Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.

Патрушев встретился с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, гендиректором Совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, а также провел межведомственные консультации с участием представителей "ряда министерств и ведомств".

"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", - говорится в релизе.

С российской стороны в консультациях участвовали представители Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совбеза.

Россия не видит доказательств утверждений ССГ, расследование проведено нелепо, а юридические доказательства – ничтожны, заявил Патрушев журналистам в июне этого года после того, как международное следствие объявило имена подозреваемых. Международная группа даже не хочет ознакомиться с информацией от России, отметил тогда секретарь Совбеза.

О недоверии к выводам международного следствия заявил и премьер Малайзии Махатхир Мохаммад, сказав, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.