https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html

Межгосударственные отношения России и Малайзии

Межгосударственные отношения России и Малайзии - РИА Новости, 04.09.2024

Межгосударственные отношения России и Малайзии

Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:20

2024-09-04T00:20

2024-09-04T00:20

справки

малайзия

россия

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Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года.Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави.В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 году официальный визит в Россию осуществил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави.Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи президента РФ Владимира Путина с занимавшим пост премьер-министра Малайзии Наджибом Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия – АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи. 13 ноября 2018 года Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 5 сентября 2019 года состоялась очередная рабочая встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В 2005 году (дважды), 2010, 2013 и 2015 годах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Малайзии. В 2013 и 2017 годах Россию с рабочими визитами посещал занимавший в то время пост главы МИД Малайзии Анифа Аман.31 июля 2019 года "на полях" встречи Россия – АСЕАН в Бангкоке состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой. 21 ноября 2019 года в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой, прибывшим в Россию с рабочим визитом. 28 июля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Малайзию, где состоялись его переговоры с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Развиваются межпарламентские связи. В марте 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Малайзию с официальным визитом. 21-24 сентября 2016 года состоялся официальный визит в Россию председателя сената парламента Малайзии Санаси Вигнесваран.В марте 2019 года Малайзию с рабочим визитом посетила делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем комитета Виктором Бондаревым. Состоялась встреча российских законодателей с председателем сената парламента Малайзии Санаси Вигнесвараном, заместителем минобороны Малайзии Лю Чин Тонгом, командующим малазийских ВВС генералом Аффенди Буангом, а также с личным составом ВВС, дислоцирующимся на военном аэродроме Субанг. 27 августа 2019 года Малайзию посетил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В ходе рабочего визита Патрушев встретился с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, гендиректором Совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, а также провел ряд межведомственных консультаций. Поддерживаются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств.Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнерства Россия – АСЕАН.Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии. В 2023 году торговый оборот России и Малайзии вырос на 11% и составил 3,11 миллиарда долларов по сравнению с 2,79 миллиарда долларов в 2022 году. По данным торгового атташе посольства Малайзии в Москве Хайфиля Эльми Джамиля, в цифровом выражении экспорт Малайзии в Россию увеличился на 13% и составил 619,3 миллиона долларов, а экспорт России в Малайзию вырос на 10,8%, составив 2,49 миллиарда долларов. В 2023 году промышленные товары оставались основным драйвером поставок Малайзии в Россию. В свою очередь, поставки товаров из России остались традиционными: их составили нефтепродукты, химикаты, а также другие промышленные товары. С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета.В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано Соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК). В октябре 2019 года состоялось 1-е заседание МПК под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с российской стороны и министра экономики Малайзии Мохамедом Азмином Али с малайзийской стороны. В ноябре 2019 года в развитие договоренностей МПК заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев во главе российской делегации совершил рабочую поездку в Куала-Лумпур для проведения бизнес-миссии российских компаний. В мероприятиях миссии приняли участие более 30 российских компаний, включая АО "Вертолеты России", ПАО "ОАК", АО "ОСК", Госкорпорация "Ростех", АО "Трансмашхолдинг", АО "ГЛОНАСС", НПО "Алмаз", ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. В ходе визита Алексей Груздев был принят премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, а также провел переговоры с руководством министерства международной торговли и промышленности, министерства транспорта, министерства экономики, министерства внутренней торговли Малайзии и королевской полиции. В мае 2021 года под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева и генерального секретаря министерства международной торговли и промышленности Малайзии Локмана Хакима Али в онлайн-формате состоялось первое пленарное заседание рабочей группы МПК по сотрудничеству в сфере промышленности и торговли. В ноябре 2023 года состоялось 2-е заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, малайзийскую – министр высшего образования Малайзии Мохамед Кхалед Нордин. Из России в столицу Малайзии прибыло более 65 представителей бизнеса, общественности и органов власти. По итогам заседания, Валерий Фальков рассказал, что стороны сосредоточились на конкретных направлениях для совместной работы в области гуманитарного сотрудничества, планируется развитие академической мобильности, запуск новых совместных научно-технологических проектов между университетами двух стран, продвижение русского языка в Малайзии и малайского языка в России. Кроме того, продвигается работа в части продовольственной безопасности и поставок сельхозпродукции. В рамках сотрудничества в нефтегазовой сфере малайзийская корпорация Petronas в июле 2006 года приобрела пакет акций компании "Роснефть" на 1,1 миллиарда долларов. В 2006-2007 годах Petronas подписала меморандумы о сотрудничестве с "Роснефтью" и ОАО "Газпром".С января 2014 года в Малайзии начало функционировать предприятие по поставке калийных удобрений для местных государственных плантаций – совместный проект ОАО "Уралкалий" и Федерального агентства по развитию земель Малайзии.В 2018 году создано совместное предприятие АО "НПФ "Микран" и компании Itramas по производству силовых полупроводниковых приборов.В ноябре 2019 года нижегородский биохимический холдинг "Оргхим" открыл завод по производству "зеленых" технологических масел-наполнителей, которые используются при изготовлении шин, синтетических каучуков и резиновых смесей, в малайзийском штате Джохор. На малайзийском рынке работает АО "Лаборатория Касперского".В октябре 2020 года по итогам проходившей в формате ВКС бизнес‑миссии отечественных компаний, работающих в области ИКТ, подписан Меморандум между Деловым советом по сотрудничеству с Малайзией и Ассоциацией разработчиков искусственного интеллекта. В ноябре 2020 года в штате Селангор был открыт Российско‑Малайзийский центр высоких технологий.В июне 2018 года Малайзия закупила неонатальную технику российского холдинга "Швабе" – инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, фототерапевтические облучатели и обогреватели. Аппаратурой, которая обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой, будут оснащены частные клиники Куала-Лумпура. В ноябре 2018 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical Group и "Русатом Хэлскеа", дочернее предприятие "Росатома", договорились о совместной реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери в Малайзии. Развиваются научно-технические связи, поддерживаются стабильные связи по военной и военно-технической линии, а также в аэрокосмической сфере.В 1999 году была создана российско-малазийская Межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности. В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малайзийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. В июле 2017 года Рособоронэкспорт и совместное предприятие ATSC подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставки запчастей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов. Также Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и обслуживании парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны. В марте 2019 года Российские компании приняли участие в выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019 в Лангкави, где были представлены стенды "Ростех", "ОАК", "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт", ОСК, "Высокоточные комплексы". На выставке выступила авиационная группа "Русские витязи" на новейших самолетах Су-30СМ. Малайзия – давний партнер России в сфере космоса. В октябре 2007 года осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле.В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту были выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника.В 2017 году информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим информационном агентством Малайзии Bernama. Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма.С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры.В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы.Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования. Самые востребованные специальности – авиационная инженерия и медицина. В российских вузах за десять лет прошли подготовку более семи тысяч малазийцев. Всего в России сейчас получают образование около 700 малазийских студентов.Развивается туристическая сфера. В 2023 году Малайзию посетили 110 тысяч российских туристов.В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, малайзия, россия