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Биография телеведущего КВН Александра Маслякова

Александр Масляков - биография, карьера и личная жизнь несменного ведущего КВН

Биография телеведущего КВН Александра Маслякова

Александр Васильевич Масляков — телеведущий, президент международного союза КВН. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:20

2024-09-08T20:20

2024-09-08T22:34

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Александр Васильевич Масляков — телеведущий, президент международного союза КВН.Биография Александра Маслякова Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец был военным летчиком, штурманом, воевал на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), служил в Главном штабе ВВС. Мать - Зинаида Алексеевна, родилась в 1911 году. Всю жизнь она посвятила семье, воспитанию сына.ОбразованиеВ 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.На ТВ он попал практически случайно, будучи студентом МИИТ. В то время для новой сатирической игры искали ведущего: молодого, желательно из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.КарьераС 1964 года – ведущий программы Клуба веселых и находчивых – КВН. После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.Александр Масляков в КВНПосле воссоздания программы КВН на телевидение в 1986 году – постоянный ведущий КВН.Президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".Масляков превратил телеигру в явление международного масштаба, а сама программа стала стартовой площадкой для многих режиссеров, сценаристов и артистов.Об игре Масляков рассказывал так: "Когда сегодня молодые люди только начинают играть в КВН, он уже многое дает. Например, работать в команде. Дает возможность кому-то выступать соло, персонально, чтобы его услышали и чтобы было понятно, что он говорит и чего он хочет. КВН дает массу всего человеку, вне зависимости от того, будет он политиком или нет. Любому человеку нужно уметь то, что умеют сегодняшние кавээнщики. Это жизнь, это не что-то предначертанное: "Вот я сыграю в КВН и стану президентом!" — ну, станешь — так станешь, не станешь — так не станешь. Главное, что ты чему-то научился, играя в эту игру".НаградыАлександр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени.В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.В 2017 году Александру Маслякову было присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году ведущий получил медаль "За укрепление боевого содружества" Министерства обороны России.Лауреат премии "Овация" (1994).В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".Личная жизнь и семьяМасляков был женат, его супруга, Светлана Анатольевна Маслякова, является режиссером КВН. После окончания школы она пришла на телевидение ассистентом режиссера КВН в 1966 году. В 1971 году Александр и Светлана поженились.Сын Александр Масляков-младший (1980 года рождения) – выпускник МГИМО, ведущий программ "Планета КВН" и "Премьер-Лига".Внучка Таисия в 2021 году стала ведущей детского КВН.Последние годы и болезньПокидая игру, Александр Масляков-старший постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову-младшему, продолжателю отцовского дела.Масляков не ведет КВН с 2022 года, когда он дважды переболел коронавирусом. Когда возраст и состояние здоровья больше не позволили Маслякову выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики: Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев.В последние годы жизни Александр Масляков-старший мало общался с журналистами, не участвовал в съемках, проводил время с семьей. По данным СМИ, телеведущий страдал онкологическим заболеванием. Сообщалось, что у него был выявлен неоперабельный рак легких.Александр Масляков-старший умер в возрасте 82 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20231107/shutki-1907925693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

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