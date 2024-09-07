Рейтинг@Mail.ru
Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 07.09.2024 (обновлено: 17:06 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/mintrans-1971215532.html
Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг
Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг - РИА Новости, 07.09.2024
Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг
Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:51
2024-09-07T17:06
россия
москва
черное море
владимир путин
роман старовойт
олег белозеров
ржд
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:26:2600:1488_1920x0_80_0_0_87c37e9ccef5693e57d9241235dab753.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта России Роман Старовойт. Путин весной 2024 года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов. Самый быстрый поезд из Москвы в Сочи идет около 24 часов. "Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ", — ответил Старовойт на вопрос по этому поручению. Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг. Речь идет о железнодорожной линии Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит семь часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешними 7,4 миллиона человек. РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в течение 10-15 лет, говорил в марте 2024 года гендиректор компании Олег Белозеров. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240907/poezda-1971210176.html
россия
москва
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_f08f5ad340e07222a032e08f85d0377f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, черное море, владимир путин, роман старовойт, олег белозеров, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Россия, Москва, Черное море, Владимир Путин, Роман Старовойт, Олег Белозеров, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Минтранс работает над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг

Старовойт: Минтранс работает над сокращением времени в пути поездов на юг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта России Роман Старовойт.
Путин весной 2024 года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов. Самый быстрый поезд из Москвы в Сочи идет около 24 часов.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Минтранс обсуждает с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Вчера, 04:17
"Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ", — ответил Старовойт на вопрос по этому поручению.
Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг.
Речь идет о железнодорожной линии Москва — ВоронежРостов-на-ДонуАдлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит семь часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешними 7,4 миллиона человек.
РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в течение 10-15 лет, говорил в марте 2024 года гендиректор компании Олег Белозеров.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
РоссияМоскваЧерное мореВладимир ПутинРоман СтаровойтОлег БелозеровРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала