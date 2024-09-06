"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря
Эксперт Союстов: "ВС РФ наладили взаимодействие для уничтожения HIMARS"
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Давид Нармания. "Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в марте Forbes об уничтожении западной РСЗО. За полгода ситуация кардинально изменилась. О том, почему потери "чудо-оружия" ВСУ кратно возросли, — в материале РИА Новости.
Очередное "вундерваффе"
И Киев, и его западные спонсоры долго пытались сохранить за M142 HIMARS и его более возрастным аналогом M270 MLRS репутацию "оружия украинской победы".
Обе эти установки используют в качестве РСЗО — как с кассетными, так и с унитарными боеприпасами (дальностью до 84 километров), а также как средства запуска тактических ракет, в том числе ATACMS (дальностью до 300 километров). Помимо этого, их применяют и с GLSDB — переоборудованными под наземные авиационными бомбами малого диаметра (дальностью до 150 километров).
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS
Поначалу потери и вовсе старались отрицать. В Минобороны России заявили о поражении этой установки еще в июле 2022 года, к концу лета вывели из строя около восьми, а осенью — еще 11. В 2023-м ведомство сообщило об уничтожении еще четырех пусковых установок. Между тем ВСУ и Запад признали первую потерю только в начале марта 2024 года.
Причем тогда это пытались выдать за разовый успех российской армии.
"Потеря одной пусковой установки HIMARS — отнюдь не смертельный удар для украинской армии. США передали Украине 39 таких установок. Великобритания, Германия, Италия и Франция также подарили 25 M270 — по сути, это гусеничные HIMARS с вдвое большим ракетным потенциалом. То есть у украинцев осталось 98 процентов парка HIMARS и M270", — писал тогда Forbes.
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Более того, по словам автора статьи — военного аналитика Дэвида Экса, куда большую угрозу для украинских батарей HIMARS представляла не российская контрбатарейная борьба, а сокращение американской поддержки. Тогда республиканцы блокировали выделение новых пакетов помощи, из-за чего ВСУ реже применяли РСЗО американского производства.
Так или иначе, уже через неделю российским военным удалось повторить успех — Минобороны опубликовало кадры поражения еще одной установки уже 12 марта.
Одна за другой
Весной конгрессменам все же удалось договориться о поставках вооружений Киеву, однако судьбу HIMARS и MLRS это не облегчило. Только за неделю — с 22 по 28 июня — российские войска, по данным Минобороны, уничтожили шесть пусковых систем M142, пусковую установку М270 и транспортно-заряжающую машину.
Потери выросли еще сильнее после вторжения ВСУ в Курскую область — эти системы там используют наиболее активно.
За август украинская армия лишилась четырех HIMARS и двух MLRS. Но на этой неделе ситуация для Киева стала еще более мрачной.
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS
В понедельник в 20 километрах от Сум, у населенных пунктов Осоевка и Глыбное, ВСУ потеряли:
- три пусковые установки РСЗО HIMARS;
- три автомобиля сопровождения;
- транспортно-заряжающую машину;
- более 30 солдат и офицеров, обслуживающих технику.
Тогда же под удар у села Новая Сечь под Сумами попал дивизион ЗРК "Бук-М1", были уничтожены: пусковая установка, транспортная машина с контейнерами зенитных управляемых ракет, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт с личным составом.
В среду у села Храповщина Сумской области ракетой "Искандера" удалось поразить пусковые установки HIMARS и MLRS, а также два автомобиля сопровождения.
В четверг удар Искандера пришелся по позициям украинских артиллеристов у села Рудневка Сумской области. Поражены две M270 и две машины сопровождения.
По мнению военного эксперта Андрея Союстова, обозревателя еженедельника "Звезда", у такого роста потерь есть две причины.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
"Во-первых, ВСУ сами создали этот небольшой "балкон" в Курской области и теперь вынуждены выдвигать артиллерию для поддержки собственных войск ближе к фронту, — объясняет он. — Причем участок, с которого приходится работать, довольно компактный, а интенсивность боев крайне высокая, поэтому на небольшой площади они вынуждены концентрировать множество средств поражения".
Сказывается и специфика местности.
"Конечно, в Сумской области есть лесополки, где можно спрятать сами комплексы, — отмечает Союстов. — Но основное преимущество HIMARS — в мобильности. Эта РСЗО может быстро доехать до огневой позиции, отстреляться и за пару минут уехать. Но в этом регионе существенно меньше асфальтированных дорог, чем в Донбассе. Приходится ездить по грунтовым, а сейчас, в сухую жаркую погоду, такие комплексы всегда поднимают много пыли и их легко заметить средствам аэроразведки".
При этом, по мнению эксперта, сказался и опыт, приобретенный российской армией за время СВО. В частности, наладили работу разведывательно-ударных комплексов.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
"Теперь средства разведки, артиллерия, ракетные подразделения действуют более слаженно, — говорит Союстов. — Мы давно пытались поднять этот алгоритм. Сперва не хватало средств разведки, потом где-то медленно проходила команда средствам поражения. Сейчас наконец удалось до минимума сократить время от обнаружения цели до выдачи указания на ее отработку и самого поражения".
Опыт последних нескольких недель показал, что оружие, которое долгое время считалось главным козырем ВСУ на поле боя, постепенно утрачивает ореол неуязвимости. HIMARS и MLRS остаются опасной силой. Однако рост потерь этих комплексов убеждает: безопасные времена для расчетов M142 и M270 закончились.
"Загонят в несколько котлов". Что наметилось в зоне СВО
4 сентября, 08:00