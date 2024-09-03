https://ria.ru/20240903/pentagon-1970343403.html

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - РИА Новости, 03.09.2024

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:37

2024-09-03T18:37

2024-09-03T18:43

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости во вторник, что у него нет изменений в политике по передаче ракет Украине в ответ на сообщения в прессе, что США якобы близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. "Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", - заявил представитель Пентагона РИА Новости в ответ на запрос прокомментировать возможные изменения в политике по предоставлению дальнобойных ракет. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению по передаче JASSM Украине, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240902/ritter-1970102279.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша