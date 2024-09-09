https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html

"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона

"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона - РИА Новости, 09.09.2024

"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона

США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM. По данным Reuters, они могут появиться на Украине через РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM. По данным Reuters, они могут появиться на Украине через несколько месяцев. О том, на что способно это оружие и как оно повлияет на боевые действия, — в материале РИА Новости.Вашингтон колеблетсяВ Белом доме и Пентагоне сейчас обсуждают детали будущих поставок."Ожидается, что включение Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято", — отмечает Reuters.Более того, один из собеседников агентства добавил, что сейчас предпринимаются попытки адаптировать эти вооружения для запуска с "незападных самолетов", поскольку парк F-16 ВСУ пока ограничен. Как отмечает Reuters, речь может идти о стоящих на вооружении украинских ВВС МиГ-29, Су-24 и Су-27.В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать эту публикацию ответили уклончиво. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — заметил представитель американского военного ведомства, имея в виду запрет Вашингтона Киеву бить вглубь российской территории.А вот в Брюсселе на следующий день выразились яснее. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право использовать дальнобойные ракеты. "Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, где еще действуют ограничения, смягчили их", — сказал он. При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя слухи о передаче Киеву этих видов вооружений, подчеркнул, что не станет вдаваться в приватные дипломатические дискуссии с украинскими партнерами.В Москве эту информацию не оставили без внимания."Не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили. Их "подзуживают". Зеленский это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно понимают, где они проходят", — заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Новый уровень угрозЕсли Вашингтон все же решится на этот шаг, то JASSM станет не первой дальнобойной ракетой, переданной Киеву Западом. Еще в мае прошлого года ВСУ получили авиационные Storm Shadow / SCALP франко-британского производства. Их дальность достигает 250 километров в экспортных версиях и до 560 километров в вариантах с увеличенным радиусом действия.Помимо этого, в прошлом году Вашингтон отправил ВСУ ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Для их запуска используют наземные комплексы M142 HIMARS и M270 MLRS.Однако передача JASSM будет угрозой несколько иного уровня. Существует три версии ракеты. Первая — AGM158A — разрабатывалась с 1995 года, а в начале 2000-х поступила на вооружение американских войск. Ее дальность может достигать 370 километров. То есть в зоне поражения окажутся Воронеж, Ростов-на-Дону и даже Калининградская область.Еще более грозной представляется обновленная версия с литерой B. По заверениям Lockheed Martin, разработавшей этот вариант, она способна поражать цели на расстоянии свыше 900 километров. В случае передачи ее Киеву украинские самолеты смогут доставать до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Астрахани.Третья — противокорабельная — версия AGM-158C LRASM поступила на вооружение в 2018-м.Ключевое преимуществоJASSM считается менее уязвимой для средств ПВО, нежели Storm Shadow / SCALP. Длина одного боеприпаса — около четырех метров. Масса осколочно-фугасной боевой части — около 450 килограммов, как и у аналогов. Один истребитель F-16 несет две такие ракеты.При этом, как отмечает издание The War Zone, главным преимуществом JASSM для Украины служит не их превосходство над альтернативами, а количество этих ракет. У Великобритании и Франции есть суммарно не более полутора тысяч единиц Storm Shadow / SCALP. В то же время у США — около двух тысяч AGM-158 различных версий. При этом Lockheed Martin ежегодно способна производить около 500 таких боеприпасов и работает над тем, чтобы довести их выпуск до тысячи.Несмотря на большие запасы, известно лишь о двух случаях боевого применения JASSM. Дебютом стал удар по территории Сирии в апреле 2018 года, после чего их использовали в октябре 2019-го в операции "Кайла Мюллер", в ходе которой ликвидирован лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.Однако если Вашингтон все же решится передать AGM-158 Киеву, то этим ракетам впервые придется действовать под прицелом мощных и многочисленных средств ПВО. Как показала практика, в том числе участившиеся случаи уничтожения HIMARS и Storm Shadow / SCALP, российские войска умеют адаптироваться к новым угрозам. А значит, это оружие не сможет радикально изменить баланс сил на поле боя.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, lockheed martin , министерство обороны сша, украина, сша, россия