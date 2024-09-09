Рейтинг@Mail.ru
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 09.09.2024 (обновлено: 08:07 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона - РИА Новости, 09.09.2024
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона
США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM. По данным Reuters, они могут появиться на Украине через РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:00
2024-09-09T08:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
lockheed martin
министерство обороны сша
украина
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_ad324c940e5e246921463fb90d5376c5.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM. По данным Reuters, они могут появиться на Украине через несколько месяцев. О том, на что способно это оружие и как оно повлияет на боевые действия, — в материале РИА Новости.Вашингтон колеблетсяВ Белом доме и Пентагоне сейчас обсуждают детали будущих поставок."Ожидается, что включение Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято", — отмечает Reuters.Более того, один из собеседников агентства добавил, что сейчас предпринимаются попытки адаптировать эти вооружения для запуска с "незападных самолетов", поскольку парк F-16 ВСУ пока ограничен. Как отмечает Reuters, речь может идти о стоящих на вооружении украинских ВВС МиГ-29, Су-24 и Су-27.В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать эту публикацию ответили уклончиво. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — заметил представитель американского военного ведомства, имея в виду запрет Вашингтона Киеву бить вглубь российской территории.А вот в Брюсселе на следующий день выразились яснее. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право использовать дальнобойные ракеты. "Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, где еще действуют ограничения, смягчили их", — сказал он. При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя слухи о передаче Киеву этих видов вооружений, подчеркнул, что не станет вдаваться в приватные дипломатические дискуссии с украинскими партнерами.В Москве эту информацию не оставили без внимания."Не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили. Их "подзуживают". Зеленский это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно понимают, где они проходят", — заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Новый уровень угрозЕсли Вашингтон все же решится на этот шаг, то JASSM станет не первой дальнобойной ракетой, переданной Киеву Западом. Еще в мае прошлого года ВСУ получили авиационные Storm Shadow / SCALP франко-британского производства. Их дальность достигает 250 километров в экспортных версиях и до 560 километров в вариантах с увеличенным радиусом действия.Помимо этого, в прошлом году Вашингтон отправил ВСУ ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Для их запуска используют наземные комплексы M142 HIMARS и M270 MLRS.Однако передача JASSM будет угрозой несколько иного уровня. Существует три версии ракеты. Первая — AGM158A — разрабатывалась с 1995 года, а в начале 2000-х поступила на вооружение американских войск. Ее дальность может достигать 370 километров. То есть в зоне поражения окажутся Воронеж, Ростов-на-Дону и даже Калининградская область.Еще более грозной представляется обновленная версия с литерой B. По заверениям Lockheed Martin, разработавшей этот вариант, она способна поражать цели на расстоянии свыше 900 километров. В случае передачи ее Киеву украинские самолеты смогут доставать до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Астрахани.Третья — противокорабельная — версия AGM-158C LRASM поступила на вооружение в 2018-м.Ключевое преимуществоJASSM считается менее уязвимой для средств ПВО, нежели Storm Shadow / SCALP. Длина одного боеприпаса — около четырех метров. Масса осколочно-фугасной боевой части — около 450 килограммов, как и у аналогов. Один истребитель F-16 несет две такие ракеты.При этом, как отмечает издание The War Zone, главным преимуществом JASSM для Украины служит не их превосходство над альтернативами, а количество этих ракет. У Великобритании и Франции есть суммарно не более полутора тысяч единиц Storm Shadow / SCALP. В то же время у США — около двух тысяч AGM-158 различных версий. При этом Lockheed Martin ежегодно способна производить около 500 таких боеприпасов и работает над тем, чтобы довести их выпуск до тысячи.Несмотря на большие запасы, известно лишь о двух случаях боевого применения JASSM. Дебютом стал удар по территории Сирии в апреле 2018 года, после чего их использовали в октябре 2019-го в операции "Кайла Мюллер", в ходе которой ликвидирован лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.Однако если Вашингтон все же решится передать AGM-158 Киеву, то этим ракетам впервые придется действовать под прицелом мощных и многочисленных средств ПВО. Как показала практика, в том числе участившиеся случаи уничтожения HIMARS и Storm Shadow / SCALP, российские войска умеют адаптироваться к новым угрозам. А значит, это оружие не сможет радикально изменить баланс сил на поле боя.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_335:0:2912:1933_1920x0_80_0_0_95183b51c19095f157698056099b3d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, lockheed martin , министерство обороны сша, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Украина, США, Россия
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона

СМИ: Киев может получить дальнобойные ракеты JASSM осенью

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. США планируют передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности класса "воздух — земля" JASSM. По данным Reuters, они могут появиться на Украине через несколько месяцев. О том, на что способно это оружие и как оно повлияет на боевые действия, — в материале РИА Новости.

Вашингтон колеблется

В Белом доме и Пентагоне сейчас обсуждают детали будущих поставок.
"Ожидается, что включение Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято", — отмечает Reuters.
Более того, один из собеседников агентства добавил, что сейчас предпринимаются попытки адаптировать эти вооружения для запуска с "незападных самолетов", поскольку парк F-16 ВСУ пока ограничен. Как отмечает Reuters, речь может идти о стоящих на вооружении украинских ВВС МиГ-29, Су-24 и Су-27.
© Public domainМакет ракеты JASSM
Макет ракеты JASSM - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Public domain
Макет ракеты JASSM
В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать эту публикацию ответили уклончиво. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — заметил представитель американского военного ведомства, имея в виду запрет Вашингтона Киеву бить вглубь российской территории.
А вот в Брюсселе на следующий день выразились яснее. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право использовать дальнобойные ракеты. "Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, где еще действуют ограничения, смягчили их", — сказал он. При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя слухи о передаче Киеву этих видов вооружений, подчеркнул, что не станет вдаваться в приватные дипломатические дискуссии с украинскими партнерами.
В Москве эту информацию не оставили без внимания.
"Не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили. Их "подзуживают". Зеленский это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно понимают, где они проходят", — заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Новый уровень угроз

Если Вашингтон все же решится на этот шаг, то JASSM станет не первой дальнобойной ракетой, переданной Киеву Западом. Еще в мае прошлого года ВСУ получили авиационные Storm Shadow / SCALP франко-британского производства. Их дальность достигает 250 километров в экспортных версиях и до 560 километров в вариантах с увеличенным радиусом действия.
© Фото : Natalie StanleyРакета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Natalie Stanley
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Помимо этого, в прошлом году Вашингтон отправил ВСУ ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Для их запуска используют наземные комплексы M142 HIMARS и M270 MLRS.
Однако передача JASSM будет угрозой несколько иного уровня. Существует три версии ракеты. Первая — AGM158A — разрабатывалась с 1995 года, а в начале 2000-х поступила на вооружение американских войск. Ее дальность может достигать 370 километров. То есть в зоне поражения окажутся Воронеж, Ростов-на-Дону и даже Калининградская область.
Еще более грозной представляется обновленная версия с литерой B. По заверениям Lockheed Martin, разработавшей этот вариант, она способна поражать цели на расстоянии свыше 900 километров. В случае передачи ее Киеву украинские самолеты смогут доставать до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Астрахани.
Третья — противокорабельная — версия AGM-158C LRASM поступила на вооружение в 2018-м.

Ключевое преимущество

JASSM считается менее уязвимой для средств ПВО, нежели Storm Shadow / SCALP. Длина одного боеприпаса — около четырех метров. Масса осколочно-фугасной боевой части — около 450 килограммов, как и у аналогов. Один истребитель F-16 несет две такие ракеты.
При этом, как отмечает издание The War Zone, главным преимуществом JASSM для Украины служит не их превосходство над альтернативами, а количество этих ракет. У Великобритании и Франции есть суммарно не более полутора тысяч единиц Storm Shadow / SCALP. В то же время у США — около двух тысяч AGM-158 различных версий. При этом Lockheed Martin ежегодно способна производить около 500 таких боеприпасов и работает над тем, чтобы довести их выпуск до тысячи.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron HillЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron Hill
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Несмотря на большие запасы, известно лишь о двух случаях боевого применения JASSM. Дебютом стал удар по территории Сирии в апреле 2018 года, после чего их использовали в октябре 2019-го в операции "Кайла Мюллер", в ходе которой ликвидирован лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Однако если Вашингтон все же решится передать AGM-158 Киеву, то этим ракетам впервые придется действовать под прицелом мощных и многочисленных средств ПВО. Как показала практика, в том числе участившиеся случаи уничтожения HIMARS и Storm Shadow / SCALP, российские войска умеют адаптироваться к новым угрозам. А значит, это оружие не сможет радикально изменить баланс сил на поле боя.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря
6 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныLockheed MartinМинистерство обороны СШАУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала