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На выборах главы Кузбасса лидирует врио губернатора Середюк

На выборах главы Кузбасса лидирует врио губернатора Середюк - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах главы Кузбасса лидирует врио губернатора Середюк

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 79,77% голосов избирателей после обработки 50%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:36

2024-09-08T18:36

2024-09-08T18:41

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 79,77% голосов избирателей после обработки 50% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Мария Городештян от ЛДПР, получившая 6,63% голосов, третьим идет Александр Карпов (КПРФ) с результатом 5,58%. На четвертом месте Юрий Скворцов (СРЗП) – 4,60%, а на пятом Роман Клейстер ("Новые люди") – 2,77%.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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