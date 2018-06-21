Малайзия и Индонезия закупили российское неонатальное оборудование

МОСКВА, 21 июн — РИА новости. Малайзия и Индонезия закупили неонатальную технику российского холдинга "Швабе" — инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, фототерапевтические облучатели и обогреватели, сообщает пресс-служба холдинга.

Аппаратурой, которая обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой, будут оснащены частные клиника Куала-Лумпура и ряда городов Индонезии.

"По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 15 миллионов детей в мире рождаются раньше срока. Индонезия занимает одно из первых мест в десятке стран с наибольшим числом преждевременных родов", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как отмечает пресс-служба холдинга, Юго-Восточная Азия входит в пятерку ведущих экспортных рынков, наиболее привлекательных для поставок высокотехнологичной продукции "Швабе". Наряду с Индонезией и Малайзией медтехника холдинга поставляется на Филиппины, в Бангладеш и 50 других стран мира.

"Неонатальное оборудование "Швабе" производится на Уральском оптико-механическом заводе с 1990 года. За это время в России более чем в 700 учреждениях здравоохранения с его помощью врачи спасли свыше 3,5 миллионов младенцев, появившихся на свет раньше срока. За прошедшие несколько лет "умной" медтехникой оснастили 15 новых перинатальных центров, построенных Госкорпорацией Ростех по федеральной программе, а также десятки других родовспомогательных учреждений РФ", — говорится в пресс-релизе.