https://ria.ru/20240902/malayziya-1969999617.html

Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:03

2024-09-02T15:03

2024-09-02T15:03

россия

малайзия

владивосток

юрий ушаков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами поддерживается содержательный политический диалог, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Малайзия - надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видный представитель мусульманского мира. Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, в том числе по линии парламентов, министерств и партий, регионов и общественных организаций" - сказал Ушаков. Он отметил, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, в 2023 году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий. В российских вузах за десять лет прошли подготовку более семи тысяч малазийцев. Всего в России сейчас получают образование около 700 малазийских студентов. "Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - отметил Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии 4 сентября проведут переговоры в узком и расширенном составе на полях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240902/ushakov-1969998977.html

россия

малайзия

владивосток

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россия, малайзия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет