Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 03.09.2024 (обновлено: 18:43 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pentagon-1970343403.html
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:37
2024-09-03T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", - заявил представитель Пентагона РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать возможные изменения в политике по предоставлению дальнобойных ракет. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению по передаче JASSM Украине, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240902/ritter-1970102279.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон: изменений в политике по передаче ракет большой дальности Украине нет

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM.
"Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", - заявил представитель Пентагона РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать возможные изменения в политике по предоставлению дальнобойных ракет.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению по передаче JASSM Украине, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине
2 сентября, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала