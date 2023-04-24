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В Госдуме возмутились запрету кормить бездомных животных

В Госдуме возмутились запрету кормить бездомных животных - РИА Новости, 24.04.2023

В Госдуме возмутились запрету кормить бездомных животных

Запрет на кормление и уход за бездомными животными, который вводится в некоторых регионах, убивает волонтерское движение и лишь усугубляет проблему с... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:47

2023-04-24T13:47

2023-04-24T13:47

общество

здоровье - общество

челябинская область

краснодарский край

санкт-петербург

вениамин кондратьев

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Запрет на кормление и уход за бездомными животными, который вводится в некоторых регионах, убивает волонтерское движение и лишь усугубляет проблему с безнадзорными питомцами, а не решает ее, заявил РИА НовостиРанее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил в регионе с 1 сентября этого года кормление и любые контакты с бездомными собаками и кошками с целью "предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан". Также, согласно постановлению, вводится запрет на оборудование будок и домиков для питомцев вне приютов. Против решения выступили местные зоозащитники."Это имеет катастрофические последствия. Это убивает волонтерские инициативы, на которых, по сути, построена вся система помощи животным. Фактически им сказали: Вы больше не нужны". Хотя они не берут из бюджета ни копейки и справляются куда эффективнее, чем государственные приюты – например, в Челябинской области, где ввели аналогичный запрет", - отметил Бурматов.Кроме того, пояснил депутат, невозможно ограничить права граждан по взаимодействию с животными. Хотя на региональном уровне власти могут регулировать эту сферу."Но зачем вводить запреты, которые невозможно администрировать? Допустим, к каждому подвалу приставить полицейского – но на каком тогда основании штрафовать граждан? Такие запреты выглядят как желание ударить по руке, которая делает добро", - считает он.Поэтому депутат призывает региональные власти "заниматься созиданием, а не разрушением" и перенимать положительный опыт. "Накормленное животное – спокойное и неагрессивное. Запретив подкормку, оно начинает искать еду самостоятельно. Например, эту проблему решили в Санкт-Петербурге: там за каждым выпущенным животным закрепляется волонтер, который знает, что делать", - рассказывает Бурматов.Депутат заверил, что если в Госдуму поступит обращение от кубанских зоозащитников, то он обратится в прокуратуру с просьбой рассмотреть законность введенного в регионе запрета. Аналогичное обращение, по ситуации в Челябинской области, уже направили в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230421/sobaki-1866958003.html

https://ria.ru/20230421/sobaka-1866952762.html

челябинская область

краснодарский край

санкт-петербург

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