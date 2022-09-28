https://ria.ru/20220928/pensii-1820199047.html

Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 28.09.2022

Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8 процента, их средний размер увеличится до 21 864 рублей, сообщила... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:31

2022-09-28T21:31

2022-09-28T22:24

общество

россия

пенсии

экономика

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8 процента, их средний размер увеличится до 21 864 рублей, сообщила пресс-служба Минтруда России.Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — почти 9 триллионов рублей, уточнили в пресс-службе."Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10 процентов. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4 процента)", — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан — 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220923/pensii-1819090767.html

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общество, россия, пенсии, экономика, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)