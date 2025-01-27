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Выплаты пенсионерам в 2025 году: какие положены, когда будут повышены

Выплаты пенсионерам в 2025 году: кому положены, в каком размере, как получить

Выплаты пенсионерам в 2025 году: какие положены, когда будут повышены

Выплаты пенсионерам — это мера соцподдержки граждан в России, получающих пенсию. Какие регулярные и единовременные выплаты положены пожилым людям, как можно... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:38:00+03:00

2025-01-27T14:38:00+03:00

2025-01-27T15:36:00+03:00

общество

пенсионный фонд рф

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социальные выплаты

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выплаты пенсионерам — это мера соцподдержки граждан в России, получающих пенсию. Какие регулярные и единовременные выплаты положены пожилым людям, как можно получить дополнительные пособия, новый размер в 2025 году и последние новости на эту тему — в материале РИА Новости.Выплаты пенсионерамВ 2025 году минимальный размер социальной пенсии по старости составляет 7 689,83 руб., а с 1 апреля 2025 — 8 824, 08 руб. Минимальные размеры пенсий одинаковые по России. Но иногда если они не достигают прожиточного минимума, то неработающему пенсионеру назначают социальную доплату — чтобы уровень его материального обеспечения был не ниже прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году — 15 250 руб. В регионах он может быть выше или ниже.С 1 января страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличили на 9,5%, а с апреля повысится социальную — на 14,75%. Также с 1 октября 2025 года запланирована ежегодная индексация пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, она будет произведена на уровень инфляции. Помимо пенсий, государством предусмотрены различные меры поддержки людей, вышедших на заслуженный отдых. Это могут быть скидки на услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Также к ним относится выплата пособий — как ежемесячных, так и единовременных.Кому положеныЗаконом № 419-ФЗ о бюджете Социального фонда РФ предусмотрены денежные средства, необходимые для проведения в 2025 году индексации различных видов пенсий и социальных выплат.Пособия положены:Какие выплаты положены пенсионерамГосударство поддерживает пенсионеров и на федеральном и региональном уровне, предоставляя гражданам пособия и выплаты.Единовременные выплатыЕдиновременную выплату можно получить из средств пенсионных накоплений. В 2025 году на нее могут рассчитывать граждане, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), которые имеют трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, достаточные для назначения страховой пенсии по старости, и те, кто имеет право на досрочную пенсию.Получить выплату они могут в том случае, если ранее при выходе на пенсию не обращались за ней. "По сути, данная ЕДВ — те самые деньги, что были отчислены человеком на накопительную часть. Если вы не знаете или не помните, делали ли отчисления или нет, можете узнать об этом в СФР, а о размере накоплений — на сайте "Госуслуги"", — поясняет юрист Алена Симонова.Также, по словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской Юридической Службы, единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане по достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины:Граждане, которым была назначена накопительная пенсия, не могут уже получать единовременную выплату средств пенсионных накоплений. "Работающий пенсионер имеет право получить единовременную выплату, если с 2002 по 2004 год отчислял денежные средства на накопительную часть пенсии и при выходе на пенсию он эту выплату не получал ранее", — поясняет Оксана Красовская. Пенсионерам-инвалидам и членам семей инвалидов войны также полагается ЕДВ. Получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), который включает в себя:При этом от набора социальных услуг можно отказаться, так как допускается его замена деньгами полностью либо частично. Размер набора социальных услуг с 1 февраля 2025 года составляет 1693,73 рублей.Ежемесячные выплатыРегулярная мера поддержки пенсионеров — это доплата к пенсии. "Данную выплату назначают, если пенсия не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он получает средства от государства", — отмечает юрист Алена Симонова.Выплаты за детей и иждивенцевОксана Красовская отмечает, что повышение пенсии пенсионерам возможно, если на их иждивении находятся:Размер набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 рублей.Выплаты при увольнении по собственному желаниюСогласно статье 140 ТК РФ при увольнении пенсионера по собственному желанию работодатель обязан выплатить сотруднику все причитающиеся суммы в день увольнения. При увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работнику выплачивается зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и иные суммы, которые могут быть предусмотрены коллективным договором или отраслевыми соглашениями.Выплаты при сокращении пенсионераУвольнение пенсионера по причине сокращения штата происходит на общих основаниях. Работодатель обязан предупредить сотрудника о предстоящем сокращении за два месяца письменным уведомлением. Руководство может предложить сотруднику расторгнуть трудовой договор до истечения его срока, если будет готово выплатить ему дополнительную компенсацию. Размер ее составляет средний заработок, который исчисляется пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.В день увольнения сотрудник получает от работодателя все положенные выплаты (если он в этот день не работал, то с ним должны расплатиться не позже чем на следующий день после предъявления требования о расчете).Согласно статье 178 ТК РФ работодатель обязан выплатить одно выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранить за работником средний заработок на период поиска новой работы. Если в течение двух месяцев после увольнения человек не устраивается на другую работу, ему по заявлению выплачивается еще один средний месячный заработок. В некоторых случаях эта выплата сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения по решению службы занятости (при условии, если пенсионер обратился в эту организацию в двухнедельный срок после увольнения и ему не смогли помочь с трудоустройством).Выплаты пенсионерам старше 80 летНадбавка к пенсии положена российским пенсионерам старше 80 лет. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста в 2025 году, предусмотрена прибавка в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С учетом повышения, такой пенсионер получит пенсию на 8728,73 рубля больше. Выплату начислят с месяца, следующего за тем, в котором был день рождения. Доплата начисляется автоматически.Кроме того, с 2025 года россиянам 80 лет и старше в состав пенсии включена сумма в размере 1200 рублей, которая ранее начислялась тем пенсионерам, за которыми ухаживал трудоспособный неработающий человек. Теперь оформлять уход не нужно, доплата начисляется в беззаявительном порядке.Выплаты пенсионерам к 9 маяТрадиционно к 9 мая все участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную выплату. Размер которой ежегодно меняется и в каждом регионе он зависит от категории гражданина.Социальные доплаты к пенсии"Данную доплату получить может пенсионер, который не работает и не осуществляет иную деятельность и общая сумма материального обеспечения его (пенсия, выплаты и различные меры социальной поддержки) ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания пенсионера", — поясняет Оксана Красовская. Социальная доплата назначается в беззаявительном порядке с 2022 года.Дополнительные выплатыПовышенный размер пенсий положен и гражданам, которые более 30 лет проработали в сельской местности. Также надбавку выделяют жителям районов Крайнего Севера или территорий, к нему приравненных (а также людям, которые долгое время там работали), при общем страховом стаже 25 лет у мужчин и 20 — у женщин, а период работы в суровых климатических условиях должен быть от 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в областях, к нему приравненных.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей полагается:Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 500 руб. устанавливается:Деньги выплачиваются одновременно с пенсией.Кроме того получать ЕДВ, размер которой зависит от категории, и компенсацию за набор социальных услуг, имеют право ветераны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.Военному пенсионеру и пенсионеру МВД, который уволился с работы по выслуге лет, полагаются специальные надбавки. Пенсионеру с I группой инвалидности, если его возраст превышает 80 лет, выплачивают 100-процентную надбавку к пенсии.Пенсионер МВД может рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки в виде единовременной выплаты. Сумма напрямую зависит от выслуги лет:Если во время несения службы работник получил почетное звание или государственную награду, то при выходе на пенсию ему выплачивается также единовременная сумма в размере одного должностного оклада.Выплаты пенсионерам в Москве и регионахВласти регионов имеют право самостоятельно устанавливать меры поддержки пенсионеров. Перечень услуг адресной социальной помощи и критерии получателей устанавливаются по согласованию с федеральными органами власти.Например, пенсионеры, зарегистрированные в Москве по месту жительства или пребывания, могут претендовать на одну из двух основных доплат к пенсии:"Городская социальная доплата к пенсии для пенсионеров, которые проживают в Москве более 10 лет и имеют постоянную регистрацию, в 2025 году будет повышена до 28 850 рублей. И также различные выплаты пенсионерам льготникам, ветеранам труда, поднимут на 5,5 %", — говорит Оксана Красовская.Адресная помощь может быть предоставлена не только в виде денежной выплаты, но и вещевой и продовольственной помощи, предоставления соцработника и других.Подробнее о мерах поддержки можно узнать в органах социальной защиты или МФЦ по месту жительства.Размеры выплатРазмер доплаты к пенсии до прожиточного минимума зависит от уровня последнего в каждом отдельном регионе. Федеральный прожиточный минимум на 2025 год для пенсионеров составляет 15 250 руб. Стоимость пенсионного балла в 2025 году составляет 142,76 руб.Чтобы узнать размер пенсии, используют формулу: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная выплата.Подсчитать его можно на Госуслугах.“Например, если у пенсионера накоплено 120 баллов, он сможет получать страховую пенсию в размере 25 859,39 рубля: 120 × 142,76 + 8 728,73. Для уточнения суммы своих пенсионных коэффициентов, можно запросить в Соцфонде выписку и справку о размере пенсии”, — говорит Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.По словам Оксаны Красовской, размер повышения пенсии для лиц, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники, составляет одну треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии, 2 909,57 руб., (размер фиксированной части с учетом доплаты — 11 638,30 руб.); 5 819,15 руб. — за двоих (размер фиксированной части — 14 547,88 р.)Для граждан, которые получат инвалидность первой группы в 2025 году, и пенсионеров, которым исполнится в 2025 году 80 лет, не имеющих иждивенцев, предусмотрено повышение фиксированной выплаты в размере 8 728,73 руб."Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии для пенсионеров, которые более 30 лет проработали в сельской местности, будет составлять в 2025 году 2182,18 руб., то есть 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии", — поясняет юрист.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается:Максимальное значение страховая пенсия имеет на Чукотке, в Ненецком АО и Камчатском крае. В этих регионах установлены максимальные прожиточные минимумы для пенсионеров: 39 803 руб., 25 275 руб. и 26 841 руб. соответственно. В 59 регионах России прожиточный минимум для пенсионеров меньше федерального. Наименьший прожиточный минимум для пенсионеров установлен в в Липецкой — 12 657 руб, Тамбовской — 12 784 рубля, Пензенской, Белгородской и Саратовской областях — 12 811 руб. В Москве он составляет 17 897 руб., в Санкт-Петербурге — 16 623 руб.Как получитьПо словам Оксаны Красовской, в части назначения пенсии, доплат и перерасчета выплат ничего не изменится. "В беззаявительном порядке с 2022 года назначаются социальные и страховые пенсии по инвалидности. Что касается пенсии по старости, она назначается в заявительном порядке, документы Социальный фонд России будет запрашивать самостоятельно, — поясняет юрист. — За назначением пенсии по старости, по потере кормильца можно обратиться через портал государственных услуг, МФЦ или непосредственно в территориальное отделение СФР. В будущем планируется и данные виды пенсий назначать в беззаявительном порядке".Объединение услуг позволило гражданам получать меры поддержки в едином офисе клиентского обслуживания в рамках "одного окна". Обращаться за назначением выплат можно в ближайшую клиентскую службу СФР или МФЦ, либо через портал государственных услуг.Последние новостиС 1 февраля 2025 года свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции — 9,5%.Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат есть. Объем оценивается в 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Соцфонда.Кроме того, с 2025 года работающим пенсионерам впервые проведут индексацию пенсий.Изменения в 2025 годуСтоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 142,76 рублей, а величина добавленной к страховой пенсии фиксированной выплаты — 8 728,73 рубля.Пенсионеров и получателей социальных выплат в 2025 году ожидают следующие изменения:

https://ria.ru/20250127/sotsvyplaty-1995658670.html

https://ria.ru/20250127/pensii-1995651389.html

https://ria.ru/20250127/lekarstva-1863850209.html

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общество, пенсионный фонд рф, пенсионеры, социальные выплаты, россия