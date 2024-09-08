Единый день голосования

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
В 21 регионе избирали глав администраций.
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.