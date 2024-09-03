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В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024" - РИА Новости, 03.09.2024
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00:24 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vzaimodeystvie-2024-1970110688.html
В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024"
В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024" - РИА Новости, 03.09.2024
В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024"
Военные учения стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2024" стартуют во вторник на территории Киргизии, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:24
2024-09-03T00:24
киргизия
армения
белоруссия
андрей сердюков
одкб
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оон
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БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. Военные учения стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2024" стартуют во вторник на территории Киргизии, сообщили в пресс-службе ОДКБ. "Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск - 2024", силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон - 2024" проводятся… на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы. Все, кроме АрменииОтмечается, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ: Белоруссии, России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и оперативные группы секретариата и объединенного штаба организации. Также ожидается участие подразделений МВД, Нацгвардии, МЧС и спецслужб стран-членов объединения. Армянская сторона проинформировала ОДКБ, что участие в учениях не планирует. Республика ранее приостановила свое участие в организации. Как сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в качестве наблюдателей на учения приглашены представители Алжира, Египта, Индии, Ирана, Китая, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Узбекистана, секретариатов ООН и ШОС, исполнительного комитета и антитеррористического центра СНГ. Кроме того, на заключительном этапе учений будут присутствовать парламентарии – участники заседания Координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов организации при совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Цели и задачи По словам Сердюкова, для дальнейшего развития коллективных сил и повышения их эффективности в ходе учений запланировано исследование актуальных на сегодняшний день вопросов: организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания; взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил при подготовке и ведении боевых действий. Задачами учений начальник Объединенного штаба назвал совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств, повышение слаженности и оперативной совместимости формирований при подготовке и проведении совместных операций, выработку и апробацию новых вариантов создания системы управления Коллективными силами. Также достигнуты договоренности о демонстрации возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Всего в учениях ОДКБ будут задействованы более 5 тысяч человек личного состава и свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240829/uchenija-1969161776.html
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киргизия, армения, белоруссия, андрей сердюков, одкб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон
Киргизия, Армения, Белоруссия, Андрей Сердюков, ОДКБ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ООН
В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024"

В Киргизии 3 сентября начинаются военные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на учениях ОДКБ
Российский военнослужащий на учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Российский военнослужащий на учениях ОДКБ. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. Военные учения стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2024" стартуют во вторник на территории Киргизии, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
"Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск - 2024", силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон - 2024" проводятся… на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Все, кроме Армении

Отмечается, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ: Белоруссии, России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и оперативные группы секретариата и объединенного штаба организации. Также ожидается участие подразделений МВД, Нацгвардии, МЧС и спецслужб стран-членов объединения.
Армянская сторона проинформировала ОДКБ, что участие в учениях не планирует. Республика ранее приостановила свое участие в организации.
Как сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в качестве наблюдателей на учения приглашены представители Алжира, Египта, Индии, Ирана, Китая, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Узбекистана, секретариатов ООН и ШОС, исполнительного комитета и антитеррористического центра СНГ.
Кроме того, на заключительном этапе учений будут присутствовать парламентарии – участники заседания Координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов организации при совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Цели и задачи

По словам Сердюкова, для дальнейшего развития коллективных сил и повышения их эффективности в ходе учений запланировано исследование актуальных на сегодняшний день вопросов: организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания; взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил при подготовке и ведении боевых действий.
Задачами учений начальник Объединенного штаба назвал совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств, повышение слаженности и оперативной совместимости формирований при подготовке и проведении совместных операций, выработку и апробацию новых вариантов создания системы управления Коллективными силами. Также достигнуты договоренности о демонстрации возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Всего в учениях ОДКБ будут задействованы более 5 тысяч человек личного состава и свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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26 августа, 12:16
 
КиргизияАрменияБелоруссияАндрей СердюковОДКБМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ООН
 
 
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