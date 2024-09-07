https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html

"Опаснее "стингеров". Война в небе принимает новый оборот

"Опаснее "стингеров". Война в небе принимает новый оборот - РИА Новости, 07.09.2024

"Опаснее "стингеров". Война в небе принимает новый оборот

Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:04

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью. Каким будет ответ — в материале РИА Новости.Бесполезные "стингеры"Битва дронов в зоне СВО развивается стремительно. Оружие, которое было актуально еще несколько месяцев назад, сегодня практически не дает эффекта. Так, почти бесполезными стали некогда грозные украинские безэкипажные катера: российские военные научились заблаговременно выявлять их и уничтожать.Немало хлопот доставлял и другой вид вооружений — сельскохозяйственные беспилотники с большой грузоподъемностью. Однако их приспособились сбивать с помощью FPV-дронов. Впрочем, "Баба-яга", как называют эти БПЛА российские бойцы, пока не теряет актуальности и постоянно совершенствуется.В начале конфликта некоторые наблюдатели ожидали, что на поле боя проявит себя турецкий ударно-разведывательный комплекс Bayraktar TB2, стоящий на вооружении ВСУ. На деле российское ПВО быстро нивелировало эту угрозу. Украинская же сторона такими возможностями не располагала. И в небе надолго воцарились российские беспилотники самолетного типа — такие как “Орлан”, Zala и SuperCam, “Элерон” и другие.Коммерческие квадрокоптеры типа Mavic 3 также активно применяются обеими сторонами для разведки. Но крылатые дроны с хорошей оптикой летают намного дальше и дольше, а еще за счет высоты менее уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.Западные системы ПВО, поставленные Украине, могут их сбить, однако такая “экономика войны” не выгодна Киеву. Ракеты в дефиците и стоят намного дороже, чем дрон. “Орлан-10” Forbes оценивает в 120 тысяч долларов, тогда как один боеприпас “стингера” — вчетверо дороже: 480 тысяч.В результате “Орланы” и другие БПЛА стали основным средством разведки российских сил. Особенно эффектно они проявили себя в связке с ОТРК “Искандер”, который нанес серию результативных ударов по украинским аэродромам и американским установкам залпового огня Himars и MLRS.Но теперь украинская сторона, похоже, нашла способ противодействия разведывательным беспилотникам.Кустарный, но эффективныйВ конце августа в СМИ появилось видео с компиляцией перехватов БПЛА самолетного типа, выполненных FPV-дронами. Если кадры не монтаж, то речь идет о потере более чем сотни разведчиков.Как утверждает Forbes, украинские силы достигли успеха благодаря координации с ПВО: "новая система использует данные с радара и других датчиков, чтобы предоставить пилоту FPV курс перехвата, так что ему не нужно видеть цель при запуске".Разработчики сообщили изданию, что используют модернизированные коммерческие дроны с видом от первого лица. Из нововведений — улучшенная камера и более мощный аккумулятор, который увеличивает дальность полета."Одна из миссий длилась более 15 минут до момента перехвата. Если средняя скорость составляет 100 километров в час, это говорит о том, что перехват произошел на расстоянии около 25 километров, что примерно в три раза превышает максимальную дальность Stinger. Фактическое расстояние может быть больше", — пишет издание.Боеголовка имеет командную детонацию, а не взрывается при ударе. Вместо бронебойного снаряда, скорее всего, используется шрапнель.Одно из главных преимуществ такого беспилотного ПВО — дешевизна. Forbes утверждает, что сотня перехватов обошлась дешевле, чем одна ракета Stinger.Автор статьи Дэвид Хэмблинг предполагает, что атака на российские разведывательные дроны предваряла вторжение ВСУ в Курскую область.Судя по всему, тактика работает не только против медленных разведчиков. В пятницу в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, украинский FPV-дрон совершает попытку перехвата российского барражирующего боеприпаса “Ланцет”.Тарантулы и осоедыРоссийские эксперты признают проблему. Военный обозреватель Алексей Васильев пишет, что украинцы “не стали пытаться создать универсальный перехватчик и сосредоточились на борьбе с определенным достаточно уязвимым видом дронов — крыльями-разведчиками”, которые не отличаются большой скоростью. А значит, задача сводится к системе обнаружения и наведения."Ее они решают в комплексе, с малыми РЛС, постами наблюдения, сведением информации в единую систему управления, что позволяет эффективно применять вполне обычные FPV. Причем так снимается и проблематика РЭБ и не требуются особо выдающиеся характеристики", — объясняет Васильев.Специалисты констатируют, что надежного противодействия FPV-истребителям пока нет — ни у россиян, ни у ВСУ."Остается лишь перегонять противника по цифрам уничтоженных БПЛА. Раз уж падают наши дроны, то и вражеские "крылья" не должны летать. Так мы сохраним статус-кво и не дадим противнику вырваться вперед в технологической гонке", — считает военный корреспондент Александр Харченко.Работу в этом направлении ведут, в том числе, волонтеры. Так, в Сети появились кадры боевого применения системы под названием "Тарантул", которую СМИ окрестили "сеткометом" или Netcomet: квадрокоптер противника обнаруживают с помощью радара, после чего из наземной пусковой установки или с другого дрона набрасывают на него "паучью" сеть.Похожий принцип действия — у перехватчика под названием "Осоед". Это дрон с сетью эффективен против "Мавиков"-разведчиков и даже способен догонять ударные FPV, хотя и, по словам разработчиков, менее уверенно. Как сообщается, беспилотник сейчас на стадии запуска серийного производства.Как бы то ни было, война роботов в зоне СВО продолжается и, очевидно, преподнесет еще немало сюрпризов.

https://ria.ru/20240806/svo-1964237873.html

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украина, вооруженные силы украины