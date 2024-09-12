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В Петербурге открылась выставка, посвященная Александру Невскому

В Петербурге открылась выставка, посвященная Александру Невскому - РИА Новости, 12.09.2024

В Петербурге открылась выставка, посвященная Александру Невскому

В Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры открылась передвижная стендовая выставка "Святой благоверный князь Александр Невский — небесный... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:37

2024-09-12T20:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. В Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры открылась передвижная стендовая выставка "Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров".Экспозиция подготовлена фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН). Выставка посвящена истории почитания Александра Невского как небесного покровителя трех русских императоров — Александра I, Александра II и Александра III, высоко ценивших великого полководца за многочисленные духовные дарования, дипломатические заслуги и политические свершения. "Мы должны рассказать о том, как нужно любить свое Отечество и как нужно почитать своего небесного покровителя — вот что важно. <...> Если мы будем знать тех, кто строил российскую историю, если мы будем людьми, которые надеются не только на свою силу, но и на сообщество — а мы сейчас должны сплотиться как никогда, сплотиться под едиными знаменами, — только тогда мы сможем победить", — сказала на открытии выставки глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова. По ее словам, передвижную выставку "Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров" представили в Московской, Брянской, Тульской, Свердловской областях, а также в других регионах — участниках федерального культурно-исторического проекта "Императорский маршрут". Также экспозицию смогли увидеть студенты большинства вузов Москвы и Московской области, включая МГИМО и консерваторию имени Чайковского. "Специально для этих событий (торжеств в честь юбилея перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербург. — Прим. ред.) мы привезли эту выставку из Вологды — и надо сказать, что вологжане отдавали ее с большой неохотой. Мы хотим оставить ее в Санкт-Петербурге на то время, пока она будет востребована", — отметила Громова. Двенадцатого сентября 1724 года основатель Северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743-м императрица Елизавета Петровна учредила общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей Александра Невского. Эту традицию, прерванную в годы советской власти, возобновили в 2013-м.

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Путин и патриарх Кирилл в Александро-Невской лавре Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую Лавру в Петербурге. 2024-09-12T20:37 true PT0M14S

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