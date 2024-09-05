Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики" - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sud-1970919831.html
Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"
Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики" - РИА Новости, 05.09.2024
Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"
Дела бывших топ-менеджеров "Балтики" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга, сообщает руководитель... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:31
2024-09-05T20:31
происшествия
санкт-петербург
россия
казахстан
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Дела бывших топ-менеджеров "Балтики" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лебедевой. По информации главы пресс-службы судов, Шерстенникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, а Рогачевского по ч.5 ст.33 - ч.1 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями). Ранее обоим фигурантам при избрании меры пресечения вменялась ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ранее сообщалось, что афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html
https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html
санкт-петербург
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, казахстан, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Казахстан, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"

Выборгский районный суд рассмотрит дела бывших топ-менеджеров "Балтики"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Дела бывших топ-менеджеров "Балтики" Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лебедевой.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"
28 августа, 17:24
По информации главы пресс-службы судов, Шерстенникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, а Рогачевского по ч.5 ст.33 - ч.1 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).
Ранее обоим фигурантам при избрании меры пресечения вменялась ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Ранее сообщалось, что афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский.
Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
Эрик Эберхардсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo
15 июля, 14:18
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКазахстанФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала