https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря

"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря - РИА Новости, 06.09.2024

"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря

"Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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курская область

рсзо himars

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Давид Нармания. "Это редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая пока так и не нашла стабильного "противоядия" от американских систем HIMARS", — писал еще в марте Forbes об уничтожении западной РСЗО. За полгода ситуация кардинально изменилась. О том, почему потери "чудо-оружия" ВСУ кратно возросли, — в материале РИА Новости.Очередное "вундерваффе"И Киев, и его западные спонсоры долго пытались сохранить за M142 HIMARS и его более возрастным аналогом M270 MLRS репутацию "оружия украинской победы".Обе эти установки используют в качестве РСЗО — как с кассетными, так и с унитарными боеприпасами (дальностью до 84 километров), а также как средства запуска тактических ракет, в том числе ATACMS (дальностью до 300 километров). Помимо этого, их применяют и с GLSDB — переоборудованными под наземные авиационными бомбами малого диаметра (дальностью до 150 километров).Поначалу потери и вовсе старались отрицать. В Минобороны России заявили о поражении этой установки еще в июле 2022 года, к концу лета вывели из строя около восьми, а осенью — еще 11. В 2023-м ведомство сообщило об уничтожении еще четырех пусковых установок. Между тем ВСУ и Запад признали первую потерю только в начале марта 2024 года.Причем тогда это пытались выдать за разовый успех российской армии."Потеря одной пусковой установки HIMARS — отнюдь не смертельный удар для украинской армии. США передали Украине 39 таких установок. Великобритания, Германия, Италия и Франция также подарили 25 M270 — по сути, это гусеничные HIMARS с вдвое большим ракетным потенциалом. То есть у украинцев осталось 98 процентов парка HIMARS и M270", — писал тогда Forbes.Более того, по словам автора статьи — военного аналитика Дэвида Экса, куда большую угрозу для украинских батарей HIMARS представляла не российская контрбатарейная борьба, а сокращение американской поддержки. Тогда республиканцы блокировали выделение новых пакетов помощи, из-за чего ВСУ реже применяли РСЗО американского производства.Так или иначе, уже через неделю российским военным удалось повторить успех — Минобороны опубликовало кадры поражения еще одной установки уже 12 марта.Одна за другойВесной конгрессменам все же удалось договориться о поставках вооружений Киеву, однако судьбу HIMARS и MLRS это не облегчило. Только за неделю — с 22 по 28 июня — российские войска, по данным Минобороны, уничтожили шесть пусковых систем M142, пусковую установку М270 и транспортно-заряжающую машину.Потери выросли еще сильнее после вторжения ВСУ в Курскую область — эти системы там используют наиболее активно.За август украинская армия лишилась четырех HIMARS и двух MLRS. Но на этой неделе ситуация для Киева стала еще более мрачной.В понедельник в 20 километрах от Сум, у населенных пунктов Осоевка и Глыбное, ВСУ потеряли:Тогда же под удар у села Новая Сечь под Сумами попал дивизион ЗРК "Бук-М1", были уничтожены: пусковая установка, транспортная машина с контейнерами зенитных управляемых ракет, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт с личным составом.В среду у села Храповщина Сумской области ракетой "Искандера" удалось поразить пусковые установки HIMARS и MLRS, а также два автомобиля сопровождения.В четверг удар Искандера пришелся по позициям украинских артиллеристов у села Рудневка Сумской области. Поражены две M270 и две машины сопровождения.По мнению военного эксперта Андрея Союстова, обозревателя еженедельника "Звезда", у такого роста потерь есть две причины."Во-первых, ВСУ сами создали этот небольшой "балкон" в Курской области и теперь вынуждены выдвигать артиллерию для поддержки собственных войск ближе к фронту, — объясняет он. — Причем участок, с которого приходится работать, довольно компактный, а интенсивность боев крайне высокая, поэтому на небольшой площади они вынуждены концентрировать множество средств поражения".Сказывается и специфика местности."Конечно, в Сумской области есть лесополки, где можно спрятать сами комплексы, — отмечает Союстов. — Но основное преимущество HIMARS — в мобильности. Эта РСЗО может быстро доехать до огневой позиции, отстреляться и за пару минут уехать. Но в этом регионе существенно меньше асфальтированных дорог, чем в Донбассе. Приходится ездить по грунтовым, а сейчас, в сухую жаркую погоду, такие комплексы всегда поднимают много пыли и их легко заметить средствам аэроразведки".При этом, по мнению эксперта, сказался и опыт, приобретенный российской армией за время СВО. В частности, наладили работу разведывательно-ударных комплексов."Теперь средства разведки, артиллерия, ракетные подразделения действуют более слаженно, — говорит Союстов. — Мы давно пытались поднять этот алгоритм. Сперва не хватало средств разведки, потом где-то медленно проходила команда средствам поражения. Сейчас наконец удалось до минимума сократить время от обнаружения цели до выдачи указания на ее отработку и самого поражения".Опыт последних нескольких недель показал, что оружие, которое долгое время считалось главным козырем ВСУ на поле боя, постепенно утрачивает ореол неуязвимости. HIMARS и MLRS остаются опасной силой. Однако рост потерь этих комплексов убеждает: безопасные времена для расчетов M142 и M270 закончились.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, украина, россия, сумская область, курская область, рсзо himars