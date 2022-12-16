https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html
Собянин повысил пенсии москвичам
Собянин повысил пенсии москвичам - РИА Новости, 16.12.2022
Собянин повысил пенсии москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей и об индексации социальных выплат на 10%, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:32
2022-12-16T16:32
2022-12-16T19:41
общество
москва
сергей собянин
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/95/1491339550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4e7bcad2537eb6a6b71cc11b9055386.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей и об индексации социальных выплат на 10%, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В пресс службе отметили, что с 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в 2 раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 г). Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%). Все ранее установленные льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и др.) сохраняются в неизменном виде. На 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям, детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также размеры выплат будут увеличены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов, приемных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны, реабилитированных граждан. Помимо этого, выплаты будут увеличены и Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, а также юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям граждан. "По традиции в 2023 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам – годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определён отдельными решениями правительства Москвы", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что решения о повышении городских выплат обеспечат сохранение достигнутого уровня социальной защищенности москвичей, а также окажут адресную поддержку семьям, находящимся в наиболее уязвимом положении.
https://ria.ru/20221214/pensii-1838660636.html
https://ria.ru/20221213/pensiya-1838209140.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/95/1491339550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1b565a1612b3307747de55e0ef54662.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, пенсии
Общество, Москва, Сергей Собянин, Пенсии
16:32 16.12.2022 (обновлено: 19:41 16.12.2022)
Собянин повысил пенсии москвичам
Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей и об индексации социальных выплат на 10%, сообщили в пресс-службе мэра
и правительства Москвы.
"Согласно постановлению, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более 2 миллионов москвичей", - говорится в сообщении.
В пресс службе отметили, что с 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в 2 раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 г). Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%).
Все ранее установленные льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и др.) сохраняются в неизменном виде.
На 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям, детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также размеры выплат будут увеличены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов, приемных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны, реабилитированных граждан.
Помимо этого, выплаты будут увеличены и Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, а также юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям граждан.
"По традиции в 2023 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам – годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС
. Размер этих выплат будет определён отдельными решениями правительства Москвы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что решения о повышении городских выплат обеспечат сохранение достигнутого уровня социальной защищенности москвичей, а также окажут адресную поддержку семьям, находящимся в наиболее уязвимом положении.