https://ria.ru/20240905/ipoteka-1766283100.html
Ипотечные ставки-2024: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов
Ставки по ипотеке 2024 прогнозы экспертов, что будет с рынком, изменения в условиях
Ипотечные ставки-2024: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов
Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2024 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:02
2024-09-05T13:02
2024-09-05T13:02
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий янин
ипотека
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2024 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.Ипотека в 2023 годуПри оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2024 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.Ставки по ипотекеПроцентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы.ТекущиеРуслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", отмечает, что текущие рыночные ставки как на первичном, так и на вторичном рынке достигли 16-17%. За год показатель вырос на 5-6 процентных пунктов. Столь существенные изменения связаны с установленной Центробанком высокой ключевой ставкой. При этом на новостройки продолжает распространяться семейная ипотека 6% и IT-ипотека 5%."Льготная ипотека также де-юре еще не свернута. Однако отмена комбо-программ с господдержкой и снижение лимита субсидируемого кредитования до 6 млн рублей сделали эту программу, по сути, недоступной для москвичей. Кроме того, минимальный первый взнос по адресным кредитам повышен с 15% до 20%, по льготной ипотеке – до 30%. Подобной мерой регулятор стремится ограничить выдачу займов клиентам с невысоким уровнем финансовой дисциплины. Это позволит сократить число просроченных платежей и стабилизировать макроэкономическую обстановку", – дополнил эксперт.Прогнозируемые"Думаю, что в 2024 году ситуация со стандартными ипотечными ставками принципиально не изменится, – говорит Руслан Сырцов. – Вероятно, в начале года ЦБ продолжит курс на повышение ключевой ставки для таргетирования инфляции и укрепления рубля. В результате рыночная ипотека может подорожать до 18-20%. Затем наступит период стагнации. Во второй половине 2024 года следует ждать постепенное смягчение кредитно-денежной политики. Тем не менее, до комфортного уровня 10% ключевая ставка, на мой взгляд, опустится, по меньшей мере, через год".Как изменятся условия выдачи ипотеки“Ждать улучшений на рынке не стоит, если есть потребность купить жильё сейчас, - отмечает Анна Губанова, эксперт по недвижимости и ипотечному кредитованию, основатель агентства недвижимости "Gubanova Estate". - Очевидно, что в ближайший год каких-то улучшений в сфере ипотечного кредитования не будет, видна обратная динамика. Например, по некоторым ипотечным программам увеличили размер первоначального взноса. Другие банки усилили рисковую политику и повысили требования к клиентам. И в дальнейшем взять ипотеку будет всё сложнее”.По словам Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в настоящее время существует проблема с перегревом рынка ипотеки из-за активного развития льготных программ, которые поощряло государство на протяжении длительного периода. Эти программы позволяли девелоперам строить больше жилья.Субсидирование ставок сделало ипотеку популярной среди сотен тысяч семей, которые приобрели в кредит недвижимость."Но не будем забывать о том, что ипотеку по госпрограммам часто брали заемщики с высокой долговой нагрузкой, которым может быть трудно расплатиться с кредитором. По данным исследования, которое проводила КонфОП в 2019 году, 60% заемщиков испытывали серьезную долговую нагрузку и находились не в очень хорошей финансовой ситуации. По нашим наблюдениям, закредитованность населения продолжает расти", – уточнил эксперт.Льготы на ипотекуЛьготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.“Но в рамках госпрограмм уже произошло повышение ставок: ипотека с господдержкой — 7,7% годовых с учётом покупки электронной регистрации и скидки за неё на 0,3%. “Семейная” ипотека — 5,7% тоже с учётом электронной регистрации. То есть повышение льготных ставок уже произошло, и они будут повышаться ещё”, - говорит Анна ГубановаКакие останутсяНа данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2023 году.“И в льготной, и в семейной ипотеке, сумма сверх установленного лимита может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке, - отмечает Сергей Гебель. - С учетом этого максимальный размер займа составляет 30 миллионов рублей - для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 15 миллионов - для всех остальных субъектов страны”.Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или следующий по счету ребенок.“При этом возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Также важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2024 года”, - уточняет Сергей ГебельБудут ли новыеСтоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2024 году? “Напомним, что все госпрограммы действуют до определённого срока. Буквально через год их уже не будет. Мы наблюдаем тенденцию к "сворачиванию" льготных ипотек: до 1 января не было ограничений по их количеству "в одни руки". Но уже ввели ограничение — льготной ипотекой, IT-ипотекой можно воспользоваться только один раз.”, - говорит Анна Губанова.Стоит ли брать ипотеку в 2024 годуПо словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2024 году и если оформлять, то на сколько лет, нет.Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи.“Но более низких ставок ждать точно не стоит. Всё идёт к тому, что ипотеку взять будет сложнее, ставки будут только расти. Поэтому если есть возможность покупать, берите ипотеку сейчас”, - утверждает Анна Губанова.“Если подходить к вопросу сугубо с финансовой точки зрения, то не факт, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в недвижимость. Вместо этого можно присмотреться к иным инструментам, способным обеспечить более высокий доход, в том числе и валютным, - говорит Сергей Гебель. - При наличии цели либо необходимости приобрести собственное жилье покупать квартиру, безусловно, стоит, причем лучше всего - именно в ипотеку. Исключение - граждане, чей доход позволяет накопить на квартиру целиком в течение полугода-года. Связано это с тем, что, как правило, квартиры дорожают гораздо быстрее, чем выплачивается ипотека и самостоятельно накопить всю сумму без действительно серьезного дохода практически невозможно. В это же время ипотека позволит зафиксировать текущую цену и уже в дальнейшем оплачивать квартиру в течение длительного времени”.Советы экспертовЯна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика". Дмитрий Янин: "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".
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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), дмитрий янин, ипотека, россия
Экономика, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дмитрий Янин, Ипотека, Россия
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2024 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.
При оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2024 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.
Процентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жиль
е в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы.
Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", отмечает, что текущие рыночные ставки как на первичном, так и на вторичном рынке достигли 16-17%. За год показатель вырос на 5-6 процентных пунктов. Столь существенные изменения связаны с установленной Центробанком высокой ключевой ставкой. При этом на новостройки продолжает распространяться семейная ипотека 6% и IT-ипотека 5%.
"Льготная ипотека также де-юре еще не свернута. Однако отмена комбо-программ с господдержкой и снижение лимита субсидируемого кредитования до 6 млн рублей сделали эту программу, по сути, недоступной для москвичей. Кроме того, минимальный первый взнос по адресным кредитам повышен с 15% до 20%, по льготной ипотеке – до 30%. Подобной мерой регулятор стремится ограничить выдачу займов клиентам с невысоким уровнем финансовой дисциплины. Это позволит сократить число просроченных платежей и стабилизировать макроэкономическую обстановку", – дополнил эксперт.
"Думаю, что в 2024 году ситуация со стандартными ипотечными ставками принципиально не изменится, – говорит Руслан Сырцов. – Вероятно, в начале года ЦБ продолжит курс на повышение ключевой ставки для таргетирования инфляции и укрепления рубля. В результате рыночная ипотека может подорожать до 18-20%. Затем наступит период стагнации. Во второй половине 2024 года следует ждать постепенное смягчение кредитно-денежной политики. Тем не менее, до комфортного уровня 10% ключевая ставка, на мой взгляд, опустится, по меньшей мере, через год".
Как изменятся условия выдачи ипотеки
“Ждать улучшений на рынке не стоит, если есть потребность купить жильё сейчас, - отмечает Анна Губанова, эксперт по недвижимости и ипотечному кредитованию, основатель агентства недвижимости "Gubanova Estate". - Очевидно, что в ближайший год каких-то улучшений в сфере ипотечного кредитования не будет, видна обратная динамика. Например, по некоторым ипотечным программам увеличили размер первоначального взноса. Другие банки усилили рисковую политику и повысили требования к клиентам. И в дальнейшем взять ипотеку будет всё сложнее”.
По словам Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в настоящее время существует проблема с перегревом рынка ипотеки из-за активного развития льготных программ, которые поощряло государство на протяжении длительного периода. Эти программы позволяли девелоперам строить больше жилья.
Субсидирование ставок сделало ипотеку популярной среди сотен тысяч семей, которые приобрели в кредит недвижимость.
"Но не будем забывать о том, что ипотеку по госпрограммам часто брали заемщики с высокой долговой нагрузкой, которым может быть трудно расплатиться с кредитором. По данным исследования, которое проводила КонфОП в 2019 году, 60% заемщиков испытывали серьезную долговую нагрузку и находились не в очень хорошей финансовой ситуации. По нашим наблюдениям, закредитованность населения продолжает расти", – уточнил эксперт.
Льготные программы позволяют получить ипотечный кредит по ставке ниже рыночной, а разницу в процентах компенсирует государство.
“Но в рамках госпрограмм уже произошло повышение ставок: ипотека с господдержкой — 7,7% годовых с учётом покупки электронной регистрации и скидки за неё на 0,3%. “Семейная” ипотека — 5,7% тоже с учётом электронной регистрации. То есть повышение льготных ставок уже произошло, и они будут повышаться ещё”, - говорит Анна Губанова
На данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2023 году.
Вид кредита
Срок действия
Условия
Описание
Льготная ипотека
До 1 июля 2024 года
Ставка: до 8 % годовых
Максимальная сумма: 6 млн рублей - для всех регионов.
Первоначальный взнос: не менее 30 % от стоимости жилья
Программа действует на квартиры на первичном рынке в строящемся доме; в случае, если готовое жилье приобретается непосредственно у застройщика; на строительство частного дома по договору подряда; для покупки земельного участка под дальнейшее строительство дома.
Семейная ипотека
До 1 июля 2024 года
Ставка: до 6 % годовых (в ДФО — до 5%)
Максимальная сумма:
− для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн рублей;
− для остальных регионов РФ – 6 млн рублей
Первоначальный взнос: не менее 15 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)
Программа для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился по крайней мере один ребенок;
- воспитывается два и более несовершеннолетних детей;
- есть ребёнок с инвалидностью, рожденный до 31 декабря 2023 года.
Допускает покупку жилья на первичном рынке или постройку частного дома. Также с помощью программы можно рефинансировать ранее оформленные кредиты.
Дальневосточная ипотека
До 31 декабря 2030 года
Ставка: 2 % годовых
Максимальная сумма: - 6 млн рублей;
- 9 млн рублей, если ипотека берется на первичное жилье или строительство дома, а площадь жилья более 60 м2.
(“Размер кредита составляет не более 6 миллионов рублей и не более 85% от стоимости приобретаемого жилья, максимальный срок кредитования - 242 месяца”, - уточняет Сергей Гебель
Первоначальный взнос: не менее 15 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)
Предполагает покупку жилья на первичном рынке, строительство своего дома. Возможно приобретение на вторичном рынке, но в сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа.
Сельская ипотека
С 1 января 2020 года
Ставка: до 3 % годовых
Максимальная сумма:
− для Ленинградской области и Дальнего Востока – 5 млн рублей
− для остальных регионов РФ – 3 млн рублей
Первоначальный взнос: не менее 10 % от стоимости жилья (разрешено использовать маткапитал)
Действует на покупку жилья или постройку индивидуального жилого дома на сельских территориях РФ.
Льготная IT-ипотека
До 31 декабря 2024 года
Ставка: до 5% годовых
Максимальная сумма:
- в городах-миллионниках — до 18 млн рублей.
- для остальных — 9 млн рублей.
Первоначальный взнос: не менее 15% (разрешено использовать маткапитал)
Полученные средства можно направить:
- на покупку готовой или строящейся квартиры от застройщика;
- строительство дома;
- покупку земельного участка под строительство жилья.
“И в льготной, и в семейной ипотеке, сумма сверх установленного лимита может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке, - отмечает Сергей Гебель. - С учетом этого максимальный размер займа составляет 30 миллионов рублей - для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 15 миллионов - для всех остальных субъектов страны”.
Также существует государственная программа поддержки многодетных семей. Она подразумевает выплату в размере 450 тысяч рублей в счет погашения задолженности по текущей ипотеке. Под требования программы подходят семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или следующий по счету ребенок.
“При этом возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Также важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2024 года”, - уточняет Сергей Гебель
Стоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2024 году?
“Напомним, что все госпрограммы действуют до определённого срока. Буквально через год их уже не будет. Мы наблюдаем тенденцию к "сворачиванию" льготных ипотек: до 1 января не было ограничений по их количеству "в одни руки". Но уже ввели ограничение — льготной ипотекой, IT-ипотекой можно воспользоваться только один раз.”, - говорит Анна Губанова.
Стоит ли брать ипотеку в 2024 году
По словам экспертов, универсального ответа на вопрос, брать ли такой займ в 2024 году и если оформлять, то на сколько лет, нет.
Длинный срок ипотеки позволяет человеку уменьшить ежемесячные платежи. А это для большинства заемщиков – самая серьезная статья расходов в бюджете семьи.
“Но более низких ставок ждать точно не стоит. Всё идёт к тому, что ипотеку взять будет сложнее, ставки будут только расти. Поэтому если есть возможность покупать, берите ипотеку сейчас”, - утверждает Анна Губанова.
“Если подходить к вопросу сугубо с финансовой точки зрения, то не факт, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в недвижимость. Вместо этого можно присмотреться к иным инструментам, способным обеспечить более высокий доход, в том числе и валютным, - говорит Сергей Гебель. - При наличии цели либо необходимости приобрести собственное жилье покупать квартиру, безусловно, стоит, причем лучше всего - именно в ипотеку. Исключение - граждане, чей доход позволяет накопить на квартиру целиком в течение полугода-года. Связано это с тем, что, как правило, квартиры дорожают гораздо быстрее, чем выплачивается ипотека и самостоятельно накопить всю сумму без действительно серьезного дохода практически невозможно. В это же время ипотека позволит зафиксировать текущую цену и уже в дальнейшем оплачивать квартиру в течение длительного времени”.
Яна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика".
Дмитрий Янин
: "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".