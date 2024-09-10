Шойгу провел встречу с главой МИД КНР
Шойгу в Петербурге провел двустороннюю рабочую встречу с главой МИД КНР Ван И
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во время встречи
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу поблагодарил Ван И за приезд в Санкт-Петербург для участия во встрече по безопасности.
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"Это яркое подтверждение особого характера российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Шойгу. По его словам, это также "свидетельство последовательной поддержки, которую Пекин оказывает председательству нашей страны в БРИКС". "Мы это очень ценим", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
"Уверен, что данная многосторонняя встреча станет важным вкладом в подготовку предстоящего в октябре в Казани саммита объединения, на котором мы ждем председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шойгу.
По словам Шойгу, он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ван И, на "традиционно тесные контакты по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности в духе взаимного уважения, как это было всегда".