Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Ушаков: Малайзия — надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
© AP Photo / Vincent Thian Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видный представитель мусульманского мира. Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, в том числе по линии парламентов, министерств и партий, регионов и общественных организаций" - сказал Ушаков.
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Он отметил, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.
В российских вузах за десять лет прошли подготовку более семи тысяч малазийцев. Всего в России сейчас получают образование около 700 малазийских студентов.
"Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - отметил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии 4 сентября проведут переговоры в узком и расширенном составе на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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