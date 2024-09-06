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"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря - РИА Новости, 06.09.2024
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08:00 06.09.2024 (обновлено: 08:01 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря - РИА Новости, 06.09.2024
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря
"Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:00
2024-09-06T08:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
сумская область
курская область
рсзо himars
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Давид Нармания. "Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в марте Forbes об уничтожении западной РСЗО. За полгода ситуация кардинально изменилась. О том, почему потери "чудо-оружия" ВСУ кратно возросли, — в материале РИА Новости.Очередное "вундерваффе"И Киев, и его западные спонсоры долго пытались сохранить за M142 HIMARS и его более возрастным аналогом M270 MLRS репутацию "оружия украинской победы".Обе эти установки используют в качестве РСЗО — как с кассетными, так и с унитарными боеприпасами (дальностью до 84 километров), а также как средства запуска тактических ракет, в том числе ATACMS (дальностью до 300 километров). Помимо этого, их применяют и с GLSDB — переоборудованными под наземные авиационными бомбами малого диаметра (дальностью до 150 километров).Поначалу потери и вовсе старались отрицать. В Минобороны России заявили о поражении этой установки еще в июле 2022 года, к концу лета вывели из строя около восьми, а осенью — еще 11. В 2023-м ведомство сообщило об уничтожении еще четырех пусковых установок. Между тем ВСУ и Запад признали первую потерю только в начале марта 2024 года.Причем тогда это пытались выдать за разовый успех российской армии."Потеря одной пусковой установки HIMARS — отнюдь не смертельный удар для украинской армии. США передали Украине 39 таких установок. Великобритания, Германия, Италия и Франция также подарили 25 M270 — по сути, это гусеничные HIMARS с вдвое большим ракетным потенциалом. То есть у украинцев осталось 98 процентов парка HIMARS и M270", — писал тогда Forbes.Более того, по словам автора статьи — военного аналитика Дэвида Экса, куда большую угрозу для украинских батарей HIMARS представляла не российская контрбатарейная борьба, а сокращение американской поддержки. Тогда республиканцы блокировали выделение новых пакетов помощи, из-за чего ВСУ реже применяли РСЗО американского производства.Так или иначе, уже через неделю российским военным удалось повторить успех — Минобороны опубликовало кадры поражения еще одной установки уже 12 марта.Одна за другойВесной конгрессменам все же удалось договориться о поставках вооружений Киеву, однако судьбу HIMARS и MLRS это не облегчило. Только за неделю — с 22 по 28 июня — российские войска, по данным Минобороны, уничтожили шесть пусковых систем M142, пусковую установку М270 и транспортно-заряжающую машину.Потери выросли еще сильнее после вторжения ВСУ в Курскую область — эти системы там используют наиболее активно.За август украинская армия лишилась четырех HIMARS и двух MLRS. Но на этой неделе ситуация для Киева стала еще более мрачной.В понедельник в 20 километрах от Сум, у населенных пунктов Осоевка и Глыбное, ВСУ потеряли:Тогда же под удар у села Новая Сечь под Сумами попал дивизион ЗРК "Бук-М1", были уничтожены: пусковая установка, транспортная машина с контейнерами зенитных управляемых ракет, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт с личным составом.В среду у села Храповщина Сумской области ракетой "Искандера" удалось поразить пусковые установки HIMARS и MLRS, а также два автомобиля сопровождения.В четверг удар Искандера пришелся по позициям украинских артиллеристов у села Рудневка Сумской области. Поражены две M270 и две машины сопровождения.По мнению военного эксперта Андрея Союстова, обозревателя еженедельника "Звезда", у такого роста потерь есть две причины."Во-первых, ВСУ сами создали этот небольшой "балкон" в Курской области и теперь вынуждены выдвигать артиллерию для поддержки собственных войск ближе к фронту, — объясняет он. — Причем участок, с которого приходится работать, довольно компактный, а интенсивность боев крайне высокая, поэтому на небольшой площади они вынуждены концентрировать множество средств поражения".Сказывается и специфика местности."Конечно, в Сумской области есть лесополки, где можно спрятать сами комплексы, — отмечает Союстов. — Но основное преимущество HIMARS — в мобильности. Эта РСЗО может быстро доехать до огневой позиции, отстреляться и за пару минут уехать. Но в этом регионе существенно меньше асфальтированных дорог, чем в Донбассе. Приходится ездить по грунтовым, а сейчас, в сухую жаркую погоду, такие комплексы всегда поднимают много пыли и их легко заметить средствам аэроразведки".При этом, по мнению эксперта, сказался и опыт, приобретенный российской армией за время СВО. В частности, наладили работу разведывательно-ударных комплексов."Теперь средства разведки, артиллерия, ракетные подразделения действуют более слаженно, — говорит Союстов. — Мы давно пытались поднять этот алгоритм. Сперва не хватало средств разведки, потом где-то медленно проходила команда средствам поражения. Сейчас наконец удалось до минимума сократить время от обнаружения цели до выдачи указания на ее отработку и самого поражения".Опыт последних нескольких недель показал, что оружие, которое долгое время считалось главным козырем ВСУ на поле боя, постепенно утрачивает ореол неуязвимости. HIMARS и MLRS остаются опасной силой. Однако рост потерь этих комплексов убеждает: безопасные времена для расчетов M142 и M270 закончились.
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вооруженные силы украины, украина, россия, сумская область, курская область, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Сумская область, Курская область, РСЗО HIMARS
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря

Эксперт Союстов: "ВС РФ наладили взаимодействие для уничтожения HIMARS"

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Давид Нармания. "Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в марте Forbes об уничтожении западной РСЗО. За полгода ситуация кардинально изменилась. О том, почему потери "чудо-оружия" ВСУ кратно возросли, — в материале РИА Новости.

Очередное "вундерваффе"

И Киев, и его западные спонсоры долго пытались сохранить за M142 HIMARS и его более возрастным аналогом M270 MLRS репутацию "оружия украинской победы".
Обе эти установки используют в качестве РСЗО — как с кассетными, так и с унитарными боеприпасами (дальностью до 84 километров), а также как средства запуска тактических ракет, в том числе ATACMS (дальностью до 300 километров). Помимо этого, их применяют и с GLSDB — переоборудованными под наземные авиационными бомбами малого диаметра (дальностью до 150 километров).
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS
Поначалу потери и вовсе старались отрицать. В Минобороны России заявили о поражении этой установки еще в июле 2022 года, к концу лета вывели из строя около восьми, а осенью — еще 11. В 2023-м ведомство сообщило об уничтожении еще четырех пусковых установок. Между тем ВСУ и Запад признали первую потерю только в начале марта 2024 года.
Причем тогда это пытались выдать за разовый успех российской армии.
"Потеря одной пусковой установки HIMARS — отнюдь не смертельный удар для украинской армии. США передали Украине 39 таких установок. Великобритания, Германия, Италия и Франция также подарили 25 M270 — по сути, это гусеничные HIMARS с вдвое большим ракетным потенциалом. То есть у украинцев осталось 98 процентов парка HIMARS и M270", — писал тогда Forbes.
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Более того, по словам автора статьи — военного аналитика Дэвида Экса, куда большую угрозу для украинских батарей HIMARS представляла не российская контрбатарейная борьба, а сокращение американской поддержки. Тогда республиканцы блокировали выделение новых пакетов помощи, из-за чего ВСУ реже применяли РСЗО американского производства.
Так или иначе, уже через неделю российским военным удалось повторить успех — Минобороны опубликовало кадры поражения еще одной установки уже 12 марта.

Одна за другой

Весной конгрессменам все же удалось договориться о поставках вооружений Киеву, однако судьбу HIMARS и MLRS это не облегчило. Только за неделю — с 22 по 28 июня — российские войска, по данным Минобороны, уничтожили шесть пусковых систем M142, пусковую установку М270 и транспортно-заряжающую машину.
Потери выросли еще сильнее после вторжения ВСУ в Курскую область — эти системы там используют наиболее активно.
За август украинская армия лишилась четырех HIMARS и двух MLRS. Но на этой неделе ситуация для Киева стала еще более мрачной.
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS
В понедельник в 20 километрах от Сум, у населенных пунктов Осоевка и Глыбное, ВСУ потеряли:
  • три пусковые установки РСЗО HIMARS;
  • три автомобиля сопровождения;
  • транспортно-заряжающую машину;
  • более 30 солдат и офицеров, обслуживающих технику.
Тогда же под удар у села Новая Сечь под Сумами попал дивизион ЗРК "Бук-М1", были уничтожены: пусковая установка, транспортная машина с контейнерами зенитных управляемых ракет, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт с личным составом.
В среду у села Храповщина Сумской области ракетой "Искандера" удалось поразить пусковые установки HIMARS и MLRS, а также два автомобиля сопровождения.
В четверг удар Искандера пришелся по позициям украинских артиллеристов у села Рудневка Сумской области. Поражены две M270 и две машины сопровождения.
По мнению военного эксперта Андрея Союстова, обозревателя еженедельника "Звезда", у такого роста потерь есть две причины.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
"Во-первых, ВСУ сами создали этот небольшой "балкон" в Курской области и теперь вынуждены выдвигать артиллерию для поддержки собственных войск ближе к фронту, — объясняет он. — Причем участок, с которого приходится работать, довольно компактный, а интенсивность боев крайне высокая, поэтому на небольшой площади они вынуждены концентрировать множество средств поражения".
Сказывается и специфика местности.
"Конечно, в Сумской области есть лесополки, где можно спрятать сами комплексы, — отмечает Союстов. — Но основное преимущество HIMARS — в мобильности. Эта РСЗО может быстро доехать до огневой позиции, отстреляться и за пару минут уехать. Но в этом регионе существенно меньше асфальтированных дорог, чем в Донбассе. Приходится ездить по грунтовым, а сейчас, в сухую жаркую погоду, такие комплексы всегда поднимают много пыли и их легко заметить средствам аэроразведки".
При этом, по мнению эксперта, сказался и опыт, приобретенный российской армией за время СВО. В частности, наладили работу разведывательно-ударных комплексов.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
"Теперь средства разведки, артиллерия, ракетные подразделения действуют более слаженно, — говорит Союстов. — Мы давно пытались поднять этот алгоритм. Сперва не хватало средств разведки, потом где-то медленно проходила команда средствам поражения. Сейчас наконец удалось до минимума сократить время от обнаружения цели до выдачи указания на ее отработку и самого поражения".
Опыт последних нескольких недель показал, что оружие, которое долгое время считалось главным козырем ВСУ на поле боя, постепенно утрачивает ореол неуязвимости. HIMARS и MLRS остаются опасной силой. Однако рост потерь этих комплексов убеждает: безопасные времена для расчетов M142 и M270 закончились.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСумская областьКурская областьРСЗО HIMARS
 
 
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