https://ria.ru/20220112/zhile-1767564142.html

Покупать или подождать: что будет с ценами на жилье в 2022 году — прогноз

Цены на недвижимость 2022: прогнозы рынка и сколько будет стоить жилье

Покупать или подождать: что будет с ценами на жилье в 2022 году — прогноз

На фоне существенного роста цен на жилье в 2021 году у тех, кто планирует купить недвижимость, возникает много вопросов о дальнейшем развитии рынка. Упадут ли... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:23

2022-01-12T20:23

2022-01-12T20:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

жилье

ипотека

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На фоне существенного роста цен на жилье в 2021 году у тех, кто планирует купить недвижимость, возникает много вопросов о дальнейшем развитии рынка. Упадут ли цены на дома и квартиры в 2022 году, когда будет выгодно инвестировать в квадратные метры и какие прогнозы дают эксперты – в материале РИА Новости.Прогноз цен на недвижимостьВ 2021 году произошел стремительный рост цен на недвижимость. На выступлении в Совете Федерации глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что за последние полтора года стоимость жилья выросла на 39 %. Это больше, чем за период с 2013 по 2022 г., когда общий рост цен составил 33 %. Эксперты поделились своими прогнозами, касающимися стоимости квартир и домов в 2022 году и рассказали, что может на нее повлиять.НовостройкиАналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов отметил следующие тенденции : "Ожидать того, что цены на квартиры в новостройках упадут, не стоит. К примеру, объем предложений в новых домах Москвы пока еще не восстановился до показателей 2019 года, для этого понадобится какое-то время. При благоприятном стечении обстоятельств это может произойти уже во втором квартале следующего года".В годовом выражении темпы роста цен на рынке новостроек снизятся до уровня инфляции или чуть выше, считает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК "Гранель". Покупательская активность сохранится. Этому будет способствовать улучшение ситуации в национальной экономике. По итогам третьего квартала темпы роста ВВП составили более 4 %. Рост доходов населения будет подталкивать спрос на первичное жилье, полагает эксперт.Вторичная недвижимостьПо оценке Игоря Талалова, вторичный рынок в последние годы демонстрирует ту же динамику, что и первичный, периодически допуская взаимное перетекание спроса.“Рынок недвижимости по природе своей инертен и даже существенное снижение спроса не всегда приводит к мгновенной корректировке цен”, - отметил Талалов.ЗагороднаяЮрист цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор" Андрей Завертяев подчеркнул: "Что касается загородной недвижимости, рост цен на этом рынке незначительный. Только в случае распространения программы льготной ипотеки на индивидуальное жилье цены на загородные дома начнут расти сильнее".Игорь Карцев, генеральный директор ГК "Максимум Лайф Девелопмент", поделился прогнозом стоимости загородной недвижимости на примере анализа рынка Санкт-Петербурга: “По нашим оценкам, стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом в 2022 году вырастет до 20 %. Но этот показатель ниже, чем динамика роста в 2021 году, когда цена на участки увеличилась на 35 %”.Эксперт отметил, что сейчас объемы продаж у девелоперов стабилизировались, нет бурного роста, но и серьезного падения числа клиентов также не наблюдается. На стоимость загородного жилья в 2022 году будут влиять высокие ожидания от рынка со стороны собственников земель и девелоперов, которые готовы выводить новые проекты и предлагать поселки с высокой степенью готовности элементов благоустройства и инфраструктуры.Увеличение цены по-прежнему будет обусловлено действующими ограничениями на путешествия – спрос на отдых и качественные условия проживания за городом останется высоким. Сейчас у покупателей появился выбор: приобрести за одну и ту же сумму однокомнатную квартиру или загородный дом значительно большей площади.КоммерческаяВ коммерческую недвижимость резиденты готовы вкладывать деньги, основываясь на ее удорожании в будущем. Однако на данный момент спрос превышает предложение. Рынок коммерческой недвижимости вынужден переходить на "открытые контракты", но не всем заказчикам и застройщикам удобны такие условия работы, отмечает Евгений Пастухов, руководитель девелоперской компании "Реалитек".ЗарубежнаяАндрей Завертяев озвучил свой прогноз: "Цены на зарубежную недвижимость растут не так быстро, как в России, но поднимаются в цене все равно. Например, прогнозируемый рост в 2022 году составит около 3 % в Лондоне, около 4,5 % в Греции и по Евросоюзу в целом. И хотя курс рубля более-менее стабилен, что будет дальше, неизвестно".Причины возможного подорожанияНа стоимость жилья в 2022 году может повлиять большое количество факторов, о них рассказали эксперты.Рост ипотечных ставок"Ипотечные ставки растут вместе с учетной ставкой ЦБ, а потому текущий показатель – это не предел, - считает советник управляющего Краснодарским филиалом ПАО "Росдорбанк" Марианна Максимова. - В 2022 году ожидается еще минимум одно поднятие учетной ставки, а значит, еще минимум одно поднятие ставок по ипотеке. Ипотечные кредиты становятся все менее выгодными, поэтому при смене жилья людям хочется продать имеющееся подороже, чтобы минимизировать сумму ипотечных процентов".Льготная ипотекаРешающий фактор гипертрофированного роста цена на жилую недвижимость - это существенное повышение доступности ипотечных программ, произошедшее после введения льготной ипотеки, отмечает Григорий Грачев, заместитель генерального директора ООО "Северо-Западная управляющая компания": "Именно этот фактор "потянул" за собой все остальные, что вылилось в рост спроса в отдельные месяцы 2021 года. Это позволило застройщикам (а вслед за ними и вторичному рынку) плавно повышать цены в течение всего года. В то же время эти программы носят временный характер".Рост спросаКризис на рынке недвижимости из-за пандемии уже запустил отложенный спрос за все годы стагнации и повысил психологическую ценность жилья. Люди стали больше ценить комфорт и собственные квадратные метры.Рост цен на стройматериалы и удорожание строительстваВ 2020 году многие строительные и производственные проекты были приостановлены по всему миру, в результате резко упал и спрос на стройматериалы, и объемы их производства, подчеркнул Андрей Орловский, генеральный директор платформы для оценки стоимости строительства GLOBECOST. Снижение оказалось критичным. Кроме того некоторые государства, например, Китай, избрали политику резервирования ресурсов, тем самым еще более снизив объем выпускаемой на рынок продукции различных отраслей.Это привело к тому, что при появлении признаков стабилизации экономики и восстановлении спроса на стройматериалы сформировался их острый дефицит, а цены соответственно начали резко расти.Также на рост цен повлияли и другие инфляционные процессы, увеличение стоимости бензина и, как следствие, расходов на логистику в составе цен на стройматериалы, а последней каплей, по мнению экспертов, стал фактор сезонности: весной-летом строительная индустрия традиционно активизировалась, цены достигли рекордных значений.Когда лучше покупать жильеМногие эксперты сходятся во мнении, что покупать недвижимость необходимо сейчас – в ближайшее время снижение цен не предвидится, скорее наоборот.Подорожает ли аренда недвижимостиГригорий Грачев поделился собственным прогнозом стоимости аренды жилой и коммерческой недвижимости в нынешнем году: "В отношении цен на аренду квартир в 2022 сохраняются ключевые тренды рынка купли-продажи недвижимости с поправкой на основной фактор успешной аренды: локацию объекта. В сфере жилой недвижимости вероятна дальнейшая расфокусировка рынка: объекты среднего и высокого сегмента продолжат дорожать, в то время как субпремиальные лоты (квартиры в домах постройки советских лет по все стране, современные дома-муравейники со студиями на окраинах крупных городов) продолжат стагнировать. Основной тренд на рынке жилой недвижимости – желание снимать квартиру "уровнем выше", чем люди могли бы себе позволить ее купить.В то же время на рынке коммерческой недвижимости продолжается стагнация. Набивший всем оскомину тренд 2021 года на "переход на гибридный формат работы" сохраняется, уверенно себя чувствует разве что стрит-ритейл, удовлетворяющий ежедневные потребности: супермаркеты, аптеки, фастфуд. Ставки на рынке коммерческой недвижимости продолжат оставаться на уровне 2021 года".Советы экспертовСпециалисты по недвижимости выразили свое мнение относительно того, стоит ли продавать и покупать ее в 2022 году, когда выгоднее совершать сделки, а главное, на что обратить внимание.

https://realty.ria.ru/20220105/prognoz-1764038500.html

https://realty.ria.ru/20211020/zpif-1755440180.html

https://realty.ria.ru/20211222/ipoteka-1764785064.html

https://ria.ru/20211224/ipoteka-1765286470.html

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), жилье, ипотека