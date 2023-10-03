https://ria.ru/20231003/siluanov-1900150588.html

Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России

Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России - РИА Новости, 03.10.2023

Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России

Средний размер пенсии в России в следующем году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:59

2023-10-03T12:59

2023-10-03T16:22

экономика

россия

антон силуанов

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средний размер пенсии в России в следующем году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов."Средний размер такой пенсии (после индексации в 2024 году. — Прим. ред.) составит 23 тысячи 244 рубля", — сказал он во время выступления в Совете Федерации.Министр уточнил, что пенсии проиндексируют на прогнозируемый в этом году уровень инфляции — 7,5 процента. Общий объем расходов на индексацию выплат составит в 2024-м около 600 миллиардов рублей, подчеркнул Силуанов.Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на следующую трехлетку, планируется и индексация прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году — на 7,5 процента, в 2025-м — на 9,5 процента и в 2026 году на 10,3 процента. На 2023-й федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тысяч 363 рубля.Как заявили ранее в пресс-службе Минтруда, на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий в следующему году направят более 16 триллионов рублей. Средства содержатся в Социальном фонде, который сформирован при объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования.

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900147574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф