https://ria.ru/20240909/shos-1971513388.html
Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий
Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий - РИА Новости, 09.09.2024
Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий
Китай в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах проведет более 100 мероприятий, самым важным из которых станет... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:03
2024-09-09T08:03
2024-09-09T08:03
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ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах проведет более 100 мероприятий, самым важным из которых станет заседание Совета глав государств-членов ШОС, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Ротационное председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Китаю после завершения саммита ШОС в Астане в июле этого года, в 2025 году заседание Совета глав государств-членов ШОС пройдет в КНР. "Саммит следующего года является важнейшим событием в рамках ШОС и ключевым мероприятием председательства Китая. Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС для достижения консенсуса между всеми сторонами и определения плана развития организации", - заявил Сунь Вэйдун на пресс-конференции, посвященной председательству КНР в ШОС. Кроме того, указал он, "Китай проведет более 100 встреч и мероприятий, посвященных политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере". Вместе с тем он добавил, что в период председательства Китая в ШОС страны организации сосредоточатся на разработке двух документов, которые должны быть подписаны на саммите: декларации саммита и стратегии развития ШОС. "В следующем году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне, а также 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций. Мы с государствами-членами рассматриваем принятие декларации, где будет подчеркиваться, что все страны ШОС твердо поддерживают систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве", - отметил Сунь Вэйдун. В документе также планируется указать, что страны ШОС привержены изначальной миссии государств-членов организации по укреплению добрососедства и дружбы, защите мирного развития. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240907/torgovlya--1971191123.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, астана, индия, оон, шос
В мире, Китай, Астана, Индия, ООН, ШОС
Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий
Китай как председатель ШОС в 2024-2025 годах проведет более ста мероприятий
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах проведет более 100 мероприятий, самым важным из которых станет заседание Совета глав государств-членов ШОС, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Ротационное председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Китаю после завершения саммита ШОС в Астане
в июле этого года, в 2025 году заседание Совета глав государств-членов ШОС пройдет в КНР.
"Саммит следующего года является важнейшим событием в рамках ШОС и ключевым мероприятием председательства Китая. Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС для достижения консенсуса между всеми сторонами и определения плана развития организации", - заявил Сунь Вэйдун на пресс-конференции, посвященной председательству КНР в ШОС.
Кроме того, указал он, "Китай проведет более 100 встреч и мероприятий, посвященных политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере".
Вместе с тем он добавил, что в период председательства Китая в ШОС страны организации сосредоточатся на разработке двух документов, которые должны быть подписаны на саммите: декларации саммита и стратегии развития ШОС.
«
"В следующем году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне, а также 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций. Мы с государствами-членами рассматриваем принятие декларации, где будет подчеркиваться, что все страны ШОС твердо поддерживают систему международных отношений с центральной ролью ООН
и мировой порядок, основанный на международном праве", - отметил Сунь Вэйдун.
В документе также планируется указать, что страны ШОС привержены изначальной миссии государств-членов организации по укреплению добрососедства и дружбы, защите мирного развития.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия
, Иран
, Казахстан
, Китай, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия
. Странами-наблюдателями являются Афганистан
и Монголия
, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан
, Армения
, Бахрейн
, Египет
, Камбоджа
, Катар
, Кувейт
, Мальдивы
, Мьянма
, Непал
, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия
, Турция
, Шри-Ланка
.