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Шойгу провел встречу с главой МИД КНР - РИА Новости, 10.09.2024
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19:52 10.09.2024 (обновлено: 19:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971933003.html
Шойгу провел встречу с главой МИД КНР
Шойгу провел встречу с главой МИД КНР - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу провел встречу с главой МИД КНР
Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:52
2024-09-10T19:56
в мире
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китай
пекин
ван и (политик)
сергей шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с членом Политбюро ЦК компартии Китая, главой МИД КНР Ван И. Шойгу поблагодарил Ван И за приезд в Санкт-Петербург для участия во встрече по безопасности. "Это яркое подтверждение особого характера российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Шойгу. По его словам, это также "свидетельство последовательной поддержки, которую Пекин оказывает председательству нашей страны в БРИКС". "Мы это очень ценим", - добавил секретарь Совета безопасности РФ. "Уверен, что данная многосторонняя встреча станет важным вкладом в подготовку предстоящего в октябре в Казани саммита объединения, на котором мы ждем председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шойгу. По словам Шойгу, он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ван И, на "традиционно тесные контакты по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности в духе взаимного уважения, как это было всегда".
https://ria.ru/20240910/vietnam-1971915846.html
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в мире, россия, китай, пекин, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин, брикс
В мире, Россия, Китай, Пекин, Ван И (политик), Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, БРИКС
Шойгу провел встречу с главой МИД КНР

Шойгу в Петербурге провел двустороннюю рабочую встречу с главой МИД КНР Ван И

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во время встречи
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Москва очень ценит последовательную поддержку, которую Пекин оказывает председательству России в БРИКС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с членом Политбюро ЦК компартии Китая, главой МИД КНР Ван И.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава министерства общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Шойгу поблагодарил Ван И за приезд в Санкт-Петербург для участия во встрече по безопасности.
«
"Это яркое подтверждение особого характера российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Шойгу. По его словам, это также "свидетельство последовательной поддержки, которую Пекин оказывает председательству нашей страны в БРИКС". "Мы это очень ценим", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
"Уверен, что данная многосторонняя встреча станет важным вкладом в подготовку предстоящего в октябре в Казани саммита объединения, на котором мы ждем председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Шойгу.
По словам Шойгу, он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ван И, на "традиционно тесные контакты по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности в духе взаимного уважения, как это было всегда".
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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