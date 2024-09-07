https://ria.ru/20240907/mintrans-1971215532.html

Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг

Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг

Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:51

2024-09-07T06:51

2024-09-07T17:06

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москва

черное море

владимир путин

роман старовойт

олег белозеров

ржд

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта России Роман Старовойт. Путин весной 2024 года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов. Самый быстрый поезд из Москвы в Сочи идет около 24 часов. "Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ", — ответил Старовойт на вопрос по этому поручению. Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг. Речь идет о железнодорожной линии Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит семь часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешними 7,4 миллиона человек. РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в течение 10-15 лет, говорил в марте 2024 года гендиректор компании Олег Белозеров. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия

москва

черное море

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