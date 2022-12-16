https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html

Собянин повысил пенсии москвичам

Собянин повысил пенсии москвичам - РИА Новости, 16.12.2022

Собянин повысил пенсии москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей и об индексации социальных выплат на 10%, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:32

2022-12-16T16:32

2022-12-16T19:41

общество

москва

сергей собянин

пенсии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей и об индексации социальных выплат на 10%, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В пресс службе отметили, что с 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в 2 раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 г). Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%). Все ранее установленные льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и др.) сохраняются в неизменном виде. На 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям, детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям. Также размеры выплат будут увеличены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов, приемных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны, реабилитированных граждан. Помимо этого, выплаты будут увеличены и Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, а также юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям граждан. "По традиции в 2023 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам – годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определён отдельными решениями правительства Москвы", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что решения о повышении городских выплат обеспечат сохранение достигнутого уровня социальной защищенности москвичей, а также окажут адресную поддержку семьям, находящимся в наиболее уязвимом положении.

https://ria.ru/20221214/pensii-1838660636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, сергей собянин, пенсии