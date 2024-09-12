https://ria.ru/20240912/moschi-1972384556.html
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием - РИА Новости, 12.09.2024
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием
Глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова назвала... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:45
2024-09-12T20:45
2024-09-12T20:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова назвала историческим событием 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Громова в четверг участвовала в мероприятиях в честь юбилея перенесения мощей Александра Невского, включая открытие в Петербурге передвижной стендовой выставки "Святой благоверный князь Александр Невский – небесный покровитель русских императоров", подготовленной фондом ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН). "Мы сегодня были живыми свидетелями исторического события – 300-летия перенесения Петром Первым мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Это потрясающе. Мы сегодня шли морским крестным ходом, и у нас остались незабываемые впечатления", – рассказала Громова журналистам. "Мы как будто были свидетелями событий трехсотлетней давности. Мы как будто погрузились в нашу отечественную историю, мы ощутили остроту рубежей, которые защищал Петр Первый. Это особенно важно и созвучно современной обстановке", – добавила глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество". Санкт-Петербург в четверг стал центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Так, в городе прошел праздничный крестный ход по Невскому проспекту, а на площади Александра Невского отслужили молебен. В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, в четверг состоялся и водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Для торжественной встречи его участников на Синопской набережной недалеко от лавры были выстроены воссозданные корабли петровского времени во главе с линейным кораблем "Полтава" и ботиком Петра I, а также современные парусные суда. Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
https://ria.ru/20240912/vystavka-1972383237.html
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санкт-петербург, владимир, россия, александр невский, петр i, елизавета петровна (императрица), российская академия наук, общество
Религия, Санкт-Петербург, Владимир, Россия, Александр Невский, Петр I, Елизавета Петровна (императрица), Российская академия наук, Общество
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием
Глава фонда ЕСПО назвала историческим событием 300-летие переноса мощей Невского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Анна Громова назвала историческим событием 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.
Громова в четверг участвовала в мероприятиях в честь юбилея перенесения мощей Александра Невского, включая открытие в Петербурге передвижной стендовой выставки "Святой благоверный князь Александр Невский – небесный покровитель русских императоров", подготовленной фондом ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН).
"Мы сегодня были живыми свидетелями исторического события – 300-летия перенесения Петром Первым мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Это потрясающе. Мы сегодня шли морским крестным ходом, и у нас остались незабываемые впечатления", – рассказала Громова журналистам.
"Мы как будто были свидетелями событий трехсотлетней давности. Мы как будто погрузились в нашу отечественную историю, мы ощутили остроту рубежей, которые защищал Петр Первый. Это особенно важно и созвучно современной обстановке", – добавила глава фонда "Елисаевтинско-Сергиевское просветительское общество".
Санкт-Петербург в четверг стал центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Так, в городе прошел праздничный крестный ход по Невскому проспекту, а на площади Александра Невского отслужили молебен.
В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, в четверг состоялся и водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Для торжественной встречи его участников на Синопской набережной недалеко от лавры были выстроены воссозданные корабли петровского времени во главе с линейным кораблем "Полтава" и ботиком Петра I, а также современные парусные суда.
Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.