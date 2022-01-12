Покупать или подождать: что будет с ценами на жилье в 2022 году — прогноз
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На фоне существенного роста цен на жилье в 2021 году у тех, кто планирует купить недвижимость, возникает много вопросов о дальнейшем развитии рынка. Упадут ли цены на дома и квартиры в 2022 году, когда будет выгодно инвестировать в квадратные метры и какие прогнозы дают эксперты – в материале РИА Новости.
Прогноз цен на недвижимость
В 2021 году произошел стремительный рост цен на недвижимость. На выступлении в Совете Федерации глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что за последние полтора года стоимость жилья выросла на 39 %. Это больше, чем за период с 2013 по 2022 г., когда общий рост цен составил 33 %. Эксперты поделились своими прогнозами, касающимися стоимости квартир и домов в 2022 году и рассказали, что может на нее повлиять.
Новостройки
Новостройки
Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов отметил следующие тенденции : "Ожидать того, что цены на квартиры в новостройках упадут, не стоит. К примеру, объем предложений в новых домах Москвы пока еще не восстановился до показателей 2019 года, для этого понадобится какое-то время. При благоприятном стечении обстоятельств это может произойти уже во втором квартале следующего года".
В годовом выражении темпы роста цен на рынке новостроек снизятся до уровня инфляции или чуть выше, считает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК "Гранель". Покупательская активность сохранится. Этому будет способствовать улучшение ситуации в национальной экономике. По итогам третьего квартала темпы роста ВВП составили более 4 %. Рост доходов населения будет подталкивать спрос на первичное жилье, полагает эксперт.
Вторичная недвижимость
По оценке Игоря Талалова, вторичный рынок в последние годы демонстрирует ту же динамику, что и первичный, периодически допуская взаимное перетекание спроса.
“Рынок недвижимости по природе своей инертен и даже существенное снижение спроса не всегда приводит к мгновенной корректировке цен”, - отметил Талалов.
Девушка в коридоре многоэтажного жилого дома
Загородная
Юрист цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор" Андрей Завертяев подчеркнул: "Что касается загородной недвижимости, рост цен на этом рынке незначительный. Только в случае распространения программы льготной ипотеки на индивидуальное жилье цены на загородные дома начнут расти сильнее".
Игорь Карцев, генеральный директор ГК "Максимум Лайф Девелопмент", поделился прогнозом стоимости загородной недвижимости на примере анализа рынка Санкт-Петербурга: “По нашим оценкам, стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом в 2022 году вырастет до 20 %. Но этот показатель ниже, чем динамика роста в 2021 году, когда цена на участки увеличилась на 35 %”.
Эксперт отметил, что сейчас объемы продаж у девелоперов стабилизировались, нет бурного роста, но и серьезного падения числа клиентов также не наблюдается. На стоимость загородного жилья в 2022 году будут влиять высокие ожидания от рынка со стороны собственников земель и девелоперов, которые готовы выводить новые проекты и предлагать поселки с высокой степенью готовности элементов благоустройства и инфраструктуры.
Жилые дома в Новой Москве
Увеличение цены по-прежнему будет обусловлено действующими ограничениями на путешествия – спрос на отдых и качественные условия проживания за городом останется высоким. Сейчас у покупателей появился выбор: приобрести за одну и ту же сумму однокомнатную квартиру или загородный дом значительно большей площади.
“Дополнительно, по нашим прогнозам, сохранится интерес к загородным участкам со стороны инвесторов, готовых быстро выводить на рынок аренды построенные дома. Таких покупателей в прошедшем году было больше 10 %, тогда как раньше их доля не превышала 3 %", - добавил Карцев.
Коммерческая
"Если говорить о коммерческой недвижимости, особенно на вторичном рынке, то здесь ключевую роль будут играть решения ЦБ РФ и соответственное увеличение учетной ставки. При текущем ее планомерном повышении (0.5–1 б.п. за отчетный период) я вижу рост цен на 8–10 %", - оценила ситуацию ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.
В коммерческую недвижимость резиденты готовы вкладывать деньги, основываясь на ее удорожании в будущем. Однако на данный момент спрос превышает предложение. Рынок коммерческой недвижимости вынужден переходить на "открытые контракты", но не всем заказчикам и застройщикам удобны такие условия работы, отмечает Евгений Пастухов, руководитель девелоперской компании "Реалитек".
“Я рекомендую не откладывать покупку ликвидной коммерческой недвижимости и при выборе уделять внимание следующим критериям: локация, транспортная доступность, обеспеченность рабочей силой, соответствие современным строительным нормам, ликвидность на вторичном рынке. Также объект должен обладать конструктивными особенностями, которые позволяют эту площадь трансформировать под другой вид деятельности", - резюмировал эксперт.
Зарубежная
Андрей Завертяев озвучил свой прогноз: "Цены на зарубежную недвижимость растут не так быстро, как в России, но поднимаются в цене все равно. Например, прогнозируемый рост в 2022 году составит около 3 % в Лондоне, около 4,5 % в Греции и по Евросоюзу в целом. И хотя курс рубля более-менее стабилен, что будет дальше, неизвестно".
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Причины возможного подорожания
На стоимость жилья в 2022 году может повлиять большое количество факторов, о них рассказали эксперты.
Рост ипотечных ставок
"Ипотечные ставки растут вместе с учетной ставкой ЦБ, а потому текущий показатель – это не предел, - считает советник управляющего Краснодарским филиалом ПАО "Росдорбанк" Марианна Максимова. - В 2022 году ожидается еще минимум одно поднятие учетной ставки, а значит, еще минимум одно поднятие ставок по ипотеке. Ипотечные кредиты становятся все менее выгодными, поэтому при смене жилья людям хочется продать имеющееся подороже, чтобы минимизировать сумму ипотечных процентов".
Льготная ипотека
Решающий фактор гипертрофированного роста цена на жилую недвижимость - это существенное повышение доступности ипотечных программ, произошедшее после введения льготной ипотеки, отмечает Григорий Грачев, заместитель генерального директора ООО "Северо-Западная управляющая компания": "Именно этот фактор "потянул" за собой все остальные, что вылилось в рост спроса в отдельные месяцы 2021 года. Это позволило застройщикам (а вслед за ними и вторичному рынку) плавно повышать цены в течение всего года. В то же время эти программы носят временный характер".
Рост спроса
Кризис на рынке недвижимости из-за пандемии уже запустил отложенный спрос за все годы стагнации и повысил психологическую ценность жилья. Люди стали больше ценить комфорт и собственные квадратные метры.
Рост цен на стройматериалы и удорожание строительства
В 2020 году многие строительные и производственные проекты были приостановлены по всему миру, в результате резко упал и спрос на стройматериалы, и объемы их производства, подчеркнул Андрей Орловский, генеральный директор платформы для оценки стоимости строительства GLOBECOST. Снижение оказалось критичным. Кроме того некоторые государства, например, Китай, избрали политику резервирования ресурсов, тем самым еще более снизив объем выпускаемой на рынок продукции различных отраслей.
Это привело к тому, что при появлении признаков стабилизации экономики и восстановлении спроса на стройматериалы сформировался их острый дефицит, а цены соответственно начали резко расти.
Рабочие на стройке
Также на рост цен повлияли и другие инфляционные процессы, увеличение стоимости бензина и, как следствие, расходов на логистику в составе цен на стройматериалы, а последней каплей, по мнению экспертов, стал фактор сезонности: весной-летом строительная индустрия традиционно активизировалась, цены достигли рекордных значений.
"Ситуация постепенно стабилизируется: металл и пиломатериалы уже подешевели на 5–10 % по сравнению с пиковыми летними значениями. Впрочем, ожидать, что цены вернутся на докризисный уровень, не приходится, но будут ли они и дальше расти? Это зависит от того, останутся ли факторы риска. Рынок научился адаптироваться к новой реальности, однако механизмов его саморегулирования хватит лишь до определенной степени, поэтому будут иметь значение и общемировые экономические тенденции, и геополитические обстоятельства. Очень многое зависит от политики государства в отношении регулирования наиболее чувствительных отраслей", - отметил эксперт.
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Когда лучше покупать жилье
Многие эксперты сходятся во мнении, что покупать недвижимость необходимо сейчас – в ближайшее время снижение цен не предвидится, скорее наоборот.
"Центробанк увеличил учетную ставку на один процентный пункт до 8,5 %. Следовательно, в 2022 году ожидается рост ставок по ипотеке минимум на один процент. Но 1 июля прекращается программа льготной ипотеки, поэтому если ее не продлят, рост цен на рынке недвижимости с большой вероятностью замедлится. Поэтому лучшее время для покупки недвижимости – сейчас. В крайнем случае до марта 2022 года", – уточнил Андрей Завертяев.
Подорожает ли аренда недвижимости
Григорий Грачев поделился собственным прогнозом стоимости аренды жилой и коммерческой недвижимости в нынешнем году: "В отношении цен на аренду квартир в 2022 сохраняются ключевые тренды рынка купли-продажи недвижимости с поправкой на основной фактор успешной аренды: локацию объекта. В сфере жилой недвижимости вероятна дальнейшая расфокусировка рынка: объекты среднего и высокого сегмента продолжат дорожать, в то время как субпремиальные лоты (квартиры в домах постройки советских лет по все стране, современные дома-муравейники со студиями на окраинах крупных городов) продолжат стагнировать. Основной тренд на рынке жилой недвижимости – желание снимать квартиру "уровнем выше", чем люди могли бы себе позволить ее купить.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКонсультирование клиента по условиям ипотечного кредитования
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования
В то же время на рынке коммерческой недвижимости продолжается стагнация. Набивший всем оскомину тренд 2021 года на "переход на гибридный формат работы" сохраняется, уверенно себя чувствует разве что стрит-ритейл, удовлетворяющий ежедневные потребности: супермаркеты, аптеки, фастфуд. Ставки на рынке коммерческой недвижимости продолжат оставаться на уровне 2021 года".
Советы экспертов
Специалисты по недвижимости выразили свое мнение относительно того, стоит ли продавать и покупать ее в 2022 году, когда выгоднее совершать сделки, а главное, на что обратить внимание.
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- —Григорий Грачев: "Главный совет, связанный с покупкой недвижимости в 2022 году, зависит от ответа на вопрос - с ипотекой будет покупка или нет. В случае положительного ответа есть смысл постараться совершить сделку как можно раньше с целью получения наилучших условий кредита “по старым ставкам”. Если покупка планируется полностью за свои средства, лучше не торопиться, а отложить ее ближе ко второй половине года, когда ажиотаж от "ипотечников" немного схлынет и продавцы, особенно на вторичном рынке, будут готовы давать скидки".
- —Ольга Изосина, руководитель агентства недвижимости Oazis Estate: "Советую рассматривать покупку квартиры в первом квартале 2022 года. Для рынка недвижимости – это самый спокойный период с низким количеством продаж. Те застройщики и собственники, которым нужно продать объекты, неминуемо будут делать скидки и специальные предложения. Также рекомендую обратить внимание как на вторичный рынок недвижимости, так и на первичный – но не от застройщиков, а от инвесторов, потому что там можно найти выгодные варианты".
- —Марианна Максимова: "В качестве совета я бы предложила продавцам недвижимости как жилой, так и коммерческой, немного придержать предложение и посмотреть на рынок в начале 2022 года. Владельцам домов есть смысл подождать несколько месяцев – стремительный рост цен на квартиры значительно превысил динамику роста цен на домовладения и в первые месяцы 2022 года она должна "подтянуться". А имеющим свободные резервы в заработной плате можно посоветовать взять ипотеку, но не на готовое жилье, а на строящееся. Здесь будет следующее преимущество: получение ипотеки по еще не успевшей взлететь ставке. Пока жилье будет строиться, цена на него будет расти, при этом владелец не будет нести расходы на оплату коммунальных платежей и налога на имущество".