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В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2025
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00:14 10.02.2025 (обновлено: 01:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pensii-1998318559.html
В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам
В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2025
В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:14:00+03:00
2025-02-10T01:42:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), проект есть в распоряжении РИА Новости.Авторы уточнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год. В то же время при обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет десять баллов.Депутаты предложили изменить закон "О страховых пенсиях" так, чтобы с 1 августа текущего года страховая пенсия по старости работающим пенсионерам пересматривалась, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3).В инициативе отмечается, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.Как отметили ее авторы, при текущих нормах размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа прошлого года вырос максимум на 399,15 рубля.По мнению депутатов, принятие нововведений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их благосостояния.
https://ria.ru/20250209/pensiya-1998214306.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты ЛДПР внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), проект есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы уточнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год. В то же время при обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет десять баллов.
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Депутаты предложили изменить закон "О страховых пенсиях" так, чтобы с 1 августа текущего года страховая пенсия по старости работающим пенсионерам пересматривалась, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3).
В инициативе отмечается, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.
Как отметили ее авторы, при текущих нормах размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа прошлого года вырос максимум на 399,15 рубля.
По мнению депутатов, принятие нововведений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их благосостояния.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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