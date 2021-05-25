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Выплаты пенсионерам в 2021 году: какие положены и как их оформить

Выплаты пенсионерам в 2021: какие пособия положены и как их получить

Выплаты пенсионерам в 2021 году: какие положены и как их оформить

Выплаты пенсионерам — это мера соцподдержки граждан, получающих пенсию. Какие регулярные и единовременные пособия можно получать в России в 2021 году и как их... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:39

2021-05-25T12:39

2021-05-25T20:13

россия

социальные выплаты

пенсионеры

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выплаты пенсионерам — это мера соцподдержки граждан, получающих пенсию. Какие регулярные и единовременные пособия можно получать в России в 2021 году и как их оформить — в материале РИА Новости.Выплаты пенсионерам в 2021 годуПомимо пенсий, государством предусмотрены различные меры поддержки людей, вышедших на заслуженный отдых. Это могут быть скидки на услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Также к ним относится выплата пособий — как ежемесячных, так и единовременных.Какие выплаты положены пенсионерамЕдиновременные выплатыЕдиновременная выплата в 2021 году полагается не всем пенсионерам, а только тем, кто родился в определенный промежуток времени:Накопительную пенсию можно получить как единовременную выплату, если ее сумма менее пяти процентов от страховой пенсии. Если больше, то накопительная часть выплачивается как ежемесячная прибавка к пенсии.Для начисления выплаты из накоплений в 2021 году надо иметь:Ежемесячные выплатыРегулярная мера поддержки пенсионеров — это доплата к пенсии."Данную выплату назначают, если пенсия не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он получает средства от государства", — отметила юрист.Выплаты пенсионерам за детейДоплаты к пенсиям положены гражданам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники:Выплаты пенсионерам старше 80 и пенсионерам-инвалидамНадбавка к пенсии положена российским пенсионерам старше 80 лет, а также инвалидам первой группы. Такая доплата начисляется автоматически, исходя из данных Пенсионного фонда РФ.Кроме того, пенсионерам-инвалидам или членам семей инвалидов войны полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). А инвалидам, которые стали таковыми вследствие военной травмы, полагается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО). Право на такие выплаты имеют только граждане Российской Федерации независимо от места их проживания.Получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), который включает в себя:При этом от набора социальных услуг можно отказаться, так как допускается его замена деньгами полностью либо частично. На оплату предоставления гражданину НСУ в 2021 году выделяется 1211,66 рубля в месяц.Выплаты работающим пенсионерамРаботающий пенсионер имеет право получить единовременную выплату, если с 2002 по 2004 год отчислял денежные средства на накопительную часть пенсии. Узнать размер отчисленный можно, скачав отчет на сайте "Госуслуги", даже если накопления были переведены в негосударственный фонд.Кроме того, работающие пенсионеры, являющиеся при этом федеральными льготниками, могут получать компенсацию за набор социальных услуг.Выплаты пенсионерам при увольнении по собственному желаниюСогласно статье 140 ТК РФ при увольнении пенсионера по собственному желанию работодатель обязан выплатить сотруднику все причитающиеся суммы в день увольнения. При увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию работнику выплачивается зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и иные суммы, которые могут быть предусмотрены коллективным договором или отраслевыми соглашениями.Выплаты при сокращении пенсионераУвольнение пенсионера по причине сокращения штата происходит на общих основаниях. Работодатель обязан предупредить сотрудника о предстоящем сокращении за два месяца письменным уведомлением. Руководство может предложить сотруднику расторгнуть трудовой договор до истечения его срока, если будет готово выплатить ему дополнительную компенсацию. Размер ее составляет средний заработок, который исчисляется пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.В день увольнения сотрудник получает от работодателя все положенные выплаты (если он в этот день не работал, то с ним должны расплатиться не позже чем на следующий день после предъявления требования о расчете).Согласно статье 178 ТК РФ работодатель обязан выплатить одно выходное пособие и сохранить за работником средний заработок на период поиска новой работы.Выходное пособие при сокращении штата выплачивается в размере среднего месячного заработка. Если в течение двух месяцев после увольнения человек не устраивается на другую работу, ему выплачивается еще один средний месячный заработок. Чтобы его получить, необходимо написать заявление и обратиться с ним к работодателю.В некоторых случаях средний месячный заработок сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения. Но это зависит от решения службы занятости (при условии, если человек обратился в эту организацию в двухнедельный срок после увольнения и ему не смогли помочь с трудоустройством).Выплаты пенсионерам к 9 МаяТрадиционно к 9 Мая все участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную выплату. В 2021 году она составила десять тысяч рублей. Ее начислили примерно 40 тысячам россиян.Выплаты пенсионерам из-за коронавирусаГосударство предусмотрело специальную поддержку для пенсионеров России из-за COVID-19. Работающие лица старше 65 лет могли уйти на оплачиваемый больничный в связи с самоизоляцией по коронавирусу. Однако с 1 апреля 2021 года такую преференцию отменили.Специфических выплат пенсионерам, связанным с пандемией, не предусмотрено.Выплаты военным пенсионерам и пенсионерам МВДВоенному пенсионеру и пенсионеру МВД, который уволился с работы по выслуге лет, полагаются специальные надбавки. Пенсионеру с I группой инвалидности, если его возраст превышает 80 лет, выплачивают 100-процентную надбавку к пенсии.Пенсионер МВД может рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки в виде единовременной выплаты. Сумма напрямую зависит от выслуги лет:Если во время несения службы работник получил почетное звание или государственную награду, то при выходе на пенсию ему выплачивается также единовременная сумма в размере одного должностного оклада.Выплаты пенсионерам-ветеранамДополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей полагается:ДЕМО в размере 500 рублей устанавливается:Деньги выплачиваются одновременно с пенсией.Кроме того, ветераны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф; Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право получать ЕДВ, размер которой зависит от категории, и компенсацию за набор социальных услуг.Дополнительные выплатыПовышенный размер пенсий положен и гражданам, которые более 30 лет проработали в сельской местности. Также надбавку выделяют жителям районов Крайнего Севера или территорий, к нему приравненных (а также людям, которые долгое время там работали), при общем страховом стаже: 25 лет у мужчин и 20 — у женщин, а период работы в суровых климатических условиях должен быть от 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в областях, к нему приравненных.Выплаты пенсионерам в Москве и регионахВласти регионов имеют право самостоятельно устанавливать меры поддержки пенсионеров. Перечень услуг адресной социальной помощи и критерии получателей устанавливаются по согласованию с федеральными органами власти.Например, пенсионеры, зарегистрированные в Москве по месту жительства или пребывания, могут претендовать на одну из двух основных доплат к пенсии: Адресная помощь может быть предоставлена не только в виде денежной выплаты, но и вещевой и продовольственной помощи, предоставления соцработника и других.Подробнее о мерах поддержки можно узнать в органах социальной защиты или МФЦ по месту жительства.Размеры выплатРазмер доплаты к пенсии до прожиточного минимума зависит от уровня последнего в каждом отдельном регионе. Федеральный размер минимальной стоимости жизни пенсионера — 10 022 рубля. Пенсию ниже этой суммы гражданин получать не может.Размер доплаты гражданам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники, составляет треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии — 2014 рублей. При этом возможно не более трех доплат на трех иждивенцев соответственно.Надбавка к пенсии пенсионерам старше 80 лет, а также инвалидам первой группы начисляется в двойном размере фиксированной выплаты от страховой пенсии — 6044 рубля.Надбавка к пенсии гражданам, которые более 30 лет проработали в сельской местности, равна четверти фиксированной выплаты от страховой пенсии. В 2021 году это 1511 рублей.Фиксированная страховая пенсия увеличивается на 50 процентов для работников Крайнего Севера — 3022 рубля и на 30 процентов для местностей, к нему приравненных, — 2014 рублей.Размеры ЕДВ для льготников федерального уровня в 2021 году указаны на сайте ПФР.Как оформитьДля получения единовременной выплаты вместо накопительной пенсии в 2021 году нужно подать заявление в ПФР или НПФ. В течение месяца его рассмотрят и дадут ответ.Ежемесячные доплаты также назначают по заявлению пенсионера. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.Примерный список документов для оформления выплат:

https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

https://ria.ru/20210406/gosuslugi-1727057881.html

https://ria.ru/20210517/uvolnenie-1732702258.html

https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

https://ria.ru/20210415/vyplaty-1728392476.html

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, пенсионеры, пенсионный фонд рф, общество