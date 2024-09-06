https://ria.ru/20240906/forum-1970972171.html

Четвертый день работы ВЭФ-2024

Четвертый день работы ВЭФ-2024 - РИА Новости, 06.09.2024

Четвертый день работы ВЭФ-2024

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:23

2024-09-06T10:23

2024-09-06T10:23

фото

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

дальний восток

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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События четвертого дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

дальний восток

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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