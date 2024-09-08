https://ria.ru/20240908/vybory-1971407549.html

Единый день голосования

Единый день голосования - РИА Новости, 08.09.2024

Единый день голосования

В России проходит трехдневное голосование на выборах различных уровней. Кадры с избирательных участков — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:48

2024-09-08T17:48

2024-09-08T21:21

фото

единый день голосования в россии

политика

россия

ханты-мансийский автономный округ

москва

элла памфилова

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В России проходит трехдневное голосование на выборах различных уровней. Кадры с избирательных участков — в фотоленте ria.ru.

россия

ханты-мансийский автономный округ

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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