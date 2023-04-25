https://ria.ru/20230425/sobaki-1867645698.html

Глава Якутска считает негуманным пожизненное содержание собак в приютах

Глава Якутска считает негуманным пожизненное содержание собак в приютах - РИА Новости, 25.04.2023

Глава Якутска считает негуманным пожизненное содержание собак в приютах

Ни логики, ни гуманизма в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет, к тому же это затратно для бюджета, заявил глава... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:36

2023-04-25T16:36

2023-04-25T16:37

общество

якутск

евгений григорьев

единая россия

северо-восточный федеральный университет

собаки

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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Ни логики, ни гуманизма в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет, к тому же это затратно для бюджета, заявил глава города Якутска Евгений Григорьев в своем канале в Telegram. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. Григорьев принял участие в круглом столе по теме изменений в закон об ответственном обращении с животными (ФЗ-948). "После трагедии в декабре 2021 года я неоднократно озвучивал наши предложения... Отпускать собак обратно в город нельзя. Они по-прежнему сбиваются в стаи и представляют угрозу жизни и здоровью граждан, санитарно-эпидемиологической обстановке. Вопросы пожизненного содержания или гуманной эвтаназии, если регионам дадут такое право, согласно новым поправкам в ФЗ-498, должны приниматься законодательно, и мы будем их исполнять... Нет ни логики, ни гуманизма в том, чтобы пожизненно содержать сотни несчастных животных в клетках в условиях Севера, 90% из которых, к сожалению, никогда не обретут новых владельцев. На эти цели только в Якутске тратятся десятки миллионов бюджетных средств ежегодно, а по всей стране – миллиарды, которые нужны для решения других острых проблем, которые есть в каждом городе и в каждом регионе", - указал он. Градоначальник отметил, что призывает коллег по партии "Единая Россия" - депутатов Ил Тумэн кратно ужесточить административные штрафы за самовыгул собак, вернуть в практику административные наказания для владельцев домашних животных за уклонение от их регистрации. "Это позволит в том числе существенно сократить рост популяции "бездомышей" за счет хозяйских кобелей, которых хозяева выпускают "погулять" на улицу", - добавил он. В конце декабря 2021 года глава Якутска ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. Власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.

https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

якутск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, якутск, евгений григорьев, единая россия, северо-восточный федеральный университет, собаки