https://ria.ru/20240910/shoygu-1971933003.html

Шойгу провел встречу с главой МИД КНР

Шойгу провел встречу с главой МИД КНР - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу провел встречу с главой МИД КНР

Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:52

2024-09-10T19:52

2024-09-10T19:56

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ван и (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с членом Политбюро ЦК компартии Китая, главой МИД КНР Ван И. Шойгу поблагодарил Ван И за приезд в Санкт-Петербург для участия во встрече по безопасности. "Это яркое подтверждение особого характера российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Шойгу. По его словам, это также "свидетельство последовательной поддержки, которую Пекин оказывает председательству нашей страны в БРИКС". "Мы это очень ценим", - добавил секретарь Совета безопасности РФ. "Уверен, что данная многосторонняя встреча станет важным вкладом в подготовку предстоящего в октябре в Казани саммита объединения, на котором мы ждем председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шойгу. По словам Шойгу, он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ван И, на "традиционно тесные контакты по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности в духе взаимного уважения, как это было всегда".

https://ria.ru/20240910/vietnam-1971915846.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, пекин, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин, брикс