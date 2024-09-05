https://ria.ru/20240905/ipoteka-1766283100.html

Ипотечные ставки-2024: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Ставки по ипотеке 2024 прогнозы экспертов, что будет с рынком, изменения в условиях

Ипотечные ставки-2024: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2024 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:02

2024-09-05T13:02

2024-09-05T13:02

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий янин

ипотека

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2024 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.Ипотека в 2023 годуПри оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2024 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.Ставки по ипотекеПроцентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы.ТекущиеРуслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", отмечает, что текущие рыночные ставки как на первичном, так и на вторичном рынке достигли 16-17%. За год показатель вырос на 5-6 процентных пунктов. Столь существенные изменения связаны с установленной Центробанком высокой ключевой ставкой. При этом на новостройки продолжает распространяться семейная ипотека 6% и IT-ипотека 5%."Льготная ипотека также де-юре еще не свернута. Однако отмена комбо-программ с господдержкой и снижение лимита субсидируемого кредитования до 6 млн рублей сделали эту программу, по сути, недоступной для москвичей. Кроме того, минимальный первый взнос по адресным кредитам повышен с 15% до 20%, по льготной ипотеке – до 30%. Подобной мерой регулятор стремится ограничить выдачу займов клиентам с невысоким уровнем финансовой дисциплины. Это позволит сократить число просроченных платежей и стабилизировать макроэкономическую обстановку", – дополнил эксперт.Прогнозируемые"Думаю, что в 2024 году ситуация со стандартными ипотечными ставками принципиально не изменится, – говорит Руслан Сырцов. – Вероятно, в начале года ЦБ продолжит курс на повышение ключевой ставки для таргетирования инфляции и укрепления рубля. В результате рыночная ипотека может подорожать до 18-20%. Затем наступит период стагнации. Во второй половине 2024 года следует ждать постепенное смягчение кредитно-денежной политики. Тем не менее, до комфортного уровня 10% ключевая ставка, на мой взгляд, опустится, по меньшей мере, через год".Как изменятся условия выдачи ипотеки“Ждать улучшений на рынке не стоит, если есть потребность купить жильё сейчас, - отмечает Анна Губанова, эксперт по недвижимости и ипотечному кредитованию, основатель агентства недвижимости "Gubanova Estate". - Очевидно, что в ближайший год каких-то улучшений в сфере ипотечного кредитования не будет, видна обратная динамика. Например, по некоторым ипотечным программам увеличили размер первоначального взноса. Другие банки усилили рисковую политику и повысили требования к клиентам. И в дальнейшем взять ипотеку будет всё сложнее”.По словам Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в настоящее время существует проблема с перегревом рынка ипотеки из-за активного развития льготных программ, которые поощряло государство на протяжении длительного периода. Эти программы позволяли девелоперам строить больше жилья.Субсидирование ставок сделало ипотеку популярной среди сотен тысяч семей, которые приобрели в кредит недвижимость."Но не будем забывать о том, что ипотеку по госпрограммам часто брали заемщики с высокой долговой нагрузкой, которым может быть трудно расплатиться с кредитором. По данным исследования, которое проводила КонфОП в 2019 году, 60% заемщиков испытывали серьезную долговую нагрузку и находились не в очень хорошей финансовой ситуации. По нашим наблюдениям, закредитованность населения продолжает расти", – уточнил эксперт.Льготы на ипотекуЛьготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.“Но в рамках госпрограмм уже произошло повышение ставок: ипотека с господдержкой — 7,7% годовых с учётом покупки электронной регистрации и скидки за неё на 0,3%. “Семейная” ипотека — 5,7% тоже с учётом электронной регистрации. То есть повышение льготных ставок уже произошло, и они будут повышаться ещё”, - говорит Анна ГубановаКакие останутсяНа данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2023 году.“И в льготной, и в семейной ипотеке, сумма сверх установленного лимита может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке, - отмечает Сергей Гебель. - С учетом этого максимальный размер займа составляет 30 миллионов рублей - для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 15 миллионов - для всех остальных субъектов страны”.Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или следующий по счету ребенок.“При этом возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Также важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2024 года”, - уточняет Сергей ГебельБудут ли новыеСтоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2024 году? “Напомним, что все госпрограммы действуют до определённого срока. Буквально через год их уже не будет. Мы наблюдаем тенденцию к "сворачиванию" льготных ипотек: до 1 января не было ограничений по их количеству "в одни руки". Но уже ввели ограничение — льготной ипотекой, IT-ипотекой можно воспользоваться только один раз.”, - говорит Анна Губанова.Стоит ли брать ипотеку в 2024 годуПо словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2024 году и если оформлять, то на сколько лет, нет.Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи.“Но более низких ставок ждать точно не стоит. Всё идёт к тому, что ипотеку взять будет сложнее, ставки будут только расти. Поэтому если есть возможность покупать, берите ипотеку сейчас”, - утверждает Анна Губанова.“Если подходить к вопросу сугубо с финансовой точки зрения, то не факт, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в недвижимость. Вместо этого можно присмотреться к иным инструментам, способным обеспечить более высокий доход, в том числе и валютным, - говорит Сергей Гебель. - При наличии цели либо необходимости приобрести собственное жилье покупать квартиру, безусловно, стоит, причем лучше всего - именно в ипотеку. Исключение - граждане, чей доход позволяет накопить на квартиру целиком в течение полугода-года. Связано это с тем, что, как правило, квартиры дорожают гораздо быстрее, чем выплачивается ипотека и самостоятельно накопить всю сумму без действительно серьезного дохода практически невозможно. В это же время ипотека позволит зафиксировать текущую цену и уже в дальнейшем оплачивать квартиру в течение длительного времени”.Советы экспертовЯна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика". Дмитрий Янин: "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".

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https://ria.ru/20211221/ipoteka-1764664650.html

https://ria.ru/20210829/kvartiry-1747745841.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), дмитрий янин, ипотека, россия