Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/malayziya-1969999617.html
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:03
2024-09-02T15:03
россия
малайзия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902614744_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d122cf254155e6d35df6a6316726f76.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видный представитель мусульманского мира. Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, в том числе по линии парламентов, министерств и партий, регионов и общественных организаций" - сказал Ушаков. Он отметил, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий. В российских вузах за десять лет прошли подготовку более семи тысяч малазийцев. Всего в России сейчас получают образование около 700 малазийских студентов. "Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - отметил Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии 4 сентября проведут переговоры в узком и расширенном составе на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
https://ria.ru/20240902/ushakov-1969998977.html
россия
малайзия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902614744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08fd7e1bd2dcebf674b4bb8d2819f41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Россия, Малайзия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

Ушаков: Малайзия — надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / Vincent Thian Малайзия
 Малайзия - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Малайзия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видный представитель мусульманского мира. Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, в том числе по линии парламентов, министерств и партий, регионов и общественных организаций" - сказал Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор
26 июня, 08:00
Он отметил, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.
В российских вузах за десять лет прошли подготовку более семи тысяч малазийцев. Всего в России сейчас получают образование около 700 малазийских студентов.
"Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - отметил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии 4 сентября проведут переговоры в узком и расширенном составе на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии
Вчера, 15:02
 
РоссияМалайзияВладивостокЮрий УшаковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала