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Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:37
2024-09-03T18:37
2024-09-03T18:43
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", - заявил представитель Пентагона РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать возможные изменения в политике по предоставлению дальнобойных ракет. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению по передаче JASSM Украине, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон: изменений в политике по передаче ракет большой дальности Украине нет