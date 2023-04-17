https://ria.ru/20230417/sobaki-1865769007.html
В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка
В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка - РИА Новости, 17.04.2023
В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка
Специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:43
2023-04-17T11:43
2023-04-17T16:26
происшествия
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
собаки
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УФА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу, сообщили в городской мэрии. "Представители специализированной организации "Мы нашли вам друга" выезжали на улицу Кольцевую, где произошла трагедия, и обнаружили стаю бродячих псов. Из них три собаки были с бирками. Они не подлежат изъятию — на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания", — уточнили в администрации.Отловить могут только животных без бирки, указали в мэрии, но и это будет временной мерой. При этом в администрации города рассказали, что в управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга сигналы о бродячих собаках с улицы Кольцевой поступали неоднократно. "По заявкам оренбуржцев специалисты управления и подрядной организации выезжали в этот район и забирали безнадзорных животных. По истечении срока передержки собак возвращали в место их обитания", — говорится в сообщении. В правительстве Оренбургской области рассказали РИА Новости, что в 2021 году регион обращался к федеральным властям с просьбой внести изменения в закон об обращении с животными, но инициативу не поддержали.Так, предлагалось ввести критерии определения агрессивности животных и разрешить усыплять особей с немотивированной агрессией.Также правительство области предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования.В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один — очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела — о халатности и об оказании небезопасных услуг, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что в городе живут около десяти тысяч безнадзорных животных.После ЧП губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным этот закон.
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html
https://ria.ru/20221113/sobaka-1831137068.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, собаки
Происшествия, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Собаки
В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка
В Оренбурге отловили собак, загрызших ребенка, но через три недели их отпустят
УФА, 17 апр — РИА Новости.
Специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу, сообщили
в городской мэрии.
"Представители специализированной организации "Мы нашли вам друга" выезжали на улицу Кольцевую, где произошла трагедия, и обнаружили стаю бродячих псов. Из них три собаки были с бирками. Они не подлежат изъятию — на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания", — уточнили в администрации.
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Отловить могут только животных без бирки, указали в мэрии, но и это будет временной мерой.
«
"Четырех небиркованных особей специалисты забрали. В соответствии с нормами все того же федерального закона, через три недели после совершения всех необходимых манипуляций — стерилизации и установки бирки — они будут возвращены на место своего обитания", — указали в мэрии.
При этом в администрации города рассказали, что в управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга сигналы о бродячих собаках с улицы Кольцевой поступали неоднократно.
"По заявкам оренбуржцев специалисты управления и подрядной организации выезжали в этот район и забирали безнадзорных животных. По истечении срока передержки собак возвращали в место их обитания", — говорится в сообщении.
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В правительстве Оренбургской области рассказали РИА Новости, что в 2021 году регион обращался к федеральным властям с просьбой внести изменения в закон об обращении с животными, но инициативу не поддержали.
Так, предлагалось ввести критерии определения агрессивности животных и разрешить усыплять особей с немотивированной агрессией.
«
"Кроме того, (региональные власти просили. — Прим. ред.) разрешить повторно отлавливать бездомных собак с метками, чтобы ревакцинировать их", — пояснил собеседник.
Также правительство области предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования.
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В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один — очевидцев трагедии нет. СК
возбудил два уголовных дела — о халатности и об оказании небезопасных услуг, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что в городе живут около десяти тысяч безнадзорных животных.
После ЧП губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным этот закон.
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