https://ria.ru/20230417/sobaki-1865769007.html

В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка

В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка - РИА Новости, 17.04.2023

В Оренбурге выпустят на улицу собак, загрызших ребенка

Специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:43

2023-04-17T11:43

2023-04-17T16:26

происшествия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

собаки

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УФА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, но по закону через три недели их отпустят на ту же улицу, сообщили в городской мэрии. "Представители специализированной организации "Мы нашли вам друга" выезжали на улицу Кольцевую, где произошла трагедия, и обнаружили стаю бродячих псов. Из них три собаки были с бирками. Они не подлежат изъятию — на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания", — уточнили в администрации.Отловить могут только животных без бирки, указали в мэрии, но и это будет временной мерой. При этом в администрации города рассказали, что в управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга сигналы о бродячих собаках с улицы Кольцевой поступали неоднократно. "По заявкам оренбуржцев специалисты управления и подрядной организации выезжали в этот район и забирали безнадзорных животных. По истечении срока передержки собак возвращали в место их обитания", — говорится в сообщении. В правительстве Оренбургской области рассказали РИА Новости, что в 2021 году регион обращался к федеральным властям с просьбой внести изменения в закон об обращении с животными, но инициативу не поддержали.Так, предлагалось ввести критерии определения агрессивности животных и разрешить усыплять особей с немотивированной агрессией.Также правительство области предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования.В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один — очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела — о халатности и об оказании небезопасных услуг, прокуратура решила оценить работу предприятия по отлову животных, а мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что в городе живут около десяти тысяч безнадзорных животных.После ЧП губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным этот закон.

https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html

https://ria.ru/20221113/sobaka-1831137068.html

https://ria.ru/20230228/sobaki-1854894254.html

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оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, собаки