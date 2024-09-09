https://ria.ru/20240909/shos-1971513388.html

Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий

Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий - РИА Новости, 09.09.2024

Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий

Китай в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах проведет более 100 мероприятий, самым важным из которых станет... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:03

2024-09-09T08:03

2024-09-09T08:03

в мире

китай

астана

индия

оон

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg

ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах проведет более 100 мероприятий, самым важным из которых станет заседание Совета глав государств-членов ШОС, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Ротационное председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Китаю после завершения саммита ШОС в Астане в июле этого года, в 2025 году заседание Совета глав государств-членов ШОС пройдет в КНР. "Саммит следующего года является важнейшим событием в рамках ШОС и ключевым мероприятием председательства Китая. Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС для достижения консенсуса между всеми сторонами и определения плана развития организации", - заявил Сунь Вэйдун на пресс-конференции, посвященной председательству КНР в ШОС. Кроме того, указал он, "Китай проведет более 100 встреч и мероприятий, посвященных политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере". Вместе с тем он добавил, что в период председательства Китая в ШОС страны организации сосредоточатся на разработке двух документов, которые должны быть подписаны на саммите: декларации саммита и стратегии развития ШОС. "В следующем году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне, а также 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций. Мы с государствами-членами рассматриваем принятие декларации, где будет подчеркиваться, что все страны ШОС твердо поддерживают систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве", - отметил Сунь Вэйдун. В документе также планируется указать, что страны ШОС привержены изначальной миссии государств-членов организации по укреплению добрососедства и дружбы, защите мирного развития. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240907/torgovlya--1971191123.html

https://ria.ru/20240808/shos-1964933792.html

китай

астана

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, астана, индия, оон, шос