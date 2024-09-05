https://ria.ru/20240905/sud-1970919831.html

Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"

Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики" - РИА Новости, 05.09.2024

Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"

Дела бывших топ-менеджеров "Балтики" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга, сообщает руководитель... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:31

2024-09-05T20:31

2024-09-05T20:31

происшествия

санкт-петербург

россия

казахстан

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Дела бывших топ-менеджеров "Балтики" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лебедевой. По информации главы пресс-службы судов, Шерстенникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, а Рогачевского по ч.5 ст.33 - ч.1 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями). Ранее обоим фигурантам при избрании меры пресечения вменялась ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ранее сообщалось, что афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.

https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, казахстан, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)