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Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 28.09.2022
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Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 28.09.2022
Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8 процента, их средний размер увеличится до 21 864 рублей, сообщила... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:31
2022-09-28T22:24
общество
россия
пенсии
экономика
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8 процента, их средний размер увеличится до 21 864 рублей, сообщила пресс-служба Минтруда России.Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — почти 9 триллионов рублей, уточнили в пресс-службе."Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10 процентов. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4 процента)", — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан — 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей, пояснили в пресс-службе.
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общество, россия, пенсии, экономика, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Пенсии, Экономика, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
21:31 28.09.2022 (обновлено: 22:24 28.09.2022)
 
Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января

Минтруд: страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 4,8 процента

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8 процента, их средний размер увеличится до 21 864 рублей, сообщила пресс-служба Минтруда России.

"Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10 процентов, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8 процента", — говорится в сообщении.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — почти 9 триллионов рублей, уточнили в пресс-службе.
"Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10 процентов. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4 процента)", — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.
По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан — 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей, пояснили в пресс-службе.
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ОбществоРоссияПенсииЭкономикаАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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