Запчасти для Су-30 и МиГ-29 будут поставлять в Малайзию

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл – РИА Новости. Рособоронэкспорт и совместное предприятие ATSC на полях авиасалона МАКС-2017 подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставки запчастей для ранее поставленных в Малайзию российских самолётов Су-30 и МиГ-29, передает корреспондент РИА Новости.

В 1994–1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году.

"Это соглашение предусматривает сотрудничество с нашим партнёром – совместным предприятием ATSC. В его рамках будет осуществляться техническое обслуживание и поставка запчастей для ранее поставленных самолетов Су-30 и МиГ-29, чтобы работать через одно окно. ATSC будет дистрибьютором российской продукции, взаимодействую с ВВС Малайзии", — заявил после подписания соглашения гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ранее на МАКСе аналогичный документ был подписан между российской самолётостроительной корпорацией "МиГ" и ВВС Малайзии.