел полтора месяца назад. В Оренбурге загрызли восьмилетнего мальчика, который гулял у гаражей возле дома. В городской мэрии уточнили, что в стае было семь псов: три — стерилизованные с бирками, четыре — без бирок.Ребенок гулял один, очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главного коммунальщика задержали.Собак без бирок отловили. По закону в таком случае нужно действовать в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"). Сперва осматривают и, если надо, помещают на карантин. Вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, не проявляет агрессии, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали.В мэрии пообещали выпустить собак после положенных процедур. А власти региона, в свою очередь, призвали изменить правила. И напомнили, что еще в 2021-м обращались в Москву с просьбой переписать закон. Предлагали, например, усыплять особей "с немотивированной агрессией", ревакцинировать собак с бирками, а также создать систему учета животных."Это не решит проблему"Зоозащитники забили тревогу. "Предлагают, по сути, убивать бездомных собак. Но это не решит проблему, только снимет ответственность с региональных властей. Высок риск, что недобросовестные чиновники и подрядчики, осуществляющие отлов, начнут безнаказанно разворовывать бюджет. Кроме того, мы откатимся в 2018 год: животных будут поголовно усыплять, а число жалоб на стаи вырастет. То есть вернем неработающую схему", — указывает глава Альянса защитников животных Юрий Корецких.Для опасений есть причины. Например, осенью в Астрахани на территории скотомогильника обнаружили около 60 трупов собак с увечьями. Как выяснилось, их вывезли из пункта для безнадзорных животных "Экоприют". В 2022-м с этой частной организацией местные власти заключили 12 контрактов на сумму более 28 миллионов рублей.После резонанса в СМИ следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.Следствие еще идет. Задержали Андрея Невлюдова — именно по его инициативе еще летом 2021-го открыли зооцентр. Тогда он был депутатом гордумы.Такие истории могут стать повсеместными. "Трагедия с мальчиком в Оренбурге — не на пустом месте. Прокуроры давно предписали властям построить муниципальный приют. К тому же было много жалоб от жителей, что отлов не организовали должным образом. В итоге собаки сбиваются в стаи, — рассказывает Корецких. — Проблема не в законе, а в неисполнении его"."Это абсурд"Нынешние правила действуют с конца 2018 года, когда ФЗ № 498 вступил в силу. С января 2020-го уточненные меры заработали по полной.С тех пор благодаря программе ОСВВ, по данным Роспотребнадзора, количество "укусов, ослюнений и оцарапываний" людей животными уменьшилось на 16 процентов.В регионах к работе привлекают как муниципалитеты, так и подрядчиков со стороны. На каждого пса выделяют от десяти до 16 тысяч — в каждом субъекте по-разному. Животных размещают в государственных приютах. Если таких нет — в частных.К примеру, власти Нижегородской области заложили в бюджет на 2023 год более 30 миллионов, чтобы отловить около 2,9 тысячи четвероногих. А в Подмосковье — 218 миллионов. В 2022-м ОСВВ охватила свыше 13,5 тысячи собак.Проблема лишь в том, как распоряжаются деньгами. Там, где по назначению, — динамика положительная, отмечает руководитель юридического центра "Содействие" Маргарита Гаврилова. Например, в Сахалинской области в период с 2018-го по 2022-й число инцидентов снизилось на 38 процентов, в Волгоградской области — на 40, в Московской — на 35. А в Иркутске число нестерилизованных собак с 2012 года уменьшилось в десять раз.Зоозащитников возмущает и то, что авторы поправок фактически предлагают исключить статью 18 из ФЗ. Там четко расписана схема отлова. "В том числе фиксация и учет выделенных средств, — уточняет Гаврилова. — Если статья исчезнет, регионы смогут не отчитываться".В новелле предлагают отменить и видеофиксацию отлова — единственное доказательство исполнения закона.К тому же сейчас активисты имеют право приходить в приюты, проверять состояние животных, помогать с кормами. Они добивались этого много лет. Поправки могут все обнулить.Гуманное обращение с животнымиПоэтому законопроект критикуют со всех сторон. Кроме зоозащитников, возмущены региональные парламентарии. "Создается впечатление, что ситуацию нарочно довели до абсурда: собаки кусают людей, тут же вкидывается лозунг "дети в опасности" — и предлагается узаконить убийства. За поправками закамуфлирован конвейер смерти", —подчеркивает член областного закса Вячеслав Вегнер.Звучат призывы перенять опыт, например, у коллег из Москвы, где открыли пожизненные приюты.Впрочем, сами власти уверяют, что ситуация куда сложнее. "Нет ни логики, ни гуманизма в том, чтобы пожизненно содержать сотни несчастных животных в клетках в условиях Севера, 90 процентов которых, к сожалению, никогда не обретут новых владельцев. На эти цели только в Якутске тратятся десятки миллионов бюджетных средств ежегодно, а по всей стране — миллиарды, необходимые для решения других острых проблем, которые есть в каждом городе и в каждом регионе", — заявил глава Якутска Евгений Григорьев.Именно Республика Саха — один из самых проблемных регионов. Например, в пункте передержки Якутска в 2020-м обнаружили более двух сотен трупов собак и кошек. По словам зоозащитников, животных убили из-за нехватки мест. Вопрос с бродячими псами в городе серьезный. В 2021 году стая насмерть загрызла местную жительницу Сардану Слепцову. После этого власти призвали изменить закон.Впрочем, регионы и сейчас могут регулировать эту сферу. Например, на Кубани с 1 сентября "в целях безопасности" запретят любые контакты с бездомными питомцами. Аналогичную меру уже ввели в Челябинской области. Правда, там волонтеры при поддержке депутатов Госдумы пытаются через прокуратуру отменить решение.Общественники уверены, что в вопросе с бездомными животными нужна гибкость. "Каждый регион должен исходить из масштаба проблемы, — комментирует ситуацию президент организации "Русская гильдия кинологов" Николай Захаров. — Кроме того, необходима четкая научная методика по определению агрессивности. Иначе возникает вопрос, по каким критериям будут решать, кого усыплять, а кого — нет".Пока новеллу обсуждают эксперты. В первом чтении поправки рассмотрят 16 мая.

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

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https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

https://ria.ru/20200311/1568397067.html

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