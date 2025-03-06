https://ria.ru/20250306/ipoteka-1766283100.html

Ипотечные ставки-2025: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Ставки по ипотеке 2025 прогнозы экспертов, что будет с рынком, изменения в условиях

Ипотечные ставки-2025: когда лучше брать кредит - прогнозы экспертов

Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2025 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:08:00+03:00

2025-03-06T11:08:00+03:00

2025-03-06T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Как изменятся процентные ставки по ипотеке в 2025 году, что будет с рынком жилищного кредитования и сохранятся ли льготные программы – прогнозы экспертов в материале РИА Новости.Ипотека в 2025 годуПри оформлении ипотеки важно рассмотреть предложения банков, оценить возможность участия в льготной программе и многое другое. Эксперты рассказали РИА Новости, как изменятся ипотечные ставки в 2025 году и стоит ли сейчас оформлять жилищный кредит.Ставки по ипотекеПроцентная ставка – это первое, на что обращают внимание желающие приобрести жилье в ипотеку. Каждый банк может выдвигать собственные условия для конкретного клиента, опираясь на его кредитную историю, желаемый срок займа, платежеспособность и другие факторы.Текущие“По итогам последнего заседания ЦБ ключевая ставка не изменилась и составляет 21%. Поэтому в ближайшие несколько месяцев я бы не стал ждать значительного снижения ставок – по рыночным ипотечным программам они, как и сегодня, будут доходить до 30%. Однако ряд косвенных признаков указывает на то, что в политике регулятора намечаются послабления, которых так ждет рынок”, – говорит Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК “А101”.“Сейчас ставки по ипотеке (если не учитывать программы государственной поддержки) и программы субсидирования ставки за комиссию варьируются в диапазоне от 22,5% до 30% годовых. Это самые высокие ставки по ипотеке с 2012 года”, – говорит Константин Репин, главный методолог сервиса “Ипотека”.Прогнозируемые“Банк России после заседания 14 февраля 2025 года повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году с 17-20% до 19-22%. Как следствие, в обозримом будущем каких-то значительных изменений по ипотечным ставкам не планируется, – говорит Дмитрий Сафронов, руководитель продукта Ипотека финансового маркетплейса “Сравни”. – Средние ставки по классическим программам останутся на уровне 28-29%. Таким образом, если опираться на данный сценарий, доступная ипотека по рыночным программам вернется ближе к концу 2026 года – в 2027 году”.“Заметного снижения ипотечных ставок в первом полугодии 2025 года я не ожидаю, возможно, на фоне охлаждения инфляции и ожидания начала цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России их и опустят на 0,1–0,2% годовых, но не более того. Во втором полугодии текущего года снижение ставок может быть более существенным при условии начала цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ или увеличения вероятности его скорого начала”, – добавляет Владимир Чернов, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Как изменятся условия выдачи ипотеки“В последние две недели можно наблюдать политику послабления условий выдачи кредитов. Так, если в конце года практически гарантированное одобрение по семейным программам можно было получить с первоначальным взносом в 50%, то сейчас начали появляться кейсы с 30%. К началу второго квартала 2025 года также должны "раскрутить" скоринг – упростить минимальные требования к заемщику для получения кредита”, – рассказывает Юлия Архангельская, руководитель управления ипотечного кредитования компании “Мангазея”.“Существенных изменений на рынке пока не планируется. С 1 марта 2025 года Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам. Смягчение затронет кредиты с первоначальным взносом от 20% и показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) менее 70%. Вероятно, это приведет к тому, что кредитные организации будут немного более лояльно относиться к выдаче ипотеки, это может повысить вероятность одобрения. Пожалуй, это одно из самых существенных изменений за последнее время”, – говорит Александр Чернокульский, директор компании “Жилфонд”.Льготы на ипотеку“Доминирующая часть сделок на рынке недвижимости (78%) заключается с использованием льготных программ. Это закономерно на фоне высоких процентных ставок по рыночной ипотеке, которые достигают в различных банках 25-30% годовых. Для сравнения: в среднем в 2023 году и первой половине 2024 года этот показатель находился примерно на уровне 40%, то есть наблюдается двукратный рост числа сделок с привлечением госфинансирования. Но это не говорит о том, что в целом количество таких сделок возросло, скорее свидетельствует, что в общем объеме резко снизилось количество заемщиков, готовых покупать жилье по рыночным ставкам, – отмечает Владислав Плитинь, старший финансовый советник ИК Fontvielle. – По оперативным данным ДОМ.РФ 160 млрд рублей было выдано в рамках льготных программ за три недели февраля 2025 года. С пиковых значений второй половины 2023 года, когда в среднем объем выдач достигал 350 млрд рублей, уже произошло двукратное снижение. А значит, рынок постепенно остывает на фоне высокой ключевой ставки, сворачивания массовой льготной программы и ряда других точечных ужесточений в сфере кредитования при покупке недвижимости. Однако результаты за три недели февраля 2025 года лишь немного меньше, чем за тот же период 2024 года (когда объем выдач составил 176 млрд рублей). То есть потенциал для снижения темпов кредитования еще есть”.Какие останутсяНа данный момент есть несколько льготных ипотечных программ, которыми можно воспользоваться в 2025 году.“Теоретически действует еще сельская ипотека, но пока она остается “на паузе” – ждем разъяснений по новым условиям программы, которые предположительно должны появиться до конца первого квартала 2025 года. О возможном появлении новых льготных программ в ближайшем будущем информации пока нет”, – говорит Александр Чернокульский.“Следует отметить, что льготные программы относятся только к покупке недвижимости у застройщика. Доля первичного жилья в общем объеме ипотеки в 2025 году достигла 70%. Но учитывая, что подавляющее большинство ипотечных кредитований приходится именно на них, такие высокие значения говорят о практически полной зависимости от бюджетного финансирования. При этом высокая ключевая ставка ЦБ затрудняет этот механизм, что и приводит к таким последствиям как задержка ввода в эксплуатацию. Этому также способствует мораторий на взыскание неустойки по ДДУ, которое было продлено постановлением Правительства до 30 июня 2025 года, – отмечает Анаит Лагзян, старший преподаватель кафедры экономики и управления в строительстве Государственного университета управления. – Как следствие, на рынке наблюдается резкое сокращение предложений квартир в новостройках. За месяц в крупных городах оно упало на 5-7%. Очевидно, что застройщики хотят избежать перенасыщенности рынка новыми предложениями и сохранить цены на текущем уровне. Что касается рыночной ипотеки, она напрямую связана со ставкой рефинансирования ЦБ и на текущий период времени составляет 28-30% . Прогнозируется снижение ипотечной ставки до 19-20% к концу 2025 года при условии стабильной ставки ЦБ и постепенного ее снижения”.Будут ли новыеСтоит ли ждать появления новых программ или выгодных условий по жилищным кредитам в 2025 году? “Среди новых льгот на ипотечные займы в 2025 году уже появилась программа для покупки жилья под 2% годовых для жителей Курской, Белгородской областей, оставшихся без жилья, и для жителей новых регионов России. В течение года могут появиться еще какие-то программы, в зависимости от их актуальности”, – говорит Владимир Чернов.Стоит ли брать ипотеку в 2025 годуУниверсального ответа на этот вопрос у экспертов не существует, на окончательное решение могут оказать влияние самые разные факторы.“Все зависит от объекта и его цены, если это старт продаж на этапе котлована, проект расположен в перспективной локации, а у клиента есть небольшая финансовая подушка – можно брать ипотеку даже под рыночную ставку и дальше делать рефинансирование, которое не ограничено. Клиенты понимают, что определенный лот на коротком отрезке может вырасти в цене выше, чем платежи по ипотеке даже на ставках по базовым программам”, – говорит Юлия Архангельская.“Я бы не рекомендовал при текущей жесткой денежно-кредитной политике брать недвижимость ипотеку, если нет возможности воспользоваться одной из льготных программ. Лучше подождать снижения ключевой ставки, за которой последует и рыночная. Исключения могут быть в случае, если вы нашли идеальную для вас квартиру по выгодной цене и параллельно выставили другую недвижимость на продажу. При такой ситуации удостоверьтесь, что вы корректно оценили свой объект и можно рискнуть”, – добавляет Владислав Плитинь.Советы экспертовЯна Кадомцева, директор по продажам "Полис Групп": "Рассматривайте различные программы, получайте одобрения в нескольких банках и выбирайте условия, комфортные при долгом сроке. Специалисты-менеджеры всегда помогут и подскажут, где есть интересные условия кредитования. Стоимость квартир растет, а это значит, что ценой можно отбить проценты по ипотеке. Правильно будет рассмотреть субсидированные ставки, покупая квартиру у застройщика". Дмитрий Янин: "При оформлении ипотеки стоит учитывать, что банки будут навязывать бесполезные страховки, дополнительные услуги, которые могут привести к повышению стоимости обслуживания кредита более чем на 20 %. Такие практики не запрещены в России регулятором, поэтому нужно самостоятельно пытаться найти честный вариант без дополнительных предложений (по закону обязательным является только страхование объекта недвижимости)".“На что стоит обратить внимание при принятии решения: есть ли достаточный первоначальный взнос, каков уровень дохода, есть ли подушка безопасности на форс-мажор. Если у вас нет хотя бы одного из пунктов, ипотека станет катастрофой, по нынешним ставкам переплата будет просто космической. Однако сейчас, с учетом высоких ставок по вкладам, имеет смысл копить на первоначальный взнос, – говорит Евгения Боднар, юрист, руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании "Финансово-правовой альянс". – Для тех, у кого есть первоначальный взнос, высокий уровень дохода и некоторая степень отваги, просто примите к сведению: если вы оформляете 10 млн хотя бы под 20% годовых, допустим, на 30 лет, ваша переплата составит при аннуитетных платежах более 50 млн рублей”.“Если рассмотреть возможность оформления рыночной ипотеки, необходимо рассчитать финансовую нагрузку. В первую очередь – убедиться, что ежемесячный платеж не превысит 30-40% от дохода семьи, – говорит Анаит Лагзян. – Также стоит подготовить крупный первоначальный взнос. Ведь чем больше его сумма, тем ниже сумма кредита и, соответственно, итоговая переплата. Очень важно грамотно оценить все риски. Стоит учитывать возможность изменения финансовой ситуации и временной потери дохода. Следите за динамикой ставок. Если Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки, ипотечные кредиты могут стать доступнее”.“Важно очень внимательно изучать рынок предложений по ипотеке, лучше всего воспользоваться помощью профессионала. Банки распределяют риски по кредитам самым причудливым образом, что влияет на их программы и условия, – рассказывает Константин Репин. – Во-вторых, необходимо планировать сделку заранее, и ни в коем случае не торопиться. Быть открытым для предложений разных банков. Также стоит внимательно изучать все дополнительные ставки и комиссии, рассчитывать свою выгоду, применяя покупку разнообразных дисконтов и рассрочек. Кроме того, надо обязательно планировать все действия с недвижимостью на долгий срок: разрабатывать стратегию, которая в итоге приведёт к дому мечты”.

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https://ria.ru/20250305/ipoteka-2003114010.html

https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250304/sberbank-2002864639.html

https://ria.ru/20250227/subsidiya-1805446514.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), дмитрий янин, ипотека, россия