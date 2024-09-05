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Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2024 году

Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2024 году

Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2024 году

Пенсии работающим пенсионерам — это ежемесячные выплаты от государства гражданам, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, но продолжают... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:17

2024-09-05T12:17

2024-09-05T12:17

общество

пенсионный фонд рф

пенсии

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам — это ежемесячные выплаты от государства гражданам, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, но продолжают трудиться. Сколько начисляется, как делают перерасчет и проводят индексацию — в материале РИА Новости.Пенсии работающим пенсионерамКаждый гражданин, достигший пенсионного возраста, имеет право оформить страховую пенсию по старости, но при этом продолжать работать.“Однако необходимо помнить, что перерасчет размера пенсии (в том числе, индексация фиксированной выплаты к ней и корректировка стоимости ИПК) производится только после его увольнения, — отмечает доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Работающими пенсионерами признаются пенсионеры, осуществляющие работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. В частности, к ним относятся лица, работающие по трудовому или гражданско-правовому договору, ИП и иные, занимающиеся частной практикой”.Пенсии работающим пенсионерам — это форма социального обеспечения пожилых граждан, которые достигли установленного законом пенсионного возраста (или при наличии определенных обстоятельств приобрели это право досрочно) и не прекращают трудовую деятельность.Выплаты формируются из двух частей: фиксированной (устанавливается всем и варьируется в большую сторону лишь при наличии определенной категории или статуса, например, возраст 80 и более лет, инвалидность, наличие иждивенцев), и страховой. Накопительная часть пенсии “заморожена” с 2014 года.Страховая пенсияСтраховая пенсия складывается из отчислений в СФР, которые производит работодатель сотрудника с его официальной зарплаты. Однако возможна и добровольная уплата гражданами страховых взносов в Социальный фонд.— Страховая пенсия по старости зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем больше ИПК, тем выше размер страховой пенсии. Количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем, — рассказал РИА Новости юрист Виталий Ильяных.В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно, вплоть до 2028 года. В 2024 году страховая пенсия будет назначаться гражданам, которые имеют минимум 15 лет трудового стажа, а также 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.Когда переходный период закончится, для страховой пенсии нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. Это произойдет, начиная с 2025 года и далее.При нехватке показателей назначение страховой пенсии отодвигается, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста с учетом его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная. Она равна фиксированной части страховой пенсии с прибавкой в виде социальной доплаты. Однако право на такую выплату возникает на 5 лет позже обычного. В 2024 году претендовать на получение этого вида пенсии могут женщины с 63 лет и мужчины, достигшие возраста 68 лет.Проверить свой стаж и баллы на лицевом счете можно непосредственно в СФР или через портал Госуслуг. Накопительная пенсияНакопительная пенсия — это средства, аккумулированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Этот вид пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015 года сделали выбор в ее пользу.“В 2024 г. размер накопительной пенсии рассчитывается путем деления общей суммы накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, на 264, — говорит Оксана Васильева. — Ожидаемый период выплаты такой пенсии по общему правилу определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет. Если вы обращаетесь за выплатой накопительной пенсии позднее, то ее размер увеличивается. Это связано с тем, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, который прошел со дня приобретения вами права на назначение накопительной пенсии. При этом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии не может составлять менее 168 месяцев (14 лет)”.СФР информирует застрахованных граждан, формирующих свои пенсионные накопления в Фонде, о суммах средств таких накоплений, которые учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета, а также правах на выплаты за счет этих средств (в том числе об условиях приобретения права на накопительную пенсию). Такие сведения предоставляются лицам, не являющимся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений, раз в три года, начиная с года достижения возраста 45 и 40 лет (соответственно, для мужчин и женщин), по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет на едином портале госуслуг. Лица, не зарегистрированные в ЕСИА, вправе получать эти сведения в органах СФР по своим обращениям.Кому положена?Чтобы работать и при этом получать пенсию, должны соблюдаться три условия одновременно:В 2024 году работающий пенсионер может получать пенсию, достигнув 58 лет для женщин и 63 лет у мужчин, а также имея 15 лет стажа и 28,2 коэффициента (один в 2024 году равен 133,05 рубля).Работающим пенсионерам-инвалидамБольшинству пенсионеров-инвалидов закон не разрешает получать одновременно две пенсии. Потому они должны решить, какой выплате отдать предпочтение.— Если человек в течение жизни работал и накопил хороший ИПК, то выгоднее перейти на выплату по старости. А вот инвалиды первой группы чаще отдают предпочтение пособию, связанному с состоянием здоровья, — пояснил юрист.К категориям инвалидов, которым законом предоставлено право на одновременное получение двух пенсий, относятся:Кроме того, две пенсии могут быть установлены родителям военнослужащих-призывников, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по или после увольнения с нее, если это произошло из-за военной травмы, вдовам таких военнослужащих, а также нетрудоспособным членам семей отдельных категорий граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.Для установления права на одновременное получение двух пенсий необходимо обратиться в территориальный орган СФР по месту жительства.Как начисляется и выплачивается пенсия?Пенсия работающим пенсионерам начисляется по общим правилам: нужно подать заявление и документы в отделение Социального фонда по месту постоянной или временной регистрации.В пакет документов обязательно должны войти:Точный список документов в зависимости от каждого конкретного случая стоит уточнить в СФР. Подать заявление также возможно через МФЦ, но лишь в том случае, если между территориальным отделением Социального фонда и многофункциональным центром существует соответствующее соглашение, либо через портал госуслуг.Днем обращения за пенсией считается дата подачи заявления или отправки заявления по почте, указанная на штемпеле. С этого дня и назначается выплата.После получения заявления и полного комплекта документов, Социальный фонд рассмотрит заявление в срок до 10 рабочих дней. Если каких-то документов не хватает, то их лучше предоставить в срок до 3 месяцев, чтобы дата приема заявления считалась днем обращения за пенсией.Средства выплачиваются либо через Почту России, либо через банк. С 1 июля 2017 года для начисления пенсии оформляются только карты национальной платежной системы "МИР".Как рассчитывается?Страховую пенсию работающим пенсионерам рассчитывают в 2024 году по стандартной формуле: (сумма пенсионных коэффициентов (баллов)) Х (стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии) + (фиксированная выплата).Каждому человеку за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Количество коэффициентов зависит от суммы страховых взносов и стажа. Стоимость пенсионного коэффициента меняется каждый год, — отметил Виталий Ильяных.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2024 году (по состоянию на 1 января)— 8134,88 рубля в месяц.Размер выплатыСтраховая пенсия зависит от размера отчислений в Социальный фонд (до его образования в 2023 году — в Пенсионный фонд), то есть уровня зарплаты в течение трудовой жизни гражданина. Чем он выше — тем больше ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).Средний размер пенсии после индексации в 2024 году составит свыше 23 000 рублей.Минимальная пенсия для работающих пенсионеровПо словам юриста, в российском законодательстве нет понятия "минимальная пенсия".— Этот термин ходит в народе, и на самом деле обозначает прожиточный минимум. Каждый год этот показатель меняется, причем по регионам разный уровень выплат. Работающие пенсионеры, как и любые пенсионеры, не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума, — сообщил юрист.Индексация пенсий работающим пенсионерамС 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней работающим пенсионерам начисляется без учета плановых индексаций. При этом норма не распространяется на государственные и социальные пенсии.“В настоящее время работающие пенсионеры в период осуществления ими трудовой деятельности не имеют права на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и ее корректировку, — говорит Оксана Васильева. — Однако в случае увольнения пенсионер получит суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом индексации и корректировки, имевших место в период осуществления им работы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. В случае возобновления трудовой деятельности после осуществления индексации и корректировки страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачиваются в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы. Исключение предусмотрено, в частности, для опекунов и попечителей, получающих страховые пенсии и исполняющих свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье”.Особенности перерасчетов пенсииРаботающие пенсионеры могут получать пенсию и зарплату одновременно, но так как за них продолжают поступать взносы, размер пенсии им пересчитывают в зависимости от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Это делают каждый год 1 августа. Никаких заявлений на перерасчет подавать не нужно, согласно пункту 56 правил, утвержденных приказом Минтруда.При этом, согласно статье 18 федерального закона № 400-ФЗ, заявление на перерасчет нужно подать, если, например, пенсионер получил первую группу инвалидности или же он работал на Крайнем Севере и уже во время пенсии получил нужный стаж для повышения выплат.После увольнения работающего пенсионераСогласно федеральному закону "О страховых пенсиях", при прекращении пенсионером работы суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.— Это значит, что как только пенсионер закончит работать, его пенсию скорректируют с учетом прошедшей индексации за весь период трудовой деятельности. Платить фиксированную часть в повышенном размере начнут со следующего месяца после прекращения работы, — пояснил юрист.Какие еще социальные выплаты могут получить работающие пенсионеры?— Категории работающих пенсионеров (например, инвалиды), которым полагается набор социальных услуг, могут воспользоваться компенсацией за его неиспользование и получать выплату в денежной форме. Также работающим пенсионерам предоставляется ряд льгот (в том числе, по транспортному налогу), вычетов (они могут вернуть часть расходов по оплате процентов по ипотеке). Кроме того, данная категория граждан имеет право в любой момент уйти в отпуск без сохранения заработной платы на 14 дней или уволиться без отработки двух недель. Точную информацию о полагающихся федеральных и региональных льготах лучше уточнить в СФР или органах соцзащиты, — сообщил специалист.Закон и последние новостиПорядок начисления выплат работающим пенсионерам регулируется федеральными законами "О страховых пенсиях", "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", "О накопительной пенсии", а также постановлением правительства РФ "Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" и другими нормативно-правовыми актами.С 1 января 2024 года страховые пенсии выросли на 7,5%, с 1 февраля на 7,5% увеличились пенсии федеральным льготникам, 1 апреля на 7,5% поднимутся социальные пенсии, 1 августа повысится пенсия для работающих пенсионеров до трех баллов, а с 1 октября вырастет пенсия военным пенсионерам (благодаря увеличению денежного довольствия на 4,5%).

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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, россия